El oro y la plata corrigen precios tras tocar nuevos máximos históricos

Pedro del Pozo, director de inversiones financieras en Mutualidad, anticipa que, de cara a 2026, el valor del oro tiene posibilidades de continuar su crecimiento, dada la situación de inestabilidad internacional y la constante acumulación de metales preciosos por parte de los bancos centrales. Además, mencionó que muchas economías, principalmente las emergentes, están recurriendo al oro como alternativa al dólar. Esta perspectiva se presenta justo después de que el oro y la plata alcanzaran cifras históricas durante la madrugada y luego iniciaran un ajuste bajista con la apertura de los mercados europeos. Según informó el medio que dio cuenta de este comportamiento del mercado, el oro y la plata sufrieron retrocesos tras haber superado sus máximos en décadas.

De acuerdo con lo publicado, el arranque del lunes mostró una ligera disminución en las cotizaciones tanto del oro como de la plata con la apertura de los mercados europeos, situándolos en un contexto en el que, durante la última madrugada, sus precios habían marcado récords históricos. El oro al contado llegó a acercarse a los 4.550 dólares por onza antes del inicio de la sesión europea, pero al abrir los mercados del Viejo Continente el valor descendió en torno al 2%, ubicándose en 4.476,93 dólares por onza. A pesar de este retroceso, el oro mantiene un avance acumulado en 2025 del 72%, un dato que, según el medio, destaca el intenso dinamismo registrado en el sector de los metales preciosos.

El comportamiento alcista de estos metales se inscribe dentro del periodo considerado el mejor para el oro desde 1979. Según explicó el medio, la fuerte demanda por parte de los bancos centrales representa uno de los motores de estas subidas, acompañada por mayores tensiones geopolíticas y expectativas de nuevas rebajas de tipos de interés en Estados Unidos. Esta perspectiva sobre los tipos de interés contribuye al debilitamiento del dólar estadounidense y fortalece el atractivo del oro y otros metales como refugio ante la incertidumbre, según consignó el medio en su análisis de las condiciones del mercado.

La trayectoria de la plata resultó aún más pronunciada en términos relativos durante la madrugada. El precio de este metal aumentó alrededor del 7%, estableciendo un nuevo máximo histórico por encima de los 82 dólares por onza antes de corregir su posición tras la apertura en Europa. El precio se situó posteriormente ligeramente por encima de los 76 dólares, lo que representa un alza anual del 180% en el año en curso, según informó la plataforma.

El medio recogió declaraciones de Pedro del Pozo, quien subrayó la relevancia de este entorno imprevisible en la economía global. Destacó que existe un movimiento de retorno hacia el oro como patrón de valor, similar al antiguo patrón oro, aunque ahora no institucionalmente sino como elección de mercados y países en búsqueda de seguridad ante la volatilidad. Desde su perspectiva, el contexto actual constituye un punto de incertidumbre desde el ángulo de las cotizaciones porque refleja cambios profundos en el panorama financiero internacional impulsados por factores geopolíticos.

De acuerdo con la información de la fuente, los elevados niveles alcanzados por el oro han sido influenciados tanto por decisiones de compra de reservas por parte de emisores monetarios como por la percepción general de inestabilidad ante riesgos internacionales. Las previsiones de bancos centrales y agentes del mercado sobre futuros recortes de tasas de interés en Estados Unidos aumentan la demanda de refugio en activos considerados seguros frente a una posible depreciación del dólar.

El análisis publicado por el medio también sugiere que la búsqueda de metales preciosos como activos de protección frente a la inflación y la volatilidad económica se ha vuelto una tendencia marcada no solo en países desarrollados, sino especialmente en economías emergentes, donde el acceso a monedas fuertes puede verse amenazado por turbulencias en los mercados de divisas. La intensificación de estos movimientos ha impulsado la volatilidad y permitido que ambos metales alcancen niveles inéditos en lo que va del siglo.

Tal como interpretó Pedro del Pozo en declaraciones recogidas por la plataforma, el interés renovado en el oro y la plata como valores refugio se manifiesta en “un contexto geopolítico muy, muy incierto, en el que los bancos centrales siguen haciendo acopio de metales preciosos y en el que muchas economías, sobre todo emergentes, están acudiendo a los metales preciosos como alternativa para el dólar”. También señaló que, a pesar de vivir en una etapa de alta digitalización, existe un fenómeno que aproxima la dinámica actual a un retorno del oro como respaldo de valor.

La sesión europea transcurre entonces con precios de los metales preciosos en descenso respecto de sus picos nocturnos, pero en el marco de una apreciación anual considerable. En el caso del oro, su revalorización acumulada en 2025 refuerza la impresión de un mercado en el que los factores macroeconómicos y políticos han desplazado a los catalizadores tradicionales de precios, según lo registrado por el medio. La plata, por su parte, experimenta incrementos aún mayores, en lo que ya se perfila como uno de los periodos más destacados para estos activos de refugio.

El medio concluyó que la atención de inversores y analistas globales se concentra ahora en la evolución de las tasas de interés estadounidenses, las directrices de política monetaria de los bancos centrales y la estabilidad geopolítica internacional, tres variables que mantienen al oro y la plata como protagonistas en los mercados de materias primas y metales preciosos.