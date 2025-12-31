Agencias

Malí y Burkina Faso restringen la entrada de estadounidenses en respuesta al veto migratorio de Trump

Las autoridades de Malí y Burkina Faso han anunciado la entrada en vigor de restricciones a las visitas de ciudadanos estadounidenses a ambos países en respuesta a una medida previa adoptada por Washington.

Por orden del presidente Donald Trump, Estados Unidos anunció a mediados de mes el veto total para los ciudadanos de varios países africanos, entre ellos Burkina Faso, Malí y Níger. Estos tres países conforman la Alianza de Estados del Sahel: tres juntas militares caracterizadas en común por aparecer tras un golpe de estado y por su desvinculación de las organizaciones panafricanas y de la influencia postcolonial francesa para aproximarse en su lugar a Rusia.

Ahora, tras el veto norteamericano, el ministro de Exteriores burkinés, Karamako Jean-Marie Traoré, ha anunciado la imposición de las mismas restricciones a los ciudadanos estadounidenses en el país; una medida anunciada en los mismos términos por el Ministerio de Exteriores maliense.

"El Gobierno de la República de Malí aplicará a los ciudadanos estadounidenses las mismas condiciones y requisitos que a los ciudadanos malienses siguiendo el principio de reciprocidad", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Malí en un comunicado.

EuropaPress

