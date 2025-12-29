Hallan el cuerpo sin vida del segundo desaparecido en Alhaurín el Grande tras el temporal

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, informó sobre el hallazgo del cuerpo sin vida del segundo desaparecido en la localidad de Cártama, en la provincia de Málaga, tras uno de los operativos de búsqueda desplegados debido al intenso temporal que afectó a la región. Con esta localización se confirma que son tres las víctimas mortales como consecuencia directa del episodio de lluvias que se registró desde el pasado sábado, según detalló el medio Emergencias 112 Andalucía.

La labor de búsqueda, que fue intensificada este lunes, contó con la participación de alrededor de 150 personas, incluyendo medio centenar de agentes de la Guardia Civil, distribuidos en ocho grupos de trabajo. La intervención involucró patrullas terrestres, el uso de un helicóptero y especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), además de efectivos de Protección Civil, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), la Policía Local, voluntarios y agentes del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), según consignó la Guardia Civil.

Según explicó Emergencias 112 Andalucía, la zona de búsqueda se extendió desde el punto donde se había producido el accidente hasta la desembocadura, abarcando el cauce del río Fahala. El domingo anterior, a las 17:00, los equipos ya habían localizado la furgoneta utilizada por los dos desaparecidos y el cuerpo sin vida de uno de ellos apareció horas más tarde en el mismo río. Las personas desaparecidas tenían 53 y 54 años.

El operativo se reanudó durante la jornada de lunes tras la localización del primer cuerpo el día anterior, focalizando los esfuerzos a lo largo del recorrido que habría seguido el vehículo y los desaparecidos arrastrados por el agua, señaló la Guardia Civil. Finalmente se confirmó el hallazgo de la segunda víctima, consolidando la cifra de fallecidos a nivel regional por el temporal que azotó Andalucía.

Además de los hechos en Málaga, la provincia de Granada también fue escenario de otra víctima mortal relacionada con las intensas lluvias. En Íllora, los equipos de rescate encontraron el cuerpo de un motorista desaparecido en el transcurso del temporal, sumando así la tercera víctima confirmada en Andalucía por el fenómeno meteorológico, declaró el presidente autonómico.

El temporal impactó con fuerza desde el sábado y la madrugada del domingo, generando situaciones de emergencia y desencadenando importantes dispositivos de búsqueda y rescate, subrayó Emergencias 112 Andalucía. Tanto las autoridades como los diferentes servicios de emergencia participaron de forma coordinada en la operación a lo largo de las provincias afectadas, según especificó el Consorcio Provincial de Bomberos.