Previa del Valencia Basket - Partizán Belgrado

El reciente cambio en el banquillo del Partizán de Belgrado, con la llegada del técnico español Joan Peñarroya y el primer triunfo obtenido ante el Split en la Liga Adriática gracias a la actuación de Cameron Payne con 24 puntos, marca el contexto al que se enfrenta el Valencia Basket en su próximo compromiso en la Euroliga. Según informó el medio facilitado, el equipo dirigido por Pedro Martínez se prepara para recibir este martes a las 20:30 horas al conjunto serbio en el Roig Arena, en el encuentro correspondiente a la decimonovena jornada de la Fase Regular de la Euroliga. El club valenciano, actualmente en la segunda posición de la tabla, busca cerrar el año afianzándose entre los mejores del torneo continental y logrando su decimotercer triunfo.

De acuerdo con la información consignada por la plataforma de noticias, el Valencia Basket llega a este encuentro tras haber recuperado la segunda plaza en la Euroliga, posición que ocupó tras la derrota del Barça frente al Fenerbahçe. En su último partido europeo, el conjunto valenciano superó al Kosner Baskonia por 91-81, resultado que permitió cortar una racha de dos derrotas consecutivas y consolidó el rendimiento del equipo en su propio pabellón, el Roig Arena. En dicho partido, Matt Costello se destacó anotando 18 puntos y capturando 6 rebotes, aunque la victoria respondió a un rendimiento colectivo que contó con cinco jugadores superando los diez puntos en anotación.

El medio detalló que la fortaleza del Valencia Basket como local se refleja en el balance de la temporada, ya que ha registrado solo una derrota en su pabellón a lo largo de todas las competiciones. Este único revés ocurrió el 15 de octubre frente al Hapoel Tel Aviv, con un resultado de 93-100 en un encuentro que debió jugarse sin público debido al conflicto armado entre Palestina e Israel. En total, sumando los compromisos de la Euroliga y la Liga Endesa, el conjunto taronja ha logrado 14 victorias frente a solo una derrota en su cancha.

El último partido disputado por València en la Liga Endesa reforzó esta tendencia positiva. El equipo superó al Andorra por 84-79, encuentro en el que su rival llegó a manejar una ventaja de 17 puntos. En la segunda parte, el base senegalés Brancou Badio, quien anotó 22 puntos, lideró la reacción de los valencianos para asegurar el triunfo. Esta victoria reafirmó la solidez del equipo en casa y el momento anímico favorable de cara al cierre del año.

Por el lado del Partizán de Belgrado, el equipo vive una etapa de transición a raíz del cambio en la dirección técnica. Tras la dimisión de Zeljko Obradovic, quien acumuló nueve títulos en la competición europea y decidió dejar el cargo después de un inicio de temporada con apenas cuatro triunfos y nueve derrotas en la Euroliga, Joan Peñarroya asumió la conducción del grupo. El estreno del nuevo entrenador español se produjo en la Euroliga, pero de forma adversa, con una derrota abultada de 87-112 frente al Maccabi Tel Aviv. Este resultado generó descontento entre los aficionados presentes en el Belgrado Arena, quienes cuestionaron a Tyrique Jones y Jabari Parker, ambos identificados como responsables del rumbo del equipo. Parker, quien no vio minutos en ese partido y llegó la pasada temporada procedente del Barça, aparece entre los posibles jugadores que podrían abandonar el club ante el panorama actual.

Tras ese golpe, Peñarroya obtuvo su primer triunfo oficial guiando al Partizán frente al Split en la Liga Adriática. El encuentro, que finalizó 110-74, tuvo a Cameron Payne como máximo referente ofensivo, con 24 puntos. Este nuevo impulso para el equipo serbio llega poco antes de enfrentarse a un Valencia Basket fortalecido en su terreno y en un duelo que puede definir posiciones clave en la parte alta de la clasificación de la Euroliga. Tal como publicó la fuente, el club de Belgrado cuenta con una plantilla de gran talento individual, aunque se mantiene en un entorno inestable tanto por los recientes cambios como por la incertidumbre en la continuidad de algunos de sus jugadores.

En cuanto a los posibles quintetos para el partido, la estructura inicial de Valencia podría estar formada por Thompson, Moore, Taylor, Pradilla y Reuvers, con la rotación de De Larrea, Montero, Puerto, Badio, Key, Costello y Sima. Por su parte, el Partizán plantea un quinteto con Payne, Brown, Marinkovic, Osetkowski y Fernando, complementados por Muurinen, Washington, Bonga, Lakic, Parker, Calathes y Jones. Los árbitros designados son Mogulkoc, Zamojsk y Vilius, y el desarrollo del partido tendrá lugar en el Roig Arena a las 20:30 horas, transmitido por Movistar Plus+.

Según reiteró el medio, el enfrentamiento toma especial significado por el deseo de Valencia Basket de despedir el año en las posiciones privilegiadas de la Euroliga. El equipo de Pedro Martínez parte como favorito ante el Partizán, que atraviesa momentos de reestructuración y en el que el nuevo técnico español busca recomponer el rumbo tras el flojo arranque de la temporada europea. Este contexto convierte el partido en un desafío crucial para ambas instituciones, con efectos tanto en el ánimo de la afición como en las aspiraciones de avance en la competición continental.