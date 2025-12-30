Malena Gracia prepara unas memorias "sin pelos en la lengua" y avanza un 2026 lleno de proyectos

En un momento de estabilidad profesional y con la vista puesta en nuevos retos, Malena Gracia ha decidido dar un paso más en su carrera con la publicación de sus memorias. La artista, acostumbrada a hablar claro en platós y en los escenarios, promete un libro directo, personal y sin censuras, en el que piensa repasar su vida y muchas de las situaciones que ha vivido en primera persona.
Malena no deja lugar a dudas sobre el tono del proyecto: "Voy a contar lo que me dé la real gana, por supuesto. Nadie me va a tapar la lengua, porque otra cosa no, pero yo cuando hablo, hablo. Sabéis que no tengo pelos en la lengua. Y voy a hablar la verdad". La intérprete adelanta que habrá varios temas y personas implicadas: "De varias, de varias. Pero bueno, cuando salga ya lo veréis. Yo estoy feliz. La verdad que ha sido un año bueno y creo que me viene un 2026 donde voy a recoger todavía más cosas".
La artista subraya que este buen momento no le ha llegado regalado: "Todo esto ha sido a base de mucho esfuerzo, mucho trabajo. Nadie me ha regalado nada, pero no me importa porque soy una luchadora y no me importa". Convencida de que el próximo año será clave, marca incluso una fecha aproximada para que el libro vea la luz: "Pues espero que este año ya, 2026. Si Dios quiere, cuando vuelva ya de Uruguay ya me tengo que meter firmemente en todo y bueno, vamos a ver, vamos a ver".
Preguntada por si hay "mano negra" o presiones alrededor del proyecto, Malena deja entrever que no todo está siendo fácil: "Puede ser, puede ser, pero si no es aquí será fuera. ¿Por qué creéis que me voy fuera? Porque tengo ya varias productoras de fuera. Aquí hay alguna interesada, pero están ahí con miedos. Que si nos van a denunciar unas cosas que digo, pero vamos a ver. Si es que es mi vida y es pública". Ante esos reparos, se abre a sacar adelante el proyecto con una compañía internacional: "Estoy viendo la posibilidad al mejor de una productora de fuera".