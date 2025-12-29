Zelenski niega que Kiev atacara una residencia de Putin en Nóvgorod y acusa a Rusia de "socavar" la diplomacia

En una serie de declaraciones publicadas en su cuenta en la red social X, Volodimir Zelenski desestimó la narrativa rusa que lo acusa de ordenar un ataque contra una residencia del presidente Vladimir Putin en Nóvgorod, argumentando que Moscú busca así justificar nuevos bombardeos y obstaculizar avances en vías diplomáticas. Tal como reportó el medio que difundió sus declaraciones, el presidente ucraniano insistió en que la reciente acusación de Rusia tiene como principal objetivo frenar los progresos internacionales hacia una solución pacífica al conflicto iniciado en 2022.

Según informó el medio, Zelenski rechazó el señalamiento de Rusia sobre el supuesto ataque, calificándolo como una invención destinada a legitimar una respuesta militar adicional de Moscú, incluso contra la capital ucraniana. Sostuvo que “la historia sobre un supuesto ataque contra la residencia de Putin es una invención destinada a justificar ataques adicionales contra Ucrania, incluido Kiev”. Además, recalcó que la denuncia forma parte de la estrategia rusa para “justificar su propia negativa a dar los pasos necesarios para poner fin a la guerra”.

El presidente ucraniano también remarcó que las autoridades rusas han bombardeado Kiev en el pasado, aludiendo al ataque al edificio del Gabinete de Ministros como ejemplo. “Las típicas mentiras rusas. Es más, los rusos ya han atacado Kiev en el pasado, incluido el edificio del Gabinete de Ministros”, afirmó Zelenski, según consignó la fuente.

El medio detalló que la acusación inicial procedió del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien aseguró que más de 90 drones ucranianos intentaron atacar una residencia presidencial rusa en Nóvgorod. Lavrov declaró que el incidente tuvo lugar durante “negociaciones intensas entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano” y advirtió que “este tipo de acciones imprudentes no quedarán sin respuesta”. Además, el jefe de la diplomacia rusa sostuvo que, si bien Moscú no planea retirarse de las conversaciones con Washington, el supuesto ataque lleva a reconsiderar las posiciones rusas en las negociaciones. Lavrov argumentó: “No pretendemos retirarnos del proceso de negociación con Estados Unidos, pero dada la completa degeneración del criminal régimen de Kiev, que ha virado a una política de terrorismo de Estado, las posiciones negociadoras de Rusia serán reconsideradas”.

Conforme publicó dicho medio, Zelenski defendió que Ucrania no toma decisiones que puedan minar la diplomacia y sostuvo que, a su juicio, es Moscú quien actúa de esa forma. Para él, esa diferencia distingue a ambas partes en el conflicto. Además, llamó a la comunidad internacional a no permanecer en silencio frente a lo que presentan como maniobras rusas para obstaculizar la paz, subrayando la importancia de impedir que “Rusia socave el trabajo para lograr una paz duradera”.

El medio añadió que, pocas horas antes de estos cruces, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, había señalado su coincidencia con el expresidente estadounidense Donald Trump en cuanto a que las negociaciones para un posible acuerdo de paz se encontrarían en la fase final. Este comentario fue la primera reacción oficial desde Moscú luego de la reunión del domingo entre Trump y Zelenski en Florida, donde se abordó la búsqueda de una salida negociada a la guerra.

Las posturas expresadas muestran el contexto de tensión entre las partes involucradas, con acusaciones cruzadas y una disputa sobre la legitimidad de los movimientos militares y diplomáticos. Las declaraciones de ambos gobiernos, difundidas por el medio original, dejan ver que el episodio denunciado y las respuestas oficiales se inscriben en un momento particularmente delicado, marcado por esfuerzos diplomáticos y amenazas de recalibración de posturas en las mesas de negociación.

De acuerdo con lo reportado, tanto la versión del gobierno ruso de un ataque masivo con drones como la interpretación ucraniana de una invención destinada a bloquear la diplomacia reflejan el clima de desconfianza y las dificultades para allanar el terreno hacia una resolución definitiva del conflicto iniciado en febrero de 2022.