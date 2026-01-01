Los conciertos más esperados de 2026: Madrid se prepara para recibir a La Oreja de Van Gogh, Bad Bunny, Rosalía y Aitana

Las entradas para los cuatro conciertos que dará Aitana en el Movistar Arena en septiembre ya están totalmente agotadas. Conforme detalló el medio de comunicación, la capital española experimentará un año 2026 marcado por una agenda musical sin precedentes, que reunirá a figuras diversas y de gran impacto tanto en el escenario nacional como internacional. Según informó la fuente, artistas destacados como Bad Bunny, La Oreja de Van Gogh, Rosalía y Aitana lideran la programación de espectáculos que ocuparán los principales recintos de la ciudad.

Tal como publicó la fuente, la actividad comenzará desde los primeros días de enero, cuando la cantautora canaria Valeria Castro se subirá al escenario del Movistar Arena el 3 de enero, seguida por Abraham Mateo el 11, Luz Casal el 17, Eladio Carrión el 28, André Rieu y su orquesta Johann Strauss el 29, Sen Senra al día siguiente y Delaossa el 31. También figuran en la cartelera de ese mes en el mismo recinto bandas como Sexy Zebras, que tocarán el 24, y el reguetonero Yandel, quien realizará actuaciones dobles el 25 y el 26; ambos ya han agotado todas las localidades. El medio también reseña que febrero vendrá cargado de propuestas, entre las que se incluyen Danny Ocean con dos citas (4 y 5 de febrero), MVRK el día 6, Celtas Cortos celebrando cuatro décadas de trayectoria el día 7, Nathy Peluso el 17, Ralphie Choo el 20, Walls el 21, el rapero Fernando Costa el 27 y Mikel Izal el último día del mes. Todos ellos conforman una parte importante del calendario del Movistar Arena.

La agenda musical continúa en el Palacio Vistalegre Arena, espacio que albergará, entre otros, la gira conjunta 'Fassilito Tour' de Lucho RK y La Pantera el 14 de febrero, y el show de El Arrebato el día 28. De acuerdo con lo consignado por la fuente, en marzo se anuncian actuaciones relevantes como la de Juanes (1 de marzo), Dei V (6 de marzo), la Noche de Cadena 100 (28 de marzo), Hans Zimmer (29 de marzo) y el primer concierto de Rosalía en Madrid ese año, fijado para el 30. Bandas de pop e indie como Viva Suecia (7 de marzo) y el trío de rap Hijos de la Ruina (13 y 14 de marzo) han colgado ya el cartel de entradas agotadas para sus presentaciones en el Movistar Arena. En tanto, el Palacio Vistalegre Arena dispondrá dos fechas destacadas en marzo: Xavibo (21 de marzo) y Melody (28 de marzo), reconocida por su paso por Eurovisión.

El mes de abril estará marcado por la presencia reiterada de Rosalía, que ofrecerá conciertos el 1, 3 y 4, en recintos donde la demanda ha dejado las entradas inalcanzables desde la preventa. Igualmente, Bad Gyal realizará tres presentaciones el 11, 12 y 14 de abril, de las cuales las dos primeras también han visto agotadas sus localidades. Entre los visitantes internacionales resaltan la italiana Laura Pausini (6 de abril), el británico Louis Tomlinson (13 de abril) y el grupo australiano Rüfüs Du Sol (26 de abril). Al programa del Movistar Arena se suman la agrupación Los Delinqüentes (24 de abril) y, en el Palacio Vistalegre Arena, las citas de Luis Cortés (18 de abril) y de 5 Seconds of Summer (30 de abril).

El periodo de mayo reflejará el protagonismo de artistas consagrados. De acuerdo con la fuente citada, Eros Ramazzotti se presentará el 4, Eric Clapton el 7, Fito & Fitipaldis el 8 y el 9, Pablo Alborán con dos fechas de su gira 'KM0' el 21 y el 22, y La Oreja de Van Gogh con tres conciertos consecutivos en el Movistar Arena el 28, 29 y 31, todos con localidades agotadas. A este despliegue se añaden los dos primeros conciertos de Bad Bunny en Madrid, programados para los días 30 y 31 de mayo en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

El verano en Madrid, según reportó la fuente, estará marcado por la presencia extendida de Bad Bunny, que ha confirmado ocho conciertos en el Riyadh Air Metropolitano los días 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio, dentro de su tour mundial 'Debí Tirar Más Fotos'. Además, el Palacio Vistalegre Arena recibirá el 6 de junio a Conan Gray y el 20 a OneRepublic; el 15 de junio, Ludovico Einaudi se subirá al escenario del Movistar Arena. El Auditorio Miguel Ríos Rivas será la sede del doble concierto de Linkin Park, previsto para el 23 y 24 de junio.

En julio, la oferta se extenderá a una variedad de géneros y artistas. El Movistar Arena albergará el concierto de OT 2025 el día 3, mientras que Kany García actuará el 5, Grupo Frontera el 9 y Chayanne el 12, dentro de la gira 'Bailemos otra vez'. En paralelo, el Riyadh Air Metropolitano será la sala para Rels B el 4 de julio. Según detalló la fuente, el festival Mad Cool regresará al recinto Iberdrola Music entre el 8 y el 11 de julio, con una alineación internacional que incluye a Lorde, Zara Larsson, Charlie Puth, Twenty One Pilots y Halsey.

Mientras agosto ve reducida la cantidad de eventos, destaca la visita de The Weeknd que llevará 'After Hours Til Dawn' al Riyadh Air Metropolitano los días 28, 29 y 30. A partir de septiembre se reactiva el calendario con los cuatro conciertos de Leiva en el Movistar Arena los días 8, 9, 29 y 30, y los cuatro de Aitana, todos agotados, los días 11, 12, 14 y 15. Este mes también contará con las actuaciones de Kaze (18 de septiembre), Antonio Orozco (19), Iván Ferreiro (20), dos fechas más de La Oreja de Van Gogh (22 y 23 de septiembre), Soda Stereo (24) y Jorge Drexler (26). Transvision Vamp será la representación internacional en el Palacio Vistalegre Arena.

De acuerdo a la cobertura del medio, octubre traerá el protagonismo de Dani Fernández y Morat, ambos con cuatro conciertos cada uno en el Movistar Arena, completamente vendidos. Guitarricadelafuente (2 de octubre) y Galván Real (10 de octubre) también figuran en el recinto. Por su parte, Tokio Hotel llegará al Palacio Vistalegre Arena el 23 y la banda Medina Azahara presentará su gira de despedida 'Todo tiene su fin' el 21.

En noviembre, la agenda del Movistar Arena incluirá a AGZ (Agorazein) con dos conciertos agotados el 15 y el 16, además de las citas de La Plazuela (27 de noviembre) y Víctor Manuel (29 de noviembre). Señala la fuente que diciembre cerrará la temporada con los espectáculos de Hombres G, en fechas agotadas los días 11 y 12, dentro de su gira 'Los mejores años de nuestra vida'. También se incorporan actuaciones de Jeanette (14 de diciembre), Raphael (19), Melendi (22), Taburete (26), Amaral (28) y La Oreja de Van Gogh, que despedirá el año en el Movistar Arena el 30 de diciembre con su tour 'Tantas cosas que contar'.

A través de todo el 2026, como consignó el medio, Madrid albergará un volumen inédito de conciertos, muchas veces con todas las localidades agotadas desde los primeros anuncios. Esta sucesión de espectáculos no solo ocupará emblemáticos recintos como el Movistar Arena, el Palacio Vistalegre Arena y el Riyadh Air Metropolitano, sino que también dará cabida a festivales internacionales y giras mundiales disputadas por los principales capitales culturales europeas.