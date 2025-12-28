Reino Unido endurece visados a RDC por no aceptar las políticas británicas de deportación de migrantes

El Ministerio del Interior británico advirtió que podría prohibir la emisión de visados a toda la población de la República Democrática del Congo (RDC) si continúa su falta de colaboración con la política de repatriación de migrantes implementada recientemente. Según la BBC, esta advertencia surge después de que la RDC rechazara las solicitudes del Reino Unido para cooperar en la devolución de ciudadanos congoleños que residen de manera irregular en territorio británico. Londres ya eliminó el acceso a visados exprés para solicitantes procedentes de la RDC, y anuló el trato preferencial que recibían los políticos del país africano al viajar al Reino Unido. Estas medidas forman parte de una serie de cambios anunciados por el gobierno laborista liderado por Keir Starmer, quien busca reforzar el control migratorio a través de reformas introducidas en julio de 2024.

De acuerdo con el reporte de la BBC, la decisión de endurecer los requisitos para la RDC se produjo tras las negativas de ese gobierno a aceptar el retorno de sus nacionales, pese a las exhortaciones directas realizadas desde Londres para mejorar la cooperación en materia migratoria. Las reformas migratorias contemplan la repatriación de hasta 35.000 personas sin autorización para permanecer en territorio británico, así como un aumento del 50 por ciento en las redadas y detenciones relacionadas con el trabajo ilegal. Además, el Ejecutivo británico reportó un incremento del 116 por ciento en la resolución de solicitudes de asilo, datos que el Ministerio del Interior británico calificó como el “primer éxito” de las políticas adoptadas el mes anterior.

El endurecimiento de las condiciones para ciudadanos de la RDC contrasta con la situación de Namibia y Angola. Según consignó la BBC, estos dos países, también señalados previamente por Londres como renuentes a recibir a sus nacionales deportados, decidieron aceptar las condiciones impuestas por el Reino Unido. Como resultado, sus ciudadanos conservarán los beneficios migratorios vigentes y no quedan sujetos a las restricciones recientemente aplicadas a la RDC. En el caso de la RDC, las restricciones incluyen la eliminación de procedimientos acelerados para la obtención de visados y la retirada de privilegios para funcionarios gubernamentales y políticos, lo que dificulta su entrada rápida al país europeo.

La BBC detalló que en noviembre el gobierno británico ya había solicitado a Namibia, Angola y la RDC una colaboración más estrecha, advirtiendo sobre posibles sanciones ante la falta de respuesta positiva. Mientras Namibia y Angola modificaron su posición, la RDC optó por desmarcarse de sus vecinos, exponiéndose así a la pérdida de ciertas ventajas y a la posibilidad de futuras sanciones adicionales si mantiene su postura. El Ministerio del Interior británico ha hecho público que, aunque la RDC ha mostrado ciertos compromisos en el diálogo diplomático, aún no alcanza un grado de cooperación que permita revertir las penalizaciones, y advirtió que el endurecimiento podría llegar a una prohibición total de visados.

Las autoridades británicas justifican el aumento de las restricciones a la RDC basadas en la necesidad de agilizar y asegurar la efectividad de las deportaciones de personas que han agotado recursos legales o han violado la normativa migratoria. El gobierno de Keir Starmer argumenta que el éxito de las reformas en asilo y migración depende en buena medida de la colaboración internacional, especialmente con aquellos países de origen de personas en situación irregular en el Reino Unido. El incremento en la resolución de casos de asilo y las nuevas medidas contra el trabajo ilegal forman parte del enfoque integral para controlar los flujos migratorios y reducir la presión sobre los servicios públicos.

Las cifras comunicadas por el Ministerio del Interior y citadas por la BBC reflejan la magnitud del giro en la política migratoria británica. Las autoridades no descartan la aplicación de nuevas restricciones si las negociaciones con la RDC no avanzan hacia una mayor cooperación. La posibilidad de suspender por completo la emisión de visados a ciudadanos congoleños permanece abierta, dependiendo de los pasos que dé el gobierno de la RDC en las próximas semanas. Namibia y Angola, en contraste, verán acelerar los procesos de deportación de sus nacionales después de aceptar las exigencias del Reino Unido.

La BBC subrayó que Londres considera a la cooperación en materia de deportaciones fundamental para el éxito de su estrategia migratoria. Las negociaciones con los países africanos forman parte del esfuerzo por asegurar que todas las naciones cumplan con los compromisos bilaterales respecto a la readmisión de sus propios ciudadanos, especialmente aquellos cuya estancia en Reino Unido ha sido declarada irregular o ilegal. El Ministerio del Interior británico continúa revisando su listado de países prioritarios para futuros acuerdos, manteniendo una postura de presión sobre quienes, a su criterio, obstaculizan los retornos forzosos.

En cuanto a los procedimientos aplicados, la eliminación de la vía exprés para visados afecta tanto a individuos particulares como a representantes institucionales de la RDC. Según la BBC, esta retirada de privilegios representa una herramienta diplomática para forzar el alineamiento de la RDC con las políticas migratorias británicas. El anuncio coincide con una revisión más amplia de las normativas migratorias, que abarca también la revisión de acuerdos existentes y la intención de condicionar la cooperación en otros ámbitos bilaterales a avances concretos en el retorno de inmigrantes.

Mientras permanece vigente la presión sobre la RDC, otras naciones africanas evalúan la posibilidad de revisar sus políticas para no exponerse a medidas similares. El seguimiento y la supervisión de los acuerdos cerrados con Namibia y Angola servirán como referencia para la evolución del diálogo con la RDC. Según la BBC, el gobierno del Reino Unido considera que sólo con la cooperación activa de los gobiernos de origen, el control de las fronteras y la ejecución de deportaciones pueden funcionar de manera efectiva y ordenada dentro de su marco legal reformado.