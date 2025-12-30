Agencias

Detenido en Países Bajos un hombre sirio acusado de planear un atentado en Europa durante las Navidades

Las autoridades arrestaron a un ciudadano sirio de 29 años en Flesinga, sospechoso de vínculos con Estado Islámico y de planificar acciones violentas durante las fiestas decembrinas, tras identificar mensajes alarmantes en redes, informa el Ministerio Público neerlandés

Las autoridades confiscaron varios dispositivos de almacenamiento digital mientras registraban la vivienda de un ciudadano sirio en Flesinga, acción que formó parte de la detención practicada este 18 de diciembre. El Ministerio Público neerlandés precisó que este hombre, de 29 años, permanece bajo prisión provisional y enfrenta sospechas de mantener vínculos con el grupo Estado Islámico y de haber ideado actos terroristas coincidiendo con el periodo de celebraciones decembrinas en algún país europeo.

Según informó el Ministerio Público a través de un comunicado citado por la prensa local, la Policía de Países Bajos ejecutó el arresto en la localidad de Flesinga, provincia de Zelanda. El reporte divulgado señala que el sospechoso fue detenido en su domicilio como resultado de una investigación que involucra a distintas agencias de seguridad. Entre los elementos investigativos destaca la intervención del Servicio General de Inteligencia y Seguridad (AIVD), que rastreó actividades y mensajes alarmantes en redes sociales. Estas publicaciones habrían hecho referencia directa a la intención de llevar a cabo un ataque en territorio europeo durante la época navideña.

El día de la detención coincide con el momento en que, según el AIVD, el sospechoso realizó las declaraciones en redes sociales que alertaron a las fuerzas de seguridad. De acuerdo con los detalles proporcionados por el Ministerio Público, la investigación sobre el caso quedó bajo la responsabilidad de la Unidad Nacional de Investigación e Intervención de la Policía, organismo que coordina las actuaciones en materia de amenazas a la seguridad nacional, según consignó el comunicado oficial.

El origen de la investigación se centró en el análisis de mensajes publicados en plataformas digitales, los cuales resultaron lo suficientemente preocupantes como para activar un dispositivo policial urgente. A pesar de la cantidad de datos recabados y del material tecnológico incautado en la vivienda del detenido, las autoridades neerlandesas no han revelado cuál era el destino concreto del supuesto ataque, ni han dado información adicional sobre otros posibles implicados o la naturaleza de los planes terroristas.

Según detalla el Ministerio Público, la coordinación entre distintas agencias de seguridad resultó clave para el rápido arresto. A raíz de la información procedente del AIVD, la intervención se llevó a cabo el mismo día en que aparecieron las publicaciones sospechosas, lo que permitió evitar posibles riesgos para la seguridad en Europa durante el periodo navideño.

El caso mantiene la atención de la opinión pública y de los servicios europeos encargados de la lucha antiterrorista. Hasta el momento, las autoridades neerlandesas continúan analizando los dispositivos electrónicos incautados en la vivienda y profundizando en las conexiones internacionales del detenido. La investigación sigue abierta, y el ciudadano sirio permanece bajo custodia mientras se revisa toda la información recabada, según informó nuevamente el Ministerio Público a través de diversos voceros.

El anuncio del arresto fue difundido por las fuerzas policiales en Países Bajos a mediados del mes de diciembre, y fue acompañado por el comunicado oficial que subraya la gravedad de las acusaciones y el estado avanzado de la instrucción judicial. Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración entre los servicios de inteligencia y la policía para la prevención de amenazas similares en el futuro.

