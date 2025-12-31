La borrasca 'Francis' dejará lluvias intensas y nevadas en los primeros días del año en varios puntos del país

La interacción entre precipitaciones y la llegada de una masa de aire frío podría provocar nevadas en cotas medias o incluso bajas, especialmente en regiones del cuadrante suroriental de la península Ibérica. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se observa una probabilidad más alta de acumulaciones de nieve en zonas de la Ibérica oriental, el este de la meseta Sur, las sierras de la Comunidad Valenciana y áreas próximas a las Béticas, aunque no se descarta que la nieve pueda llegar, en menor cantidad, a otras regiones del centro peninsular. Este escenario meteorológico es resultado directo de la evolución de la borrasca ‘Francis’, cuya formación y trayectoria representan un episodio atípico de lluvias y nevadas para los primeros días del año en diferentes partes del país.

De acuerdo con Aemet, ‘Francis’ terminó de consolidarse en la zona de las Azores y, según sus previsiones, se desplaza con dirección al golfo de Cádiz. La borrasca transporta consigo una masa de aire subtropical, caracterizada por su temperatura templada y alta humedad. El medio climatológico estatal ha explicado que este fenómeno afectará inicialmente a las Islas Canarias, con impactos ya a partir del jueves más severos en las áreas costeras del suroeste. Allí se esperan vientos muy fuertes y chubascos tormentosos que, puntualmente, podrían mantener intensidad y persistencia acusadas, extendiéndose desde el oeste hasta el este entre el primer y el segundo día de enero.

En lo que respecta a la Península, la Aemet ha detallado que la primera fase se caracteriza por estabilidad relativa, limitándose las lluvias al área del Cantábrico y el extremo occidental. Posteriormente, el pronóstico indica que la situación cambiará progresivamente a partir del día 3 de enero, cuando la inestabilidad podría alcanzar los tercios sur y sureste peninsulares. Los expertos del organismo meteorológico anticipan chubascos fuertes y persistentes principalmente en el golfo de Cádiz, el Estrecho, la Costa del Sol y el entorno del cabo de la Nao.

El análisis de la Aemet añade que para los días 4 y 5 de enero, la interacción de las precipitaciones con la masa de aire frío responsable del descenso térmico favorecerá la aparición de nevadas en regiones anteriormente mencionadas. Estas nevadas podrían extenderse, aunque de forma menos significativa, hacia amplias zonas del centro de la península. Además, se encuentran previstas más precipitaciones sólidas —chubascos de nieve— en cotas medias de áreas cantábricas.

Al analizar la evolución prevista para la segunda semana de enero, la Aemet informa de una progresiva disminución en la intensidad de las lluvias en el sur a partir del 6 de enero, aunque la agencia no descarta que se mantengan episodios aislados de precipitaciones fuertes en puntos concretos como el Estrecho y Melilla. Las nevadas seguirán presentes en los sistemas montañosos, sobre todo en el tercio norte del territorio peninsular.

La Agencia Estatal de Meteorología destaca la elevada incertidumbre inherente a esta situación meteorológica, tanto en lo referente a la extensión como a la intensidad de las lluvias y nevadas. Por este motivo, el organismo recomienda que la ciudadanía consulte con regularidad las actualizaciones de los pronósticos y siga de cerca los avisos oficiales emitidos en los próximos días. Según consignó la Aemet, la complejidad del episodio se apoya en varios factores, como el desplazamiento y la interacción de masas de aire con origen diverso, la orografía de las regiones afectadas y el comportamiento propio de la borrasca ‘Francis’ conforme va aproximándose y afectando gradualmente distintas regiones del país.

El medio estatal subraya también que fenómenos de este tipo requieren una atención especial tanto por parte de la población como de las autoridades locales, debido a la posibilidad de registros significativos de lluvia y viento, así como acumulaciones de nieve que pueden condicionar la movilidad y la seguridad. Como medida preventiva, la Aemet recomienda observar de cerca los partes meteorológicos y no descuidar las advertencias ante un episodio meteorológico que, según detalló, mantiene una evolución imprevisible y presenta características poco habituales para la época del año.