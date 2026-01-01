Benjamín Netanyahu asiste a la fiesta de Nochevieja de Donald Trump en Florida

La presencia de Benjamín Netanyahu y su esposa Sara como los únicos dignatarios internacionales invitados a la celebración de fin de año en Mar-a-Lago subraya la relevancia de la relación bilateral entre Estados Unidos e Israel, en el contexto de una agenda marcada por recientes encuentros y gestos diplomáticos dirigidos a consolidar alianzas. Según informó la agencia EFE, el jefe de Gobierno israelí participó en la exclusiva fiesta de Nochevieja organizada por Donald Trump en Florida, evento al que asisten habitualmente celebridades y figuras políticas de alto perfil en Estados Unidos.

La oficina del primer ministro detalló, de acuerdo con EFE, que la invitación al evento partió directamente de Donald Trump y su esposa Melania. Netanyahu y su esposa participaron en el evento vistiendo un atuendo formal, mientras que el exmandatario estadounidense apareció en esmoquin y Melania Trump lució un vestido plateado. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron al matrimonio Netanyahu entre los asistentes de la celebración, que tuvo lugar en la residencia privada de Trump en el estado de Florida.

En esta ocasión, la velada volvió a servir como espacio de acercamiento entre los líderes políticos de ambos países. De acuerdo con EFE, la presencia de Netanyahu resultó singular ya que ningún otro mandatario extranjero figuró entre los invitados, lo que fue destacado por la propia oficina del primer ministro israelí. Solo unos días antes, Trump y Netanyahu habían celebrado una cumbre en el mismo enclave, la segunda tras el alto el fuego en Gaza anunciado en octubre y la sexta reunión que mantienen en 2025.

Las conversaciones privadas entre los mandatarios no trascendieron a la opinión pública. No obstante, EFE reportó que el encuentro estuvo caracterizado por una atmósfera de reconocimientos mutuos, permaneciendo sin detallar el contenido específico de las discusiones, aunque la segunda fase del alto el fuego en Gaza se apunta como tema principal. Además, el expresidente estadounidense reiteró en ese contexto su respaldo a nuevas actuaciones israelíes sobre Irán, en caso de que el gobierno de ese país decida retomar sus proyectos de desarrollo de armas de destrucción masiva. Según consignó EFE, Trump declaró que apoyaría una acción similar a la ocurrida en junio pasado contra intereses iraníes, si el régimen de los Ayatolás reactiva aquel tipo de desarrollos.

A la fiesta de Nochevieja en Mar-a-Lago acudieron no solo la familia directa de Trump —Donald Jr., Eric y Barron Trump— sino también personajes influyentes en la política estadounidense como Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y antiguo abogado personal de Trump, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El ambiente festivo se combinó con actividades destacadas que fueron compartidas en directo en diversas plataformas y redes sociales.

Durante su intervención en el evento, Trump pronunció un discurso en el que destacó las políticas arancelarias implementadas durante su mandato, según detalló EFE. En un gesto poco convencional, el expresidente subastó un retrato de Jesús, una pintura realizada durante la propia fiesta por una artista invitada. Esta acción formó parte del programa de la noche, inmerso en una atmósfera donde las manifestaciones de respaldo político y las exhibiciones artísticas se entrelazaron.

El desarrollo de la celebración y la singularidad de la participación de Netanyahu reflejan, según lo divulgado por EFE, la continuidad de una alianza estratégica entre ambos países, en un momento donde el contexto internacional y los retos en Oriente Próximo siguen condicionando el vínculo entre Israel y Estados Unidos. La elección de Mar-a-Lago como escenario y la visibilidad de figuras clave apuntan a un mensaje de solidez política y diplomática de cara a la opinión pública de ambas naciones.

El evento concluyó con la interacción de los asistentes y la difusión de imágenes que circularon ampliamente entre usuarios y medios, consolidando la percepción de cercanía entre los altos dirigentes presentes. EFE destacó que, más allá de los gestos protocolarios y del carácter festivo de la velada, la reunión se inscribe en un momento de definiciones relevantes para la seguridad y la geopolítica en la región.