Rusia acusa a Ucrania de un ataque a una residencia de Putin y dice que "reconsiderará" su postura negociadora

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que la reciente ofensiva aérea contra una propiedad asociada al presidente Vladimir Putin en la región de Nóvgorod ocurre durante un período de negociaciones activas entre Moscú y Washington sobre la resolución del conflicto en Ucrania. Lavrov comunicó que este ataque tendrá consecuencias en la política rusa hacia el diálogo por la paz con Kiev. Según informó la agencia Interfax, el Gobierno ruso ha acusado a Ucrania de ejecutar la operación nocturna con drones de largo alcance que tuvo como blanco una residencia presidencial en dicha región.

De acuerdo con Interfax, Lavrov especificó que la ofensiva se desarrolló durante la noche del 28 al 29 de diciembre e involucró el uso de 91 drones de largo alcance. No se han proporcionado datos sobre posibles víctimas ni sobre los daños materiales provocados por el incidente. El canciller ruso calificó el ataque como una acción terrorista y culpó directamente “al régimen de Kiev” por el despliegue de estos dispositivos aéreos.

Tal como publicó Interfax, Lavrov remarcó que la agresión se produce en medio de contactos diplomáticos “intensos” con Estados Unidos para intentar encauzar una solución negociada a la invasión de Ucrania, iniciada en febrero de 2022. Sostuvo que "este tipo de acciones imprudentes no quedarán sin respuesta", en referencia al ataque contra la residencia presidencial en Nóvgorod.

El jefe de la diplomacia rusa también adelantó que Moscú va a “reconsiderar” sus posiciones en las pláticas de paz debido a lo que calificó como un cambio sustancial en la política de Ucrania, a la que tildó de “terrorismo de Estado”. Lavrov enfatizó que, a pesar del incidente y de su dureza discursiva, Rusia “no pretende retirarse del proceso de negociación con Estados Unidos”, pero advirtió que su postura en la mesa de diálogo sí experimentará ajustes en respuesta a lo ocurrido.

Según consignó Interfax, la acusación por parte de Rusia hacia Ucrania surge en un momento de máxima tensión y sin justificaciones detalladas sobre cómo se ejecutó la operación ni sobre la elección del objetivo en Nóvgorod. Hasta el momento, no se han confirmado reportes sobre fallecidos ni heridos tras el ataque.

El medio ruso añadió que este nuevo episodio se suma a una serie de ataques y contraataques registrados desde la intensificación de las hostilidades, y ocurre cuando las discusiones sobre un posible acuerdo de paz continúan sin avances concretos. De acuerdo con las declaraciones de Lavrov difundidas por Interfax, Moscú atribuye a Kiev una decisión deliberada de torpedear los esfuerzos internacionales destinados a alcanzar un alto el fuego.

El Ministerio de Exteriores ruso advirtió, según reportó la agencia, que este tipo de ataques eleva el grado de desconfianza hacia la parte ucraniana en las negociaciones, lo que podría ralentizar o complicar las iniciativas en curso. Lavrov sostuvo que “la completa degeneración del criminal régimen de Kiev” ha llevado a Rusia a considerar cambios en su estrategia de diálogo y advirtió que toda acción de esta naturaleza recibirá una respuesta proporcional.

Interfax subrayó en su cobertura que, a pesar de la dureza de las declaraciones oficiales, el Gobierno ruso no ha anunciado de forma específica el tipo de medidas que implementará como reacción; solo ha reiterado que el proceso negociador no se interrumpirá, aunque sí podrá experimentar endurecimientos o restricciones.

El Gobierno ruso mantiene su línea de atribuir a Ucrania los ataques a infraestructuras y objetivos de alto perfil, reafirmando su narrativa en el contexto de la invasión iniciada hace casi dos años. La residencia que resultó objetivo del ataque nocturno habría sido empleada en ocasiones como lugar de retiro privado por Putin, según fuentes citadas por Interfax, aunque no se han difundido confirmaciones oficiales sobre la presencia del mandatario durante el incidente.

El incidente destaca la volatilidad del conflicto en Ucrania y las dificultades que enfrentan los esfuerzos diplomáticos para construir un alto el fuego duradero. Las declaraciones del Ministerio de Exteriores ruso, distribuidas por Interfax, reflejan que la respuesta de Moscú será evaluada en función de la evolución del conflicto y de nuevas acciones por parte de Kiev. La naturaleza y magnitud del ataque sitúan a ambos países en una situación de mayor confrontación, mientras la atención internacional se centra en las consecuencias que podría tener en el avance de las conversaciones de paz.