CESM, SMA, MC, AMYTS, OMEGA y SME trabajarán conjuntamente para conseguir un Estatuto Marco para los médicos

La reunión informativa prevista para el 8 de enero a las 11:30, en la sede de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) en Madrid, centrará la atención mediática en la presentación colectiva de las exigencias y acciones que seis sindicatos profesionales sanitarios están preparando. Estas organizaciones, entre las que se encuentran la CESM, el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (OMEGA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME), anunciaron la iniciativa de actuar en conjunto con el objetivo de impulsar la creación de un Estatuto Marco específico para médicos y facultativos, según informó la propia CESM en un comunicado recogido por diversos medios.

Las agrupaciones sindicales han reiterado en distintas ocasiones su rechazo al último preacuerdo firmado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos pertenecientes al Ámbito de Negociación: SATSE, FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde. Según detalló la CESM, esta postura común parte de la convicción de que el marco laboral alcanzado no responde a las necesidades particulares del colectivo médico ni garantiza la protección y mejora de sus condiciones profesionales. Tal como publicó la confederación, existe un compromiso declarado de todas las entidades implicadas de "no cejar" en sus demandas hasta obtener un texto normativo propio que contemple las especificidades del sector sanitario.

El plan conjunto de acción, que será explicado en la comparecencia prevista en Madrid, busca estructurar un programa unificado de reivindicaciones y posibles movilizaciones, diseñado de manera coordinada por los seis sindicatos. El medio CESM detalló que estos trabajos conjuntos tienen como meta establecer una interlocución directa con las autoridades sanitarias para defender una normativa que reconozca el carácter y las condiciones propias de la profesión médica en todo el territorio nacional.

Esta alianza sindical insiste en que el preacuerdo negociado por el Ministerio, junto con los sindicatos mayores del espectro sanitario, no incluye elementos que consideran esenciales para dignificar la labor de médicos y facultativos. El SMA, MC, AMYTS, OMEGA y SME, junto a la CESM, recalcaron a través de sus canales de comunicación que continuarán desarrollando estrategias conjuntas para incidir en la agenda política y garantizar que sus propuestas sean escuchadas en el proceso de regulación de las condiciones laborales.

Según publicó la CESM, la convocatoria de la conferencia de prensa del 8 de enero pretende abrir un espacio donde se expongan públicamente tanto los motivos que han conducido a estas organizaciones a rechazar el preacuerdo, como las líneas maestras de las actuaciones previstas. Los seis sindicatos planean detallar en ese encuentro a los profesionales y a la ciudadanía los argumentos jurídicos y laborales que, en su criterio, fundamentan la necesidad de un Estatuto Marco propio.

De acuerdo con la información difundida, la plataforma sindical valora como insuficiente la actual negociación sectorial, por estimar que excluye las demandas fundamentales del colectivo médico. Entre los puntos clave que desean abordar en el nuevo Estatuto Marco se encuentran aspectos relacionados con la protección de los derechos laborales, las condiciones de ejercicio profesional y la adaptación de los marcos normativos a las realidades del sector.

El medio CESM destacó que la acción conjunta de estas organizaciones surge tras un periodo de diálogo infructuoso respecto al encaje de las reivindicaciones de los médicos en el ámbito de la negociación colectiva. Las agrupaciones sostienen la necesidad de diferenciar la normativa aplicable a este segmento dentro del sistema sanitario, dada la singularidad de sus funciones y responsabilidades.

La comparecencia del próximo 8 de enero en Madrid se identifica así como un punto de partida para la divulgación pública de su calendario de actuaciones y del plan reivindicativo que promueven. Esta acción colectiva busca sentar las bases para una futura interlocución con los responsables políticos que desemboque, según manifestaron a través del medio CESM, en la redacción y promulgación de un Estatuto Marco propio para los médicos y facultativos del Estado español.