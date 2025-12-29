Lo que no se vio de la visita la Familia Real al musical 'Rent': "Tanto Felipe VI como sus hijas cantaban las letras"

Durante la función del musical “Rent” en el Teatro Rialto de Madrid, algunos miembros del elenco notaron entre el público a personas entonando casi todas las letras. Poco después, varias sorpresas se desarrollaron ante los presentes: la Reina Letizia, el Rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía se encontraban allí como espectadores y, al terminar la representación, accedieron al escenario para felicitar al reparto. Según informó el medio, la familia real no anunció su asistencia y adquirió sus boletos como cualquier otra familia, lo que generó reacciones emocionales entre actores y público y fue percibido por el equipo artístico como un respaldo a la escena cultural.

El director musical de la obra, César Belda, relató que el paso de la familia real por el teatro resultó inesperado para todos, ya que ni el elenco ni los organizadores recibieron aviso previo de su asistencia, detalló el medio. Tras la función, los reyes y sus hijas subieron al escenario, intercambiaron palabras con los músicos y los actores y se fotografiaron con todos los integrantes. Belda resaltó que “es una satisfacción ver que la Casa Real, y especialmente la Reina, apuesta por la cultura y apoya los espectáculos”, según consignó el medio.

Según publicó la fuente, durante la velada se pudo observar que Felipe VI es conocedor de la obra, ya que tanto él como sus hijas demostraron familiaridad con las letras de las canciones desde la platea. El propio Belda compartió que el Rey presenció el musical en Nueva York en 1996, durante su etapa de estudios en Washington, lo que le permitió seguir esta producción a lo largo de los años.

La reacción dentro del elenco fue inmediata y de cierta sorpresa. El actor protagonista, Tiago Barbosa, expresó su admiración y agradecimiento por lo ocurrido, al considerar la visita como “muy importante” y describirla como “algo súper bonito”. Barbosa señaló que la Familia Real se mostró “muy amable, con mucho cariño, mucho amor, disfrutando de la obra como niños”, según informó la misma fuente.

Otras intérpretes, como la actriz Ailen Maciel, describieron el encuentro con la realeza y el elenco como sencillo y directo, limitándose a una felicitación tras la función. “Muy bien, nos felicitaron, nada más”, dijo Maciel, conforme detalló la publicación original. Begoña Álvarez, también parte del reparto, compartió una anécdota durante la función: “Se lo pasaron pipa, además, que conste que el Rey mugió, gracias a mi compañera”, bromeó la intérprete, explicando que dicho gesto fue espontáneo y en tono distendido, y remarcó la actitud natural de la Familia Real, quienes “compraron su entrada, llegaron y entraron como familia”, según reportó el medio.

De acuerdo con el medio, la visita del monarca y su familia careció de carácter oficial y no implicó protocolos, lo que fue destacado por los participantes como una muestra de cercanía y apoyo a la cultura nacional. La Reina Letizia también generó lazos personales en el encuentro, especialmente con la actriz Begoña Álvarez, quien remarcó que ambas comparten raíces asturianas. “Ella es asturiana, yo también. Estamos de casa”, expresó Álvarez a la fuente.

En cuanto a los demás artistas, no todos optaron por expresar comentarios acerca del episodio. Pascual Laborda, integrante del elenco, indicó entre risas que prefería no hacer declaraciones porque así se lo habían solicitado, una postura que compartió con su compañero Andoni García, informó el medio.

El medio detalló que la representación de “Rent” en estas fechas navideñas formaba parte de la cartelera destacada en la capital española y, según los testimonios recogidos, esta visita inesperada por parte de la familia real se interpretó como un gesto de respaldo al teatro madrileño y al panorama cultural más amplio. La ovación y los saludos posteriores al elenco añadieron una dimensión especial a la jornada teatral, según consignaron los actores y el equipo artístico.

La presencia de la reina Letizia, el rey Felipe VI y sus hijas en el Rialto no solo sorprendió a quienes participaron de la función, sino que también se convirtió en tema de conversación entre los asistentes, que observaron el disfrute de la familia real y su participación activa en la experiencia cultural, concluyeron las fuentes consultadas por el medio.