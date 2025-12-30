Guillermo, enamorado de Irene Rosales y encantado con Kiko Rivera tras su comentado abrazo: "Es un tío de categoría"

Tras la publicación de unas imágenes en las que Kiko Rivera y Guillermo, actual pareja de Irene Rosales, se mostraban de lo más cercanos durante el cumpleaños de la hija del DJ e incluso se fundían en un abrazo, la relación entre ambos ha acaparado numerosos titulares. Estas instantáneas confirman la buena sintonía entre el exmarido de Irene y su novio, y refuerzan la idea de una familia bien avenida que ha sabido gestionar su nueva realidad sentimental con cordialidad y respeto por encima de todo.

Tras el revuelo generado, Guillermo ha querido pronunciarse por primera vez sobre esa comentada escena de complicidad con el DJ, dejando claro que entre ellos no hay ningún tipo de tensión, sino todo lo contrario. "Siempre es mejor llevarse bien", ha afirmado con naturalidad, zanjando cualquier especulación y apostando por una convivencia sana en beneficio de todos. Además, no ha dudado en dedicarle unas palabras muy cariñosas al hijo de Isabel Pantoja, al que describe como "un tío de categoría", subrayando la buena relación personal que mantienen.

Más allá de esa imagen familiar, Guillermo también se ha referido a su faceta más íntima junto a Irene Rosales, con quien acaba de disfrutar de una escapada romántica. Sobre ese plan, la define sin rodeos como un "finde espectacular", dejando entrever que la pareja atraviesa un momento muy dulce a nivel sentimental. Preguntado por si pasarán juntos la Nochevieja y recibirán de la mano el nuevo año, responde sin dudar: "Me imagino que sí", confirmando así que sus planes siguen compartidos y que su historia con la influencer está cada vez más consolidada.