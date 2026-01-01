Los aeropuertos españoles operarán 4.901 vuelos en Año Nuevo, un 7,5% más que un año antes

El aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabeza la actividad aérea este jueves 1 de enero de 2026, con 1.044 vuelos programados, lo que representa un incremento de 57 operaciones respecto al mismo periodo del año anterior. Este dato se enmarca en la estimación de Aena de un notable crecimiento en el tráfico aéreo para la jornada de Año Nuevo en toda España, según informó Europa Press.

La red de aeropuertos gestionada por Aena prevé alcanzar un total de 4.901 vuelos durante el 1 de enero de 2026, cifra que supone un aumento del 7,5% en comparación con el número de vuelos gestionados en la misma fecha durante las celebraciones del año anterior, consignó Europa Press. El organismo aeroportuario también detalló que la programación para el conjunto del periodo navideño, desde el 19 de diciembre hasta el 7 de enero, alcanza los 101.793 vuelos. Esta cantidad supone un ascenso del 7,8% respecto a los movimientos registrados durante ese intervalo en la temporada navideña anterior.

El desglose por instalaciones sitúa al aeropuerto de Barcelona-El Prat en segundo lugar, ya que para la jornada de Año Nuevo están previstas 875 operaciones, a poca distancia del aeropuerto madrileño. El aeropuerto de Málaga, por su parte, tiene programados 404 vuelos. Otros hubs insulares como el aeropuerto de Gran Canaria y el de Palma de Mallorca presentan 323 y 286 vuelos respectivamente para el mismo día, según los datos aportados por Aena y recogidos por Europa Press.

La tabla de operaciones muestra cambios puntuales en otras fechas clave, como el Día de Reyes, el 6 de enero, en el cual Aena pronostica 4.595 movimientos. Esta cifra representa 24 vuelos menos respecto al mismo día en 2024, informó Europa Press, lo que contrasta con el aumento general observado en el periodo navideño.

Las cifras ofrecidas por el gestor aeroportuario presentan una planificación sujeta a modificaciones, ya que la operativa real depende tanto de la demanda de los pasajeros como de las decisiones y adaptaciones de las diferentes compañías aéreas que operan en el país. La programación de vuelos puede ajustarse en función de circunstancias puntuales que afecten el tráfico aéreo, advirtió Aena a Europa Press.

Durante el periodo navideño analizado, la red aeroportuaria española ha experimentado un repunte en la movilidad tanto nacional como internacional, reflejado en el incremento de vuelos gestionados. Madrid, Barcelona y Málaga se consolidan como los aeropuertos con mayor tráfico programado, seguidos de cerca por los principales destinos turísticos de Canarias y Baleares.

Estos datos evidencian la tendencia de recuperación y expansión en el tráfico aéreo español al cierre de 2025 y de cara a 2026, en un contexto donde la gestión y planificación eficaz resultan esenciales para atender la demanda prevista en periodos de alta movilidad, según detalló Europa Press.