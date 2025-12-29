SoftBank comprará DigitalBridge por 3.398 millones

La dirección ejecutiva de DigitalBridge permanecerá al frente de la empresa una vez cerrada la compra, que según ambas firmas continuará funcionando como una plataforma independiente liderada por Marc Ganzi. El acuerdo para esta adquisición fue anunciado por SoftBank Group y contempla un pago de aproximadamente 4.000 millones de dólares (3.398 millones de euros), lo que representa el desembolso de 16 dólares por acción en efectivo, cifra que implica una prima del 15% respecto al cierre bursátil más reciente. Según consigna el medio, la operación fortalecerá la posición del conglomerado japonés en el sector de infraestructura tecnológica avanzada.

De acuerdo con la información publicada, el consejo de administración de DigitalBridge, mediante su comité especial, recomendó de manera unánime la aceptación de la oferta de SoftBank. La transacción se encuentra pautada para completarse en la segunda mitad de 2026. Hasta ese momento y una vez concretada la compra, DigitalBridge operará de forma autónoma, manteniendo la dirección actual encabezada por Marc Ganzi.

SoftBank Group, presidido y dirigido por Masayoshi Son, justificó la adquisición con el argumento de que “a medida que la IA transforma las industrias en todo el mundo, necesitamos más computación, conectividad, potencia e infraestructura escalable”. Según agregó Son, esta operación permitirá consolidar las bases para centros de datos basados en inteligencia artificial de nueva generación, impulsando avances tecnológicos dirigidos al desarrollo social y económico global.

Marc Ganzi, consejero delegado de DigitalBridge, subrayó tras el anuncio que el ADN de SoftBank se alinea con la visión a largo plazo que comparten ambas organizaciones, enfocada en escalar infraestructura digital transformadora. Ganzi destacó el compromiso por la inversión y expansión de soluciones tecnológicas avanzadas en la industria.

DigitalBridge administra activos valorados en cerca de 108.000 millones de dólares (91.737 millones de euros), según los datos publicados por el propio administrador de fondos. La empresa ostenta una cartera que incluye operadores especializados en infraestructura digital tales como AIMS, AtlasEdge, DataBank, Switch, Vantage Data Centers y Yondr Group, compañías que ofrecen servicios como centros de datos, torres de telefonía móvil y redes de fibra óptica. Esta diversidad le permite a DigitalBridge operar en varias áreas estratégicas dentro del sector global de tecnología de la información y las comunicaciones.

El medio informó que SoftBank, de manera reciente, modificó su exposición a empresas tecnológicas, como ocurrió en noviembre cuando confirmó la venta total de su participación en Nvidia. Esta tenencia, valuada en 5.830 millones de dólares (4.952 millones de euros), se liquidó durante el segundo trimestre fiscal de SoftBank y formó parte de una estrategia centrada en la apuesta por la expansión de OpenAI.

Según la información consignada, la inversión de SoftBank en DigitalBridge enfatiza una orientación sostenida hacia la infraestructura digital de última generación en el contexto de la transformación digital global y el auge de la inteligencia artificial. La operación refleja el interés de SoftBank en reforzar la conectividad, la capacidad de procesamiento y el desarrollo de plataformas que permitan impulsar tecnologías disruptivas, manteniendo la autonomía de las empresas adquiridas para preservar su enfoque estratégico y liderazgo especializado.