(Crónica) El Manchester City afloja su presión al Arsenal con un empate en Sunderland

La intervención del portero Robin Roefs resultó determinante en el enfrentamiento disputado en el Stadium of Light, donde impidió que el Manchester City abriera el marcador en los primeros minutos al frenar un gol de Bernardo Silva por un ajustado fuera de juego. De acuerdo con el informe de Europa Press, el equipo dirigido por Pep Guardiola se llevó solo un punto en su visita al Sunderland, tras igualar sin goles en la jornada 19 de la Premier League, situación que amplía a cuatro puntos la diferencia respecto al Arsenal, actual líder del campeonato inglés.

Según detalló Europa Press, el Manchester City incrementó la presión sobre el área rival durante varios pasajes del encuentro, en particular después del descanso, pero no logró aprovechar sus oportunidades. Los intentos de Erling Haaland y otros delanteros celestes chocaron con el sólido bloque defensivo del Sunderland, que cedió poco espacio a los visitantes, manteniéndose invicto como local. La estrategia defensiva del conjunto recién ascendido niveló el enfrentamiento y complicó las aspiraciones del City de recortar distancias con el primer puesto de la liga.

El medio consignó que el brasileño Savinho dispuso de dos oportunidades claras al inicio del segundo tiempo, aunque no consiguió mover el marcador. Tras una lesión, Savinho dejó su lugar a Jérémy Doku, quien incrementó la amenaza ofensiva por parte del City, generando varios desbordes y aproximaciones al arco contrario. Pese a ello, la defensa del Sunderland mantuvo la eficacia, sumando participación clave de su arquero, y frustró al equipo de Guardiola, que buscó sin éxito el tanto de la victoria.

Por momentos la tarea defensiva de los locales se multiplicó frente a los insistentes avances del Manchester City. Josko Gvardiol, defensor visitante, protagonizó jugadas que pusieron en apuros la portería rival, rozando el gol en al menos dos ocasiones, según relató Europa Press. La organización defensiva del Sunderland y la falta de precisión en los últimos metros impidieron que el City se quedara con los tres puntos. El resultado favoreció al Arsenal, que mantuvo y amplió su liderazgo comenzando el año 2026 en una posición ventajosa para la carrera por el título de la Premier League.

Europa Press también resaltó la sólida actuación del Sunderland, equipo ascendido esta temporada y que actualmente ocupa la séptima posición en la tabla. El equipo local persistió en su planteamiento táctico, resistiendo las acometidas visitantes y vendiendo cara su piel, en palabras reflejadas por el análisis del partido. La secuencia de oportunidades y la atención de la defensa local permitieron mantener el cero en su portería, resultado que refuerza su condición de invicto jugando en casa.

Por otro lado, el reporte del medio extendió la información a otros partidos de la jornada. En Anfield, el Liverpool tampoco logró superar a su rival, el Leeds United, igualando sin goles. El equipo dirigido por Arne Slot lideró la posesión de balón, pero ofreció pocas ocasiones de gol y sumó su séptimo partido consecutivo sin caer, un alivio parcial tras una serie previa de derrotas. Hugo Ekitike desperdició una de las oportunidades más claras para los locales en la primera mitad, mientras que el Leeds, en buena forma reciente, sumó un punto que contribuye a distanciarse de la zona de descenso. El Liverpool alcanza ahora los 33 puntos, ubicándose a 12 del líder de la liga.

El seguimiento de Europa Press también se detuvo en otros resultados relevantes de la jornada. Fulham y Crystal Palace empataron 1-1, con un gol destacado de Tom Cairney que impidió la escapada del equipo de Selhurst Park en la clasificación. Ambos conjuntos continúan en la zona media de la tabla con 27 puntos. El Brentford, equipo también de Londres, igualó sin anotaciones frente al Tottenham, sumando igualmente 27 puntos, mientras que el Tottenham baja a la duodécima posición con 26.

La crónica del medio reflejó que el empate sin goles del Manchester City implica una reducción en la presión ejercida sobre el Arsenal en cuanto a la disputa por el primer lugar. El resultado deja al City a cuatro unidades del liderazgo, en una jornada donde los equipos punteros no lograron sacar ventajas decisivas. La resistencia del Sunderland y la falta de eficacia ofensiva del conjunto de Guardiola constituyeron los elementos clave del desarrollo del encuentro.

Durante el partido, la anulación del gol de Bernardo Silva por posición indebida a los siete minutos se sumó a las múltiples aproximaciones visitantes que no lograron concretarse en el arco contrario. Además, la actuación de los guardametas sobresalió tanto por el lado del Sunderland como del City. En el arco visitante, Gianluigi Donnarumma desvió un disparo de Brian Brobbey, mostrando solvencia en una de las escasas llegadas locales. A partir de ese momento, la dinámica del juego acentuó la búsqueda del City, aunque la escuadra celeste acusó dificultades para materializar su dominio.

A lo largo de la segunda mitad, las modificaciones en el cuadro de Guardiola apuntaron a revitalizar el ataque con la entrada de Doku, pero la zaga local se mantuvo sólida. El medio enfatizó que, para el Sunderland, este empate refuerza su rendimiento como local y representa un resultado valioso frente al vigente campeón inglés. En contraparte, el empate supone para el Manchester City una oportunidad perdida para acercarse a la cima y otorga ventaja al Arsenal en la lucha por el campeonato.

Las estadísticas y la tabla de posiciones consignadas por Europa Press refuerzan el contexto de esta jornada. El City se mantiene en puestos de vanguardia, pero la diferencia de cuatro puntos con el Arsenal marca una posible inflexión en la pelea por el título, la cual se vuelve más cuesta arriba tras este resultado. El Liverpool, por su parte, sostiene su posición en el Top 4, aunque la distancia respecto al primer lugar se amplía. Equipos de mitad de tabla y los recién ascendidos continúan sumando en una liga que mantiene la competencia en distintos frentes.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el desenlace de la jornada introduce nuevos matices en la competencia de la Premier League, señalando que la eficacia defensiva –como la mostrada por el Sunderland– y la capitalización de las oportunidades pueden ser determinantes en el desarrollo de la liga.