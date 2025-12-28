Mueren los exfutbolistas del Athletic Rafa Viteri y Juanan López

El Athletic Club anunció que los futbolistas de su plantilla portarán un brazalete negro durante el próximo partido en Pamplona frente al CA Osasuna, en homenaje a los exjugadores Rafa Viteri y Juanan López, quienes fallecieron recientemente. Con este gesto, el club busca rendir tributo a dos figuras destacadas de su historia, cuya contribución abarcó distintas generaciones y logros deportivos. Según informó el propio Athletic Club, los decesos de ambos exfutbolistas han provocado expresiones de condolencias dirigidas a sus familias y personas cercanas desde la institución bilbaína, que destacó la trascendencia que ambos tuvieron en su paso por la entidad rojiblanca.

Rafa Viteri falleció en Logroño a los 73 años. El Athletic Club detalló que Viteri, delantero oriundo de Bilbao, inició su trayectoria en Lezama, formándose en el equipo juvenil donde consiguió el título de Copa en la temporada 1969-1970. Su desempeño con el filial fue sobresaliente: superó los treinta goles antes de incorporarse al primer equipo. Solo jugó una temporada con el plantel principal, participando en 14 partidos de Primera División, pero dejó huella con goles importantes: marcó en su debut en Valencia y, en su primer partido en San Mamés ante el Real Oviedo, logró un doblete. Consiguió también un tanto en su visita al Atlético de Madrid durante esa misma campaña.

En la temporada 1972-1973, Viteri formó parte del equipo que celebró el título de Copa tras la victoria frente al CD Castellón en la final, consolidando un momento clave en la historia reciente del club, conforme recogió el medio oficial de la entidad vasca. Al término de su etapa en Bilbao, fue traspasado al Burgos, equipo con el que anotó 33 goles en siete temporadas y donde se convirtió en una figura emblemática en El Plantío. En dicho club, compartió vestuario con jugadores como Juanito, posteriormente fichado por el Real Madrid. Durante la campaña 1975-1976, Viteri se erigió como el máximo goleador del equipo y contribuyó decisivamente al ascenso a Primera División.

En cuanto a Juanan López, el exguardameta de Irún falleció en Tenerife a los 91 años, según consignó el Athletic Club. López se incorporó al primer equipo procedente del Deportivo Alavés y sumó once partidos oficiales entre 1957 y 1962. Su mayor reconocimiento dentro del club llegó en 1958, cuando formó parte del plantel que conquistó la Copa del Rey enfrentando al Real Madrid en la histórica final de los “Once Aldeanos”; en aquella ocasión, fue suplente de Carmelo Cedrún. El medio institucional subrayó que López entregó cinco campañas al club rojiblanco y, con la llegada de José Ángel Iribar, puso fin a su etapa con el Athletic.

Posteriormente, el portero defendió los colores del RCD Espanyol durante dos temporadas, logrando también el ascenso a la máxima categoría, y permaneció tres años en el Recreativo de Huelva antes de retirarse del fútbol profesional. Desde su retiro, Juanan López fijó su residencia en Tenerife, donde vivió durante casi seis décadas y se mantuvo estrechamente vinculado al Athletic Club actuando como una suerte de embajador en la isla. El club rememoró su compromiso con los colores rojiblancos, citado en su último desplazamiento de Copa a Tenerife: “Como bien comprobamos en nuestra última visita del primer equipo a la isla, en Copa”, destacó la institución en su comunicado.

El Athletic Club trasladó sus "más sentidas condolencias a la familia y a las personas allegadas" de ambos exfutbolistas, informó la entidad en su comunicado oficial. La decisión de que los jugadores porten brazalete negro se enmarca como reconocimiento simbólico al legado deportivo de Viteri y López, y forma parte de las iniciativas habituales del club para honrar la memoria de quienes contribuyeron a la construcción de su historia.