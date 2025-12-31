Agencias

Puesto en libertad el exministro de Gobierno boliviano Eduardo del Castillo tras su detención en un aeropuerto

Guardar

Las autoridades de Bolivia han puesto en libertad este martes al exministro de Gobierno y candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS) en las pasadas elecciones, Eduardo del Castillo, tras haberlo detenido horas antes cuando se disponía a tomar un vuelo internacional desde un aeropuerto de Santa Cruz.

"Fui privado de manera ilegal e indebida. El propio Ministerio Público ha corroborado en audiencia que no me opuse al trabajo de la Policía", ha afirmado Del Castillo, que había sido detenido junto a su cuñado por obstrucción policial, según ha recogido el diario boliviano 'El Deber'.

La Fiscalía ha resuelto no imputar al exministro por este motivo, una situación ante la que la jueza de Instrucción Penal de Warnes, Rosario del Carmen Egües, ha ordenado la puesta en libertad de ambos.

Del Castillo ha explicado en su intervención ante la jueza que su viaje tenía como motivo llevar a su hija menor, diagnosticada de autismo, a una evaluación neurológica en Santiago de Chile, a donde pretendía desplazarse junto con su esposa, su cuñado, sus dos hijas y la psicopedagoga de la menor en cuestión.

Con todo, el exministro ha denunciado retrasos irregulares en los controles migratorios y ha asegurado que, incluso con pasaportes sellados y tarjetas de embarque, un capitán de la Policía le habría advertido de que "buscarían cualquier excusa" para impedir su salida.

En este contexto, su abogado ha demandado a las autoridades policiales de Santa Cruz ante lo que ha calificado de "atentado", denunciando la persecución política de su cliente y vulneraciones a los derechos de su familia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La ONU aprueba un presupuesto de casi 2.940 millones de euros con recortes y 2.900 puestos de trabajo menos

Tras largas negociaciones, la asamblea general determinó un ajuste financiero importante para 2026, obligando a eliminar miles de empleos y enfrentar fuertes recortes, tanto en recursos como en personal, en áreas claves como derechos humanos y cooperación

La ONU aprueba un presupuesto

Netanyahu insiste que "quedan cosas por terminar" en Gaza, apuntando al desarme de Hamás

En una entrevista, el líder israelí remarcó que la ofensiva continuará hasta alcanzar el desarme total del grupo islamista y la incautación de armamento, subrayando el apoyo de Estados Unidos y la importancia del respaldo israelí a sus políticas

Netanyahu insiste que "quedan cosas

Netanyahu defiende el reconocimiento de Somalilandia y lo enmarca en una expansión de los Acuerdos de Abraham

Benjamin Netanyahu califica a Somalilandia como un aliado musulmán abierto al diálogo, subraya la importancia de la democracia en la región y llama al respaldo internacional mientras organizaciones africanas y árabes rechazan este avance diplomático impulsado desde Jerusalén

Netanyahu defiende el reconocimiento de

Petro "sabe" que "Trump bombardeó una fábrica en Maracaibo", Venezuela, y la vincula al narcotráfico del ELN

El mandatario colombiano acusa a Estados Unidos de haber lanzado ataques sobre instalaciones industriales en territorio venezolano vinculadas al ELN y asegura que muchas de las embarcaciones destruidas transportaban cannabis, no cocaína, exigiendo un cambio de estrategia

Petro "sabe" que "Trump bombardeó

Un grupo de ladrones sustrae cerca de 30 millones de euros de un banco en Gelsenkirchen

La Policía investiga un gran golpe a una entidad financiera tras la sustracción de millones de euros de una cámara acorazada, perpetrado durante festivos, lo que ha afectado a miles de clientes y provocado el cierre temporal del local

Un grupo de ladrones sustrae