Elma Sáiz defiende gobernar con reglamentos para aprobar medidas que no tengan que pasar por el Parlamento

Durante una entrevista en la Cadena Ser citada por Europa Press, Elma Saiz, portavoz del Gobierno, reiteró que la continuidad de la legislatura no está condicionada ni por la ausencia de presupuestos ni por los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo. En respuesta a las preguntas sobre si estos factores podrían desestabilizar el actual mandato, manifestó que “de ninguna manera” existe riesgo para la legislatura, subrayando también el compromiso del Gobierno con avanzar mediante decisiones normativas en el marco legal existente y sin depender necesariamente de la aprobación parlamentaria.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, Elma Saiz argumentó que dentro de la estructura política y parlamentaria actual, resultaba esencial considerar alternativas regulatorias que aportasen soluciones concretas a las demandas sociales. Defendió la aprobación de iniciativas mediante reglamentos, al destacar que “hay cuestiones que no necesitan un rango de ley, hay mucho que se puede hacer para mejorar la vida de la gente y que tiene, por ejemplo, un rango reglamentario”. Saiz recalcó que, aunque estas medidas no requieren convalidación en el Congreso de los Diputados, “eso no las convierte en malas medidas” y consideró que “se pueden hacer muchas cosas sin tener que tener el rango legislativo”.

Tal como publicó Europa Press, estas declaraciones se producen tras la noticia difundida por el diario El País sobre la petición del presidente Sánchez a los ministros para que impulsen medidas sociales sin necesidad de tramitación parlamentaria antes del ciclo electoral de 2026. La portavoz defendió este enfoque al considerar la composición actual del Parlamento y sostuvo que la actuación del Gobierno responde a un ejercicio legítimo de gobernanza dentro de la legalidad, remarcando que “hay mucho que se puede hacer que no tiene que tener ese rango legal, respetando escrupulosamente la pirámide normativa de nuestro Estado de Derecho”.

Ante la pregunta sobre si la búsqueda de iniciativas que escapen a la convalidación parlamentaria podría interpretarse como un mensaje político concreto, respondió con firmeza: “de ninguna manera”. Sáiz defendió que esa manera de actuar constituye una muestra de respeto a la separación de poderes y la forma en que tradicionalmente se ha ejercido el gobierno en el país. Añadió que no se trata de “retorcer” el marco legal ni de “no querer asumir responsabilidades”, sino de adaptarse a la realidad institucional y a las competencias territoriales, como ocurre en materias donde las comunidades autónomas disponen de potestad, citando el caso de la vivienda como ejemplo.

Según detalló Europa Press, Sáiz insistió en que pedir a las autonomías el ejercicio de sus responsabilidades en los campos de su competencia no implica ausencia de asunción de responsabilidades por parte del Gobierno central, sino un reconocimiento consciente del modelo de Estado y del reparto competencial existente. Para la portavoz, todo ello forma parte de una hoja de ruta clara cuyo objetivo consiste en “llegar a mejorar la vida de la gente a todos los niveles”.

En relación con los presupuestos, Sáiz fue consultada acerca de la situación del Gobierno por no haber conseguido la aprobación de nuevas cuentas públicas durante la legislatura. Admitió que este escenario genera dificultades, calificándolo como un “momento ciertamente oscuro y dificultoso”, pero expresó que el Ejecutivo se mantiene firme y decidido a comunicar sus logros y proyectos. Según consignó Europa Press, Sáiz explicó que los presupuestos serán presentados en el primer trimestre de 2026 y que existen negociaciones abiertas con diversas fuerzas políticas, reconociendo los contactos con Junts, aunque sin ofrecer detalles precisos.

Poniendo énfasis en la viabilidad de la legislatura, Sáiz sostuvo que aún existen numerosos objetivos por cumplir y recordó que los mandatos en España tienen una duración de cuatro años. Se refirió también a la presión ejercida por partidos como Sumar, que solicitan una remodelación profunda del Ejecutivo, y por los socios de investidura, subrayando que el Gobierno está demostrando su capacidad de gestión: “No solo lo creo, lo estamos demostrando”. Apoyó sus declaraciones con datos sobre la economía nacional, mencionando la revisión al alza de las previsiones de crecimiento, la reducción de los indicadores de pobreza, los niveles mínimos de temporalidad laboral, y la cifra récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social.

En cuanto a los casos de corrupción que señalan al Gobierno –como muestra la detención y encarcelamiento de un exministro–, Sáiz se posicionó en favor de una respuesta firme y colaborativa con la justicia. Según informó Europa Press, afirmó: “contra eso, total contundencia”. Expresó que la aparición de personas que no contemplan la política como un servicio público es un riesgo inherente, pero insistió en que la clave está en la reacción: “actuar con total contundencia, colaborando con la justicia y encima de la mesa un plan de Estado contra la corrupción”.

Durante toda la entrevista, recogida por Europa Press, Sáiz remarcó en distintas ocasiones la importancia de gobernar respetando el marco normativo sin renunciar a la acción política, la gestión de competencias autonómicas ni a los compromisos programáticos del Ejecutivo central, incluso en contextos en que la interlocución parlamentaria resulta limitada o compleja. La portavoz dejó claro que el Ejecutivo pretende agotar la legislatura y avanzar mediante la adopción de políticas normativas dentro del marco legal vigente, descartando cualquier riesgo de caída anticipada del Gobierno.