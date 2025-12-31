Rusia difunde un vídeo de uno de los drones derribados en el supuesto ataque contra la residencia de Putin

El Ministerio de Defensa de Rusia ha presentado imágenes de uno de los drones empleados presuntamente en el intento de ataque contra la residencia del presidente Vladimir Putin en la región de Nóvgorod, en el noroeste del país. Según consignó el medio, el aparato mostrado corresponde al modelo Chaklun-V y contaba con una carga explosiva de seis kilogramos. Este dron sería uno de los noventa y uno que, de acuerdo con la versión oficial rusa, formaron parte de la operación dirigida a la finca presidencial durante la noche del 28 al 29 de diciembre, afirmación que representantes de Kiev rechazan.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Defensa y publicada por medios rusos, el video exhibe tanto el modelo de dron como los explosivos incautados tras su derribo. El material gráfico fue difundido como parte de la respuesta a las acusaciones del supuesto intento de atentado, mientras Ucrania insiste en que no está involucrada en el incidente. Las autoridades militares de Moscú han sostenido que la operación buscaba dañar instalaciones relevantes y que la defensa aérea respondió de manera efectiva.

Durante una rueda de prensa ofrecida el martes, el mayor general Alexander Romanénkov, perteneciente a las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, ofreció detalles acerca del origen de los dispositivos, informó el medio. Romanénkov aseguró que los drones lanzados hacia la residencia oficial de Putin despegaron desde las regiones ucranianas de Sumi y Chernígov, zonas fronterizas del norte de Ucrania. Afirmó que las unidades encargadas de la defensa en Briansk, Smolensk y Nóvgorod contribuyeron a interceptar la amenaza y evitar que los aparatos cumplieran su supuesto objetivo.

Las imágenes compartidas muestran a un militar ruso junto a los restos del dron derribado. El uniformado describe la capacidad explosiva del dispositivo y explica que cada artefacto transportaba hasta seis kilogramos de material detonante. Este detalle se enmarca en el contexto más amplio del conflicto entre Rusia y Ucrania, donde los drones han adquirido un protagonismo creciente en las estrategias militares recientes.

El Ministerio ruso detalló que el intento de ataque se realizó mediante una ofensiva masiva con decenas de drones, según publicó el medio. La defensa antiaérea habría neutralizado con éxito la mayoría de los aparatos, evitando daños en infraestructuras estratégicas y en la residencia del presidente. Moscú sostiene que la coordinación entre los distintos sistemas de defensa permitió una rápida respuesta frente a un ataque simultáneo desde múltiples direcciones.

Por su parte, representantes del Gobierno ucraniano han negado cualquier implicación en el suceso, reportó el medio. Kiev considera que la versión difundida por las autoridades rusas carece de fundamento y atribuye las acusaciones a las estrategias comunicacionales propias del contexto de guerra. Según Ucrania, la responsabilidad de tales ataques no puede confirmarse sin pruebas independientes que permitan esclarecer la autoría y el propósito real de los drones mostrados por el Ministerio de Defensa ruso.

La controversia generada a raíz de la difusión del video se suma a una serie de acusaciones cruzadas entre ambos países, especialmente en relación con el uso de aeronaves no tripuladas en zonas fronterizas y áreas estratégicas. Desde hace varios meses, el empleo de drones en operaciones militares ha intensificado las tensiones, con cada parte responsabilizando a la otra de agresiones dirigidas contra infraestructuras sensibles o líderes políticos.

El episodio reciente, destacó el Ministerio ruso, evidencia la importancia que han adquirido los sistemas de defensa aérea en el conflicto, ya que permiten responder rápidamente a ataques aéreos con origen en regiones adyacentes al territorio ruso. Según el alto mando militar citado por medios nacionales, la interceptación oportuna de los drones evitó daños materiales o personales en la residencia de Putin y en sus alrededores.

El video y las declaraciones del general Romanénkov han sido utilizados por el Gobierno ruso como prueba de la capacidad operativa de sus sistemas defensivos. No obstante, funcionarios de Ucrania y portavoces internacionales han mostrado escepticismo ante la ausencia de evidencia independiente. De acuerdo con lo consignado por el medio, la falta de verificación ajena a las partes en conflicto añade complejidad al análisis de la situación y mantiene el episodio como punto de confrontación política y militar entre Moscú y Kiev.