Agencias

Trump dice que EEUU destruyó una "gran instalación" vinculada presuntamente a la red de narcotráfico de Venezuela

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que las fuerzas estadounidenses destruyeron una "gran instalación" la pasada semana vinculada presuntamente al tráfico de drogas en su campaña contra una supuesta red liderada por Venezuela.

"Tienen una gran planta, o una gran instalación, desde donde salen los barcos. Hace dos noches la destruimos", resaltó el magnate republicano durante una entrevista con un programa radiofónico difundida este lunes por los medios estadounidenses.

La Casa Blanca no ha confirmado de momento el ataque ni ha proporcionado detalles sobre la ubicación de este lugar o qué papel juega en el tráfico de drogas en la región, si bien de confirmarse podría ser el primer ataque directo contra territorio venezolano.

Estados Unidos ha lanzado durante los últimos meses bombardeos contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico --que han dejado más de 100 víctimas mortales-- y ha llegado a amenazar con una invasión del país, liderado por el presidente Nicolás Maduro, bajo el argumento de la lucha contra las drogas.

EuropaPress

