Agencias

SoftBank comprará DigitalBridge por 3.398 millones

La operación busca potenciar la presencia del grupo japonés en infraestructura tecnológica de última generación, mientras DigitalBridge, tras el cierre previsto para 2026, seguirá funcionando de forma autónoma liderada por Marc Ganzi, según confirmaron ambas compañías

Guardar

La dirección ejecutiva de DigitalBridge permanecerá al frente de la empresa una vez cerrada la compra, que según ambas firmas continuará funcionando como una plataforma independiente liderada por Marc Ganzi. El acuerdo para esta adquisición fue anunciado por SoftBank Group y contempla un pago de aproximadamente 4.000 millones de dólares (3.398 millones de euros), lo que representa el desembolso de 16 dólares por acción en efectivo, cifra que implica una prima del 15% respecto al cierre bursátil más reciente. Según consigna el medio, la operación fortalecerá la posición del conglomerado japonés en el sector de infraestructura tecnológica avanzada.

De acuerdo con la información publicada, el consejo de administración de DigitalBridge, mediante su comité especial, recomendó de manera unánime la aceptación de la oferta de SoftBank. La transacción se encuentra pautada para completarse en la segunda mitad de 2026. Hasta ese momento y una vez concretada la compra, DigitalBridge operará de forma autónoma, manteniendo la dirección actual encabezada por Marc Ganzi.

SoftBank Group, presidido y dirigido por Masayoshi Son, justificó la adquisición con el argumento de que “a medida que la IA transforma las industrias en todo el mundo, necesitamos más computación, conectividad, potencia e infraestructura escalable”. Según agregó Son, esta operación permitirá consolidar las bases para centros de datos basados en inteligencia artificial de nueva generación, impulsando avances tecnológicos dirigidos al desarrollo social y económico global.

Marc Ganzi, consejero delegado de DigitalBridge, subrayó tras el anuncio que el ADN de SoftBank se alinea con la visión a largo plazo que comparten ambas organizaciones, enfocada en escalar infraestructura digital transformadora. Ganzi destacó el compromiso por la inversión y expansión de soluciones tecnológicas avanzadas en la industria.

DigitalBridge administra activos valorados en cerca de 108.000 millones de dólares (91.737 millones de euros), según los datos publicados por el propio administrador de fondos. La empresa ostenta una cartera que incluye operadores especializados en infraestructura digital tales como AIMS, AtlasEdge, DataBank, Switch, Vantage Data Centers y Yondr Group, compañías que ofrecen servicios como centros de datos, torres de telefonía móvil y redes de fibra óptica. Esta diversidad le permite a DigitalBridge operar en varias áreas estratégicas dentro del sector global de tecnología de la información y las comunicaciones.

El medio informó que SoftBank, de manera reciente, modificó su exposición a empresas tecnológicas, como ocurrió en noviembre cuando confirmó la venta total de su participación en Nvidia. Esta tenencia, valuada en 5.830 millones de dólares (4.952 millones de euros), se liquidó durante el segundo trimestre fiscal de SoftBank y formó parte de una estrategia centrada en la apuesta por la expansión de OpenAI.

Según la información consignada, la inversión de SoftBank en DigitalBridge enfatiza una orientación sostenida hacia la infraestructura digital de última generación en el contexto de la transformación digital global y el auge de la inteligencia artificial. La operación refleja el interés de SoftBank en reforzar la conectividad, la capacidad de procesamiento y el desarrollo de plataformas que permitan impulsar tecnologías disruptivas, manteniendo la autonomía de las empresas adquiridas para preservar su enfoque estratégico y liderazgo especializado.

Temas Relacionados

SoftBankDigitalBridgeInfraestructura digitalMarc GanziMasayoshi SonEstados UnidosJapónCentros de datosInversiónNvidiaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Hamás confirma la muerte este año de su líder en Gaza y el portavoz de su brazo armado en ataques de Israel

Hamás confirma la muerte este

Fiscalía acusa a la ex primera dama Kim Keon Hee de interferir "entre bambalinas" en asuntos estatales

El Ministerio Público de Corea del Sur ha hecho públicos los hallazgos que implican a la esposa del exmandatario Yoon Suk Yeol en escándalos de corrupción, manipulación bursátil y presunta captación ilegal de recursos a través de organizaciones religiosas

Fiscalía acusa a la ex

Guterres pide a los líderes mundiales que "elijan a las personas y al planeta, en lugar de al dolor" en 2026

El máximo responsable de la ONU advierte que, ante la creciente violencia y gasto militar, es urgente priorizar recursos en combatir la pobreza y proteger la justicia global, apelando a los gobiernos a no desentenderse del futuro colectivo

Guterres pide a los líderes

Mueren dos personas y otra resulta herida grave por un alud de nieve próximo a Panticosa (Huesca)

El desprendimiento sorprendió a un grupo en el pico Tablato cerca del balneario oscense, según fuentes oficiales, movilizando equipos de emergencia que continúan las labores de rescate y evaluación del alcance de la tragedia en el Pirineo de Aragón

Mueren dos personas y otra

Envían un mensaje ES-Alert a la población de Los Alcázares ante el riesgo de desbordamiento de la rambla de las Colonias

Las autoridades regionales han advertido a los habitantes sobre posibles inundaciones tras intensas precipitaciones recientes, recomendando máxima precaución y solicitando a la ciudadanía no acercarse a corrientes, evitar traslados innecesarios y permanecer alejados de zonas subterráneas

Envían un mensaje ES-Alert a