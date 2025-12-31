Turquía detiene a otros 125 supuestos yihadistas de Estado Islámico tras la muerte de tres policías

El registro de arrestos en Turquía por presunta vinculación con Estado Islámico incluye el operativo de la semana pasada, cuando las autoridades detuvieron a 115 personas que, de acuerdo con informaciones oficiales, preparaban posibles ataques durante los festejos de Navidad y Año Nuevo. Esta acción se suma a la serie de intervenciones intensificadas en las últimas semanas, tras los episodios que incrementaron la preocupación por la seguridad interna. Esta última oleada de arrestos refleja la prioridad que han dado las fuerzas de seguridad a la prevención de ataques extremistas después de los recientes hechos violentos.

Según detalló el medio, Ali Yerlikaya, ministro del Interior de Turquía, hizo público este miércoles que las fuerzas policiales han capturado a 125 individuos sospechosos de tener vínculos con Estado Islámico. Las detenciones resultan de un operativo simultáneo en 25 provincias del país, una medida tomada poco después de que tres policías murieran el lunes en la provincia noroccidental de Yavlova durante una redada contra presuntos miembros yihadistas. La información fue comunicada tanto a través de mensajes en la red social X, acompañados por videos de los allanamientos, como en intervenciones públicas.

El medio informó que estas acciones forman parte de una estrategia coordinada y de gran escala lanzada tras la trágica muerte de los agentes en la reciente redada, así como en el marco del incremento de episodios relacionados con la actividad de extremistas. Según consignó la prensa, Yerlikaya especificó que los arrestos han tenido lugar en las provincias de Afyonkarahisar, Ankara, Aydin, Bursa, Eskisehir, Hatay, Kahramanmaras, Mardin, Mersin, Usak, Istanbul, Nigde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, Izmir, Igdir, Nevsehir, Erzurum, Denizli, Kirklareli, Sanliurfa y Yalova, lo que evidencia el alcance nacional de la operación.

El ministro publicó un mensaje en redes sociales donde subrayó el propósito de los operativos: “Quienes conspiran contra nuestra hermandad, nuestra unidad, nuestra unión, quienes intentan explotar nuestra fe, quienes atacan nuestros valores; ¡sólo se enfrentarán al poder de nuestro Estado y a la unidad de nuestra nación!”, remarcó según consignó la cobertura periodística.

Tal como publicó el medio original, la víspera de esta nueva intervención ya se había producido la detención de 357 personas sospechosas de formar parte de Estado Islámico, en una muestra de la continuidad e intensidad de la respuesta gubernamental. En conjunto, en menos de 48 horas la cifra de arrestos relacionados con Estado Islámico sobrepasó los 480 en todo el país.

De acuerdo con la información difundida, fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que las operaciones recientes se inscriben en un esfuerzo sostenido que ha experimentado un notorio aumento en el último mes, como señalaron los reportes tras el fallecimiento de los tres policías en la operación de Yavlova. Esta intensificación obedece, según las autoridades, a la amenaza constante de ataques y al descubrimiento de planes destinados a alterar el orden durante festividades religiosas y sociales.

Según informó el propio Yerlikaya y reflejaron medios nacionales e internacionales, Turquía mantiene elevados los protocolos de seguridad y control sobre grupos que figuran en listas de organizaciones terroristas, especialmente Estado Islámico, tras numerosos episodios previos en los que estos extremistas reivindicaron atentados en territorio turco.

El reporte periodístico destaca que esta nueva fase de detenciones implica dispositivos policiales y de inteligencia en zonas urbanas y rurales, con desdoblamientos simultáneos que buscan desarticular supuestas células yihadistas antes de que se concreten nuevos incidentes con saldo fatal. El dispositivo incluye análisis de inteligencia y la coordinación con fiscales que investigan las posibles conexiones entre los detenidos y las redes internacionales de Estado Islámico.

Después de los incidentes que costaron la vida a tres agentes en el noroeste, las autoridades reiteraron la continuidad de los operativos y la revisión de antecedentes de los arrestados, en busca de determinar los grados de participación en actividades logísticas y operativas vinculadas al extremismo. Los informes difundidos también señalan que los procedimientos han implicado tanto a ciudadanos turcos como extranjeros presentes en las provincias señaladas.

Además, las cifras de detenciones recientes, que superan ampliamente la centena en distintos días, muestran la preocupación por posibles atentados durante actos públicos y fechas religiosas, y el interés del gobierno turco en neutralizar toda amenaza antes de su ejecución. Según la información proporcionada, los arrestos integran el marco legal antiterrorista y responden a reconocimientos judiciales previos.

La cobertura periodística señala que en el contexto del último mes, la tendencia incrementó debido al reforzamiento de las tareas de inteligencia y a las investigaciones derivadas de testimonios y hallazgos recientes en dispositivos de seguridad. Las operaciones descritas suponen un despliegue de medios policiales, pericias tecnológicas e investigaciones a partir de información recolectada tanto en el territorio nacional como en colaboración con países aliados.

El medio resaltó que autoridades turcas mantendrán una vigilancia estricta, con el fin de reducir el riesgo de acciones violentas y proteger la integridad de la ciudadanía, mientras avanzan los procesos judiciales y las diligencias asociadas a los arrestos y los operativos realizados en las 25 provincias.