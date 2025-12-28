Renfe conectará Alemania con la frontera ucraniana a través de su operador checo Leo Express

El acuerdo entre Leo Express y Renfe Alquiler de Material Ferroviario implica que el operador checo recibirá tres trenes Talgo VI para su flota durante la próxima década, avanzando en la colaboración estratégica entre ambas compañías y ampliando la influencia de Renfe fuera de sus fronteras tradicionales. De acuerdo con la información publicada por el medio original, Leo Express, donde Renfe ostenta una participación del 50 % desde 2021, lanzará el 25 de junio de 2026 una línea ferroviaria entre Fráncfort, Alemania, y la ciudad polaca de Przemysl, ubicada junto a la frontera con Ucrania. Esta conexión ferroviaria, de aproximadamente 1.300 kilómetros, se incluye entre las distancias más largas recorridas por tren en el continente europeo.

Según consignó la fuente, la ruta tendrá como puntos intermedios varias ciudades relevantes, incluyendo Cracovia, Ostrava, Praga, Dresden, Leipzig y Érfurt. El trayecto completo entre Fráncfort y Przemysl está planificado para durar cerca de 18 horas, con salidas diarias previstas a precios iniciales de 10 euros. El operador checo, respaldado por Renfe como su principal accionista, indicó que el proyecto busca superar barreras históricas en Europa que la empresa aún denomina como "cortinas de hierro", al facilitar la interconexión fluida entre el occidente y el oriente del continente.

Leo Express anunció su intención de avanzar en la expansión de rutas internacionales tras su crecimiento desde que Renfe se convirtió en accionista mayoritario. Entre los planes destaca la prestación de un servicio nocturno entre Praga y Venecia, con una fecha de lanzamiento prevista para diciembre de 2027, como reportó el medio original. Además, desde el 1 de marzo de 2026 pondrán en marcha una línea entre Varsovia y Cracovia con billetes promocionales a partir de los 2 euros, y se prevén aumentos en la frecuencia de trenes entre Praga y Cracovia.

Los planes de crecimiento del operador checo se alinean con la estrategia global de internacionalización de Renfe. El medio detalló que Renfe considera a Leo Express un componente central en su expansión fuera de España, junto a otras operaciones internacionales como su participación en el servicio ferroviario entre Meca y Medina en Arabia Saudí, las líneas que mantiene en Francia y la colaboración con la italiana Arenaways, así como sus labores de asesoría en proyectos ferroviarios en México, Estados Unidos y los países bálticos.

El acuerdo para el suministro de material rodante entre Renfe Alquiler de Material Ferroviario y Leo Express forma parte de los esfuerzos por dotar a la compañía checa de recursos suficientes para afrontar los nuevos retos operativos. Esta colaboración se produce poco después de la formalización de la compra del 50 % de Leo Express por parte de la empresa española, con la ambición de consolidar su presencia en el mercado ferroviario europeo y fortalecer su posición frente a la competencia en la región.

La estación final de la ruta que partirá de Fráncfort estará en Przemysl, localidad destacada por su proximidad a la frontera ucraniana, lo que convierte a este servicio en una opción relevante para quienes transiten o transporten mercancías hacia o desde Europa del Este. Este aspecto, según datos del medio de origen, refuerza el carácter estratégico de la iniciativa tanto desde la perspectiva comercial como de integración regional.

Leo Express prevé que las nuevas líneas y la renovación de material ferroviario permitirán atender a una mayor cantidad de usuarios y mejorar la oferta en trayectos internacionales, con políticas tarifarias competitivas dirigidas a captar tanto a viajeros habituales como a turistas. La empresa ha comunicado que su enfoque se orienta a crear alternativas de transporte accesibles para los pasajeros, apoyándose en tarifas promocionales y una red con conexiones en ciudades polacas, alemanas y checas de gran afluencia.

En resumen, la operación conjunta de Renfe y Leo Express transforma el panorama del transporte ferroviario en Europa Central y del Este, permitiendo ampliar la red de trayectos cubiertos, facilitar la movilidad transfronteriza y reforzar la presencia internacional de la operadora pública española, según informaciones recogidas por la fuente original.