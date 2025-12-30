Bielorrusia publica un vídeo sobre el despliegue en su territorio del misil hipersónico ruso 'Oreshnik'

El sistema de misiles hipersónicos ruso 'Oreshnik', con capacidad para portar cabezas nucleares y alcanzar blancos a distancias de hasta 5.000 kilómetros, ha comenzado a operar en zonas designadas dentro de Bielorrusia, tras recibir entrenamiento especializado y ser sometido a pruebas por una división conjunta, de acuerdo con el Ministerio de Defensa bielorruso. Esta información fue divulgada mediante un video publicado en las redes sociales del Ministerio, donde se ilustran los procedimientos realizados para asumir las labores de combate del sistema armamentístico.

Según informó el medio Europa Press, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia detalló en un mensaje difundido en su canal oficial de Telegram que, antes de la puesta en funcionamiento, los especialistas encargados del lanzamiento, las comunicaciones, la seguridad y los equipos de suministro de energía, junto con los mecánicos del sistema, fueron sometidos a capacitación actualizada utilizando equipamiento moderno. El comunicado agrega que, una vez completados los entrenamientos y concluidas las pruebas del sistema, la división del 'Oreshnik' inició tareas de defensa en localizaciones previamente establecidas en el país. El Ministerio recalcó que el sistema puede ser lanzado desde cualquier punto de la ruta de patrulla de combate, lo que refuerza la flexibilidad operativa del armamento.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, había anunciado el 18 de diciembre la llegada del 'Oreshnik' al territorio nacional. Durante un discurso a la nación, afirmó que el sistema ya se encontraba en servicio de combate. Lukashenko subrayó la importancia de la alianza militar con Rusia, calificando la cooperación en defensa estratégica como esencial. Desde la perspectiva del mandatario bielorruso, dicho despliegue responde a los compromisos de seguridad dentro del marco de la asociación entre Minsk y Moscú.

El Gobierno bielorruso hizo pública la información poco después de la confirmación oficial del despliegue. Según reportó Europa Press, la difusión del video apunta a mostrar transparencia en el procedimiento y a reforzar el mensaje político de la colaboración militar estrecha entre ambos países. El Ministerio de Defensa expuso que los ejercicios previos al inicio de las misiones consistieron en la utilización de tecnologías de última generación destinadas a preparar a los equipos para la operación segura y eficaz del misil.

El 'Oreshnik' es presentado como un misil hipersónico en tierra, preparado tanto para portar cabezas convencionales como nucleares, con una capacidad declarada de alcanzar objetivos ubicados a distancias de hasta 5.000 kilómetros. Esta característica le otorga un radio de acción que abarca gran parte del continente europeo y regiones adyacentes, según la información publicada por Europa Press. Además, la posibilidad de lanzamiento desde cualquier punto dentro de la ruta de patrullaje contribuye a incrementar el nivel de imprevisibilidad y dificultad para posibles adversarios en detectar y neutralizar el sistema.

Bielorrusia ha reforzado su integración con Rusia en el ámbito militar en los últimos años. Europa Press recordó que el territorio bielorruso sirvió como base de operaciones para las fuerzas rusas durante el inicio de la invasión a Ucrania en 2022, cuando tropas rusas cruzaron desde Bielorrusia en dirección al territorio ucraniano. Esta acción militar, ejecutada tras las órdenes del presidente ruso Vladimir Putin, marcó una profundización en la cooperación bilateral y ha mantenido a Bielorrusia en el centro de la atención internacional.

El despliegue del 'Oreshnik' en Bielorrusia coincide con la persistencia del conflicto en Ucrania y la falta de avances significativos en las negociaciones internacionales para establecer un acuerdo de paz, según apuntó Europa Press. Las tensiones entre Moscú y las capitales occidentales continúan elevadas, mientras que la presencia del misil ruso en territorio bielorruso incrementa la percepción de amenaza regional y evidencia el peso estratégico de la relación entre ambos países aliados.

El Ministerio de Defensa bielorruso explicó que el procedimiento de asunción de tareas de combate incluyó un "ritual" específico para la puesta en funcionamiento del sistema de misiles, hecho que busca destacar la preparación minuciosa del personal y la seriedad del compromiso defensivo asumido. Europa Press consignó que la presentación pública del video responde a un interés por mostrar capacidad y preparación militar, además de servir como mensaje político orientado a audiencias nacionales e internacionales.

Por último, la evolución y despliegue de sistemas armamentísticos avanzados como el 'Oreshnik' se inscribe en un contexto de renovadas tensiones geoestratégicas en Europa Oriental. La estrecha colaboración entre Minsk y Moscú, sostenida por acuerdos militares específicos, refuerza la presencia de activos nucleares y convencionales en la región y cobra relevancia en el escenario político y de seguridad continental, según reportó Europa Press.