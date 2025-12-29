Hamás confirma la muerte de su líder en Gaza y el portavoz de su brazo armado en ataques de Israel

El movimiento islamista palestino ha oficializado nuevas bajas en su estructura de mando tras la confirmación de la muerte de Mohamed Sinwar, hermano del exlíder Yahya Sinwar y principal autoridad del grupo en Gaza después de la desaparición de aquel, así como la de Abú Obeida, vocero de su brazo armado. Según detalló el medio Europa Press, ambos fallecieron por ataques aéreos israelíes que se produjeron a lo largo de 2024 en la Franja de Gaza, en el contexto de la ofensiva iniciada por Israel tras los acontecimientos del 7 de octubre de 2023. Las Brigadas Ezeldín al Qasam, facción militar de Hamás, difundieron un comunicado en el que también anunciaron el relevo de su portavocía, la confirmación de otros comandantes muertos y un llamado a mantener la resistencia frente a la ofensiva israelí.

De acuerdo con Europa Press, Hamás reconoció formalmente fallecimientos que las autoridades israelíes ya habían anunciado meses antes. El Ejército de Israel informó en mayo sobre la muerte de Mohamed Sinwar y, tres meses antes, sobre la de Abú Obeida; sin embargo, la organización palestina no se había pronunciado oficialmente hasta ahora. El nuevo portavoz de las Brigadas Ezeldín al Qasam señaló que Sinwar lideró al grupo en un periodo de extrema dificultad, sucediendo a Mohamed Deif, otro destacado comandante cuya muerte, en un ataque cerca de Jan Yunis, solo fue confirmada por Hamás en enero, meses después del anuncio israelí.

Según consignó Europa Press, la organización también identificó a otros altos miembros de su estructura fallecidos en estos bombardeos recientes. Entre ellos se destacan Muhamad Shabana, conocido como ‘Abú Anas’ y comandante de la Brigada de Rafá, muerto junto a Mohamed Sinwar; Hakam al Isa, ‘Abú Omar’, quien desempeñó roles clave en las operaciones de Hamás en Palestina, Líbano, Siria y otros territorios; y Raed Saad, ‘Abú Muad’, encargado de la división de fabricación de suministros militares y antiguo responsable de operaciones estratégicas.

En el comunicado recogido por Europa Press, el brazo armado de Hamás rindió homenaje a Hudaifa Samir Abdulá al Kahlut, apodado ‘Abú Ibrahim’, conocido hasta ahora bajo el título de Abú Obeida, utilizado tradicionalmente por los portavoces del grupo. El nuevo vocero recordó su trayectoria y declaró: “Hudaifa al Kahlut ha fallecido. Heredamos de él el título de Abú Obeida. Paz a ti, entre los inmortales. Prometemos continuar tu camino”. También subrayó el rol de Gaza como eje de resistencia y movilización de apoyo en defensa de Palestina y la mezquita de Al Aqsa.

Europa Press detalló que el comunicado de las Brigadas Ezeldín al Qasam insistió en calificar los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel como una respuesta contundente frente a situaciones de opresión, bloqueo y agresión contra el pueblo palestino y la mezquita de Al Aqsa. El grupo definió esa ofensiva, llamada por Hamás ‘Inundación de Al Aqsa’, como un intento de rectificar la agenda palestina, sacando la causa del olvido internacional y presentándola como motor de unidad y resistencia en el contexto regional. Además, acusaron a Israel de comportamientos similares a los de los nazis, responsabilizándolo de crímenes y persecuciones, y calificaron a la población palestina como responsable de obstaculizar los planes israelíes de desplazamiento forzoso, establecimiento de campos de concentración y expansión de asentamientos.

Según publicó Europa Press, el portavoz renovó la exhortación a la resistencia y afirmó que “el enemigo no ha tenido éxito” en su ofensiva sobre la Franja de Gaza. Atribuyó la vigencia del alto el fuego, implementado el 10 de octubre de 2023, a la resolución del pueblo palestino y de los combatientes. “Si el enemigo hubiera tenido vía libre y nuestro pueblo y la resistencia fueran sumisos, no habrían cesado la aniquilación de personas, piedras y árboles”, recogió el medio.

El vocero también explicó, conforme recogió Europa Press, que la resistencia continúa cumpliendo sus responsabilidades a pesar de los ataques sufridos desde que se decretó el alto el fuego y destacó que las acciones de Hamás buscan evitar cualquier justificación que pueda permitir un reinicio del conflicto armado. “La resistencia ha cumplido sus obligaciones y ha actuado con la máxima responsabilidad, teniendo en cuenta los intereses de nuestro pueblo y negando a la ocupación cualquier oportunidad para crear pretextos falsos para reiniciar el derramamiento de sangre", recogió el comunicado.

A pesar de los llamados al cese de hostilidades, la dirigencia de Hamás indicó que el derecho a responder permanece vigente. Europa Press detalló que el grupo demandó a los actores internacionales ejercer presión sobre Israel para que respete los acuerdos alcanzados. “Pedimos a todas las partes implicadas que contengan a la ocupación y detengan su agresión, forzándola a cumplir lo que fue acordado”, declaró el nuevo portavoz, y enfatizó que Hamás no se desarmará mientras persista la ocupación y persistirá en su lucha incluso si debe continuar en solitario.

El comunicado también incluyó un llamado hacia los pueblos y naciones afines a la causa palestina, solicitando apoyo humanitario y político para Gaza, argumentando que el enclave “sigue sufriendo inmensamente” a pesar de la reducción en el sonido de los cañones. El nuevo portavoz solicitó el envío de ayuda a una población que, según describen, “fue abandonada cuando hacía frente a la aniquilación” por parte del ejército israelí.

Europa Press consigna que Hamás también acusó a Israel de perseguir un plan conocido como el ‘Gran Israel’, aludiendo a la ampliación territorial de sus objetivos en la región y el incremento de las tensiones con otros países, entre ellos Líbano y Siria. El grupo destacó la importancia de la unidad regional ante esta estrategia israelí.

El comunicado divulgado por las Brigadas Ezeldín al Qasam llegó coincide con la agenda diplomática regional, ya que este mismo lunes el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene previsto reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Estados Unidos, donde discutirán la posible puesta en marcha de la segunda fase de la iniciativa de Washington para la Franja de Gaza. Europa Press explica que la primera etapa de este plan comenzó el 10 de octubre.

El Ministerio de Sanidad de Gaza, citado por Europa Press, reportó el mismo día que, desde el comienzo de la ofensiva israelí, se han registrado 71.266 personas muertas y 171.222 heridas, incluyendo 414 fallecidos y 1.145 lesionados desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre. Además, las autoridades han recuperado 680 cuerpos en zonas previamente ocupadas por las fuerzas israelíes.