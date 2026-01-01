Agencias

Kiko Rivera y Lola García ya presumen de amor en sus primeros planes como pareja

Tras semanas de rumores, el músico ha confirmado en redes sociales su nueva ilusión sentimental, mostrando complicidad junto a Lola García, mientras ambos disfrutan actividades cotidianas y sortean la reciente presión mediática tras la ruptura con Irene Rosales

Mientras las celebraciones familiares siguen marcando encuentros entre ex parejas y sus nuevas relaciones, Kiko Rivera y Lola García mostraron por primera vez en público algunos de sus planes diarios juntos. De acuerdo con la información publicada por El medio, la pareja se dejó ver en distintas actividades cotidianas, después de que Rivera hiciera oficial su relación con García en redes sociales durante los últimos días de 2025. Este anuncio tuvo lugar poco tiempo después de la confirmación de su separación con Irene Rosales, con quien compartió más de una década y dos hijas, Ana y Carlota.

Según detalló el medio, la noticia de la separación entre Rivera y Rosales sorprendió a su entorno y trascendió rápidamente en medios de comunicación. Pese a ello, cada uno emprendió caminos diferentes: Rosales inició una nueva relación sentimental con Guillermo, que había hecho pública meses antes, mientras que Rivera confirmó durante las fiestas de fin de año el inicio de su romance con García.

El medio reportó que la pareja, lejos de mantener discreción, ha optado por vivir su relación con naturalidad, realizando trámites y otras gestiones de la vida diaria, aprovechando el tiempo juntos. Las imágenes difundidas muestran a Rivera intentado proteger a García del interés de la prensa y las preguntas sobre los detalles de cómo se conocieron, una situación ante la cual el propio DJ respondió: "No agobiarla, hombre", buscando mantener la tranquilidad de García ante la atención mediática.

La nueva etapa en la vida sentimental de Rivera llega en un contexto delicado después de una ruptura matrimonial que cerró una convivencia de once años. Sin embargo, la separación no ha resultado conflictiva según consignó el medio, ya que ambos han mantenido una relación cordial, incluso compartiendo momentos familiares con sus hijas. Un ejemplo citado fue la reciente celebración del cumpleaños de una de las niñas, en la que Rivera, Rosales y sus respectivas parejas participaron juntos, demostrando un ambiente de respeto y cooperación.

Las fuentes consultadas recordaron que tanto Rivera como Rosales han buscado estabilidad sentimental y familiar en el tiempo posterior a su ruptura. El DJ y García se han mostrado inseparables desde el anuncio público de su relación, sumando momentos juntos frente a la atención de los medios. Mientras tanto, Rosales, junto a su nueva pareja, también ha priorizado el bienestar de su familia y sus hijas, optando por la discreción y la normalidad en su nueva etapa personal.

