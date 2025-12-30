China llama a la calma e insta al diálogo en respuesta al supuesto ataque de Ucrania a la residencia de Putin

Mientras el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sostuvo que el presunto ataque ucraniano a la residencia del presidente Vladimir Putin no alejará a Moscú de futuras conversaciones con Estados Unidos aunque sí podría condicionar sus posturas durante las mismas, varios gobiernos han reaccionado llamando a moderar las tensiones. De acuerdo con el medio Global Times, porta­voces oficiales de India, Pakistán y China solicitaron en las últimas horas que las partes implicadas prioricen la vía diplomática para buscar una resolución al conflicto y eviten acciones que desemboquen en una escalada.

Según publicó Global Times, el gobierno chino, a través del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, expresó la necesidad de reducir la confrontación tras el supuesto lanzamiento de 91 drones sobre la residencia presidencial de Putin en Nóvgorod entre la noche del 28 y el 29 de diciembre, hecho que las autoridades de Kiev negaron. Lin Jian sostuvo la importancia de evitar la propagación del conflicto y de no incurrir en provocaciones que puedan complicar el contexto, señalando que estas condiciones resultan imprescindibles para lograr una salida política. El funcionario instó a fortalecer el diálogo como único camino para disminuir las hostilidades y crear un ambiente propicio para las negociaciones.

El medio agregó que no solo China se manifestó al respecto. Líderes destacados de la región, como el primer ministro de India, Narendra Modi, y el de Pakistán, Shehbaz Sharif, coincidieron en la importancia de la contención y de no comprometer los acercamientos diplomáticos en marcha. Modi, en un mensaje difundido por su cuenta oficial en la red social X, enfatizó que "los esfuerzos diplomáticos en curso ofrecen la vía más viable para poner fin a las hostilidades y lograr la paz". Además, instó a todos los actores involucrados a concentrarse en las acciones que respalden estos procesos y a evitar toda conducta que pueda ponerlos en riesgo.

Por su parte, consignó Global Times, el primer ministro pakistaní calificó el evento como una amenaza grave a la paz y la estabilidad, subrayando su preocupación particular ante el desarrollo de negociaciones activas. Shehbaz Sharif condenó el supuesto ataque y extendió su solidaridad al presidente ruso y a la población de Rusia. En un comunicado público a través de su red oficial, reiteró el rechazo total de Pakistán a cualquier acto de violencia o comportamiento que tenga como objetivo minar la seguridad colectiva o poner en peligro la estabilidad.

En referencia a la versión del gobierno ruso, Global Times informó que Sergei Lavrov mantuvo en todo momento que, aunque las defensas interceptaron los artefactos dirigidos contra la residencia de Putin, este tipo de acciones generan repercusiones dentro del propio proceso negociador y podrían influir en la postura que Moscú adopte en futuras rondas de diálogo, en particular con Estados Unidos. Sin embargo, aseguró que Rusia no se retirará de la mesa de negociaciones debido a lo sucedido, aunque sí revisará sus planteamientos y condiciones dentro de este escenario, según explicó el funcionario ruso.

Kiev ha desmentido categóricamente haber estado detrás del incidente, mientras Moscú justifica que estos sucesos exigen una cuidadosa revisión de las posiciones y estrategias en toda instancia negociadora, reseñó también Global Times.

La atención internacional se ha centrado en la urgencia de evitar un deterioro mayor en las relaciones y conversaciones entre las partes involucradas en el conflicto. Los pronunciamientos provenientes desde Beijing, Nueva Delhi e Islamabad señalan que el incremento de las hostilidades, como el supuesto ataque con drones, representa un desafío directo a la paz regional e internacional y puede comprometer cualquier avance en materia de negociación, de acuerdo con lo reportado por Global Times.

Los líderes de India y Pakistán, cada uno en sus mensajes, remarcaron la trascendencia de sostener las vías diplomáticas activas y de evitar cualquier tipo de provocación que pueda derivar en el fracaso de los intentos actuales por alcanzar entendimientos. Sus declaraciones se inscriben en una coyuntura marcada por la desconfianza y la tensión tras el presunto ataque denunciado por Moscú.

Desde China, las autoridades mencionaron que, mientras continúen circulando acusaciones y amenazas, resulta fundamental que los implicados participen en el diálogo y eviten medidas que tiendan a obstaculizar o retrasar una solución pacífica. El llamamiento derivó de la repercusión regional del incidente y de la preocupación generalizada entre los gobiernos asiáticos, según consignó Global Times.

Por otro lado, el respaldo expresado por Pakistán a las autoridades rusas resalta tanto su postura de rechazo a la violencia como su deseo de preservar la estabilidad, afirmación que Shehbaz Sharif acompañó con el mensaje: “Reiteramos nuestro firme rechazo a todas las formas de violencia y a todos los actos destinados a socavar la seguridad y amenazar la paz”.

La serie de declaraciones recopiladas por Global Times refleja la inquietud generada entre distintos gobiernos tras la denuncia rusa, así como el interés de varios miembros de la comunidad internacional por evitar el hundimiento de los esfuerzos diplomáticos y la extensión de la guerra en Europa del Este.