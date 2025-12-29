Trump dice que EEUU destruyó una "instalación" vinculada presuntamente a la red de narcotráfico de Venezuela

Donald Trump explicó que las fuerzas estadounidenses actuaron en una zona portuaria empleada, según sus palabras, como base para embarques ilícitos desde Sudamérica, y describió una fuerte explosión en ese lugar tras el operativo militar de la semana pasada. El expresidente detalló este episodio durante una entrevista radial, según difundieron medios estadounidenses. Según aseguró Trump, la operación tuvo como objetivo una estructura cuya destrucción buscó impactar en las rutas de tráfico de drogas atribuidas por Washington a redes ligadas al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

De acuerdo con lo publicado por los medios estadounidenses, Trump afirmó que Estados Unidos destruyó una “gran instalación” vinculada a la logística de transporte de estupefacientes, refiriéndose a ella como una “gran planta o instalación” desde donde saldrían embarcaciones. El republicano indicó que la acción militar se ejecutó “hace dos noches”, en lo que calificó como una ofensiva relevante contra las operaciones ilegales atribuidas al régimen venezolano.

Durante la conversación con el programa radiofónico, Trump relató que la operación se centró en un muelle usado supuestamente para la carga de drogas en buques. Comentó que las fuerzas estadounidenses “atacaron todos los barcos y ahora atacamos la zona”, subrayando que el punto afectado constituía un “área de implementación” relevante para las actividades de la red señalada.

El presidente norteamericano brindó estos detalles en el marco de la visita del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a su residencia Mar-a-Lago. Según su versión, la operación culminó en una “gran explosión” en el sitio donde tendría lugar la carga ilícita, pero no ofreció precisiones sobre la localización exacta o el alcance logístico o estratégico de la infraestructura destruida.

De acuerdo con lo consignado por los medios estadounidenses, la Casa Blanca no confirmó oficialmente ni el ataque ni la ubicación de la instalación señalada por Trump. Tampoco se ofrecieron detalles sobre el vínculo exacto del lugar con el tráfico de estupefacientes en la región. De confirmarse la información proporcionada por el exjefe de Estado, se trataría del primer ataque documentado de fuerzas de Estados Unidos contra un objetivo en territorio venezolano en el contexto de la supuesta guerra antidrogas.

Estados Unidos ha realizado en los últimos meses múltiples operativos en el mar Caribe y el océano Pacífico dirigidos contra embarcaciones presumidas como narcolanchas, según informaron los citados medios. Estos ataques han resultado en más de un centenar de víctimas mortales. Durante este periodo, la Casa Blanca también esgrimió reiteradamente la posibilidad de emplear métodos de fuerza directa —incluida la amenaza de invasión— bajo la justificación de impedir la expansión del narcotráfico desde Venezuela, gobernado por Nicolás Maduro.

Medios en Estados Unidos detallaron que, a pesar de las declaraciones hechas por Trump, persisten incógnitas en torno a parámetros clave del supuesto operativo, como el método exacto de ataque, la naturaleza de la infraestructura alcanzada, las consecuencias inmediatas o la posible reacción del gobierno venezolano. La falta de confirmación oficial por parte de la Casa Blanca mantiene sin aclarar estos interrogantes y la relevancia estratégica de la acción relatada.

El señalamiento reiterado de Venezuela como eje de redes de tráfico ilícito ha figurado de manera constante en la narrativa oficial estadounidense desde hace varios años. Insistiendo en la presunta complicidad del gobierno de Maduro, Washington ha puesto en práctica desde 2020 una serie de operativos navales y amenazas de acciones directas en el área del Caribe, bajo el argumento de combatir el crimen organizado trasnacional.

Dentro de este contexto, la acción referida por Trump en su entrevista encaja en la tendencia de intensificar la presión sobre el ejecutivo de Maduro, aunque, como han enfatizado los medios de comunicación estadounidenses, la falta de datos comprobables y la ausencia de pronunciamientos oficiales generan incertidumbre en torno al desarrollo y la magnitud real de los hechos.

El historial reciente de enfrentamientos mencionados, junto con amenazas públicas de acciones más amplias, completan el cuadro descrito por los medios de noticias en Estados Unidos sobre la escalada de tensiones y el tipo de operativos que el gobierno estadounidense sostiene en la región caribeña y el litoral pacífico latinoamericano. Estos acontecimientos ofrecen el trasfondo inmediato de la declaración de Donald Trump, hecha pública durante el encuentro diplomático en Mar-a-Lago y difundida por emisoras y portales de información estadounidenses.