Carlos Alcaraz y un año 2026 lleno de retos

La ausencia de Juan Carlos Ferrero en el entorno de Carlos Alcaraz figura entre los principales cambios que marcarán el comienzo de su temporada 2026. Será la primera vez en la carrera del murciano que no contará con el apoyo de su entrenador en el banquillo y, según detalló el medio Europa Press, la incógnita sobre cómo responderá ante esta modificación centra la atención de aficionados y especialistas. El Abierto de Australia representa para Alcaraz la gran cita del inicio de temporada, así como el único de los cuatro Grand Slam que falta en su palmarés profesional.

Tal como publicó Europa Press, el deportista español afronta el Abierto de Australia con la mira puesta en completar su particular Grand Slam, ya que hasta el momento no ha logrado avanzar más allá de los cuartos de final en Melbourne Park, resultado que consiguió tanto en 2024 como en 2025. Este torneo, programado para arrancar en las próximas semanas, pondrá a prueba no solo su capacidad para superar una barrera personal, sino también su liderazgo en una era del tenis masculino marcada por su intensa rivalidad con Jannik Sinner.

La supremacía de Sinner en las dos últimas ediciones del Abierto de Australia —con sendos títulos— añade presión adicional al desafío de Alcaraz, según consignó Europa Press. El jugador italiano, considerado uno de los especialistas más sólidos en pistas duras, solo experimentó una derrota en Grand Slam bajo estas condiciones: en la final del US Open ante el propio Alcaraz. El posible reencuentro de ambos en las fases decisivas del torneo australiano se perfila como uno de los duelos más esperados por los seguidores del circuito internacional.

El panorama competitivo en la élite del tenis masculino experimenta notables modificaciones, tal como informó Europa Press. Novak Djokovic, que aún se mantiene como gran figura histórica del circuito, afronta lo que muchos interpretan como una de sus últimas oportunidades de sumar un nuevo Grand Slam a su historial, aspirando a su vigésima quinta corona. Otros contendientes con opciones son el estadounidense Taylor Fritz y la expectativa sobre un repunte de Alexander Zverev, mientras varios analistas subrayan la falta de verdaderos adversarios capaces de romper la dominación establecida por Alcaraz y Sinner.

Europa Press detalló que, en caso de que Alcaraz consiga conquistar su primer título australiano el 1 de febrero, alcanzaría un logro reservado hasta ahora solo para figuras emblemáticas del tenis contemporáneo: convertirse en el noveno jugador en la historia del circuito masculino capaz de ganar los cuatro torneos principales. Desde el inicio del siglo XXI, solo Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, agrupados en el denominado “Big Three”, han alcanzado esa meta. Un repaso histórico muestra que diez tenistas femeninas han logrado completar los cuatro grandes, siendo Maria Sharapova la integrante más reciente en acceder a ese selecto grupo.

Durante el año 2025, tanto Alcaraz como Sinner se erigieron como los máximos protagonistas del circuito mundial y dominaron los cuatro Grand Slam por segundo año consecutivo, según información publicada por Europa Press. En el cómputo total de títulos, ambos acumularon 14 de los 22 disputados entre Grand Slam, Masters 1000 y ATP 500, lo que evidencia el margen que han abierto respecto al resto de competidores. Esta distancia también se refleja en la clasificación, donde cuentan con más de 6.000 puntos de ventaja sobre sus perseguidores inmediatos.

En el análisis de los enfrentamientos directos, el medio Europa Press puso de relieve que Alcaraz y Sinner coincidieron en la final del 75 por ciento de los torneos en los que participaron a lo largo de la temporada, con un saldo favorable de 4-2 para el español. Solo Novak Djokovic pudo igualar al italiano en la estadística de presencias en semifinales de Grand Slam, demostrando la persistencia competitiva del serbio.

La temporada de 2025 significó un techo estadístico para Alcaraz, quien cerró el año con el mayor número de trofeos (8) y de victorias (71), además del menor número de derrotas (9) en comparación con campañas anteriores. Europa Press informó que el murciano disputó 11 finales en los 16 torneos que jugó, sufriendo caídas previas a los cuartos de final solamente en los Masters 1000 de Miami y París. Sus registros del curso anterior, el 2023, habían sido de 65 victorias y 12 derrotas, logrando seis títulos, uno de ellos de Grand Slam, con un porcentaje de victorias del 88 por ciento.

Alcaraz sumó así una segunda temporada como número uno del mundo, posición desde la que acumula 52 semanas y que aspira a mantener para insertarse en el ‘Top 10’ histórico de longevidad en el ranking, donde se encuentra a 28 semanas de Lleyton Hewitt. Su intención declarada es finalizar el año nuevamente en lo más alto de la clasificación, algo que no pudo conseguir en 2023 después de haberlo logrado en 2022.

Europa Press subrayó que, mientras Alcaraz tiene entre sus prioridades conquistar Melbourne, también busca evitar que Jannik Sinner logre el Grand Slam. El italiano necesita conquistar Roland Garros para completar los cuatro grandes, torneo en el que Alcaraz se ha impuesto en las dos últimas ediciones. Si logra un tercer trofeo consecutivo sobre la tierra batida de París, el español igualaría una gesta hasta ahora sólo conseguida por Bjorn Borg y Rafael Nadal, y pospondría el objetivo del Grand Slam para su principal rival.

La temporada 2026 plantea para Alcaraz la expectativa de mantener su rol preeminente en la cúspide del tenis mundial, bajo una dinámica que ya no contará con la presencia de Ferrero en su equipo técnico y con los desafíos renovados que proponen las figuras emergentes y los duelos constantes con Sinner. Mientras se aguarda el inicio del Abierto de Australia, la evolución del tenista de El Palmar mantiene la atención de la comunidad internacional ante la posibilidad de inscribir su nombre junto a los grandes de la historia del deporte.