Los puertos españoles afrontan 2026 con el reto de retener su competitividad frente a puertos no europeos

El segmento ferroviario en el entramado logístico portuario se presenta como uno de los principales ámbitos de inversión en los próximos años, puesto que para 2030 se plantea multiplicar por dos o más el volumen de mercancías transportadas por tren, pasando del actual 4% al 10%. Tal como informó Ocean Capital Partners (OCP) en su informe ‘Los puertos españoles aceleran su transición con la vista puesta en 2026’, publicado por el medio de comunicación, la inversión estimada asciende a 950 millones de euros destinados específicamente a mejorar y ampliar los accesos ferroviarios en los principales puertos del país. Este cambio supondrá, de acuerdo a los cálculos recogidos en el documento, una reducción de costes próxima a los 800 millones de euros anuales en comparación con el transporte por carretera. La noticia central es que los puertos españoles atraviesan un período determinante, presionados por la competencia internacional, y el próximo año será clave para el futuro competitivo del sistema portuario nacional de cara a 2026.

De acuerdo con el informe elaborado por Ocean Capital Partners, los 46 puertos de interés general en España, responsables de mover 558 millones de toneladas en 2024, deben acelerar su adaptación a un entorno global marcado por la ralentización del tráfico portuario, desafíos geopolíticos y nuevas demandas vinculadas tanto a la digitalización como a la transición energética. Según lo consignado por OCP, la presión competitiva proviene principalmente de puertos no europeos, cuya capacidad de adaptación y modernización puede debilitar la cuota de mercado de los enclaves españoles en el Mediterráneo occidental si no se implementan medidas con rapidez.

El análisis detalla que el proceso de transformación de los puertos nacionales se encuadra en el plan de inversiones 2025-2029 del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que contempla la movilización de más de 7.000 millones de euros en ese lapso, destinando ya 1.617 millones a lo largo de 2026. Según publicó OCP, el grueso de estos recursos se orientará a la modernización de infraestructuras, al fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental, a la mejora de los accesos por carretera y ferrocarril, al impulso de la integración puerto-ciudad y a acelerar el proceso de digitalización en toda la red portuaria.

Una de las tendencias recogidas en el documento es la importancia de diversificar los tráficos portuarios y fomentar terminales multipropósito, con el objetivo de evitar la dependencia de un único tipo de mercancía o tráfico de pasajeros. En este sentido, la visión sobre el ‘puerto del futuro’ descrita por OCP incorpora la noción de ecosistema logístico interconectado y digital, plenamente integrado en la red internacional de puertos inteligentes y abierto a la interacción con los entornos urbanos circundantes.

El informe remarca que la digitalización se ha convertido en una prioridad estratégica, con potencial para generar ahorros superiores a 3.000 millones de euros anuales para las empresas vinculadas a la actividad portuaria. Para alcanzar esta meta, OCP señala como imprescindible el refuerzo de los sistemas de ciberseguridad en todos los niveles del ecosistema portuario, dada la amenaza constante de ataques informáticos y el elevado nivel de digitalización previsto para los próximos años.

En cuanto a sostenibilidad ambiental, el proceso de descarbonización supone otro desafío central de cara al 2026. Según el documento citado, la electrificación de los muelles, la instalación de energías renovables y la adaptación de infraestructuras para operar con combustibles alternativos como hidrógeno y metanol forman parte esencial del plan de modernización. Estos cambios buscan cumplir con las exigencias de la transición energética global y asegurar que los puertos españoles mantengan sus estándares de competitividad internacional y sostenibilidad medioambiental.

La relación entre los puertos y las ciudades constituye otro de los ejes destacados, ya que las inversiones contempladas prevén potenciar la integración ciudad-puerto, facilitando la conexión de espacios públicos y la participación de la ciudadanía en la vida portuaria. Ocean Capital Partners enfatiza la necesidad de entender los puertos no solo como infraestructuras aisladas, sino como nodos logísticos integrados que interactúan activamente con el entorno urbano y socioeconómico.

El documento recoge, además, las urgencias impuestas por el contexto internacional, entre las que figuran la desaceleración del tráfico portuario y las tensiones geopolíticas, además del auge de rutas e infraestructuras alternativas fuera de Europa. Según detalla OCP, estos factores incrementan la presión sobre los operadores españoles, que deben anticipar los cambios tecnológicos y energéticos que transformarán radicalmente el sector de aquí a 2026.

En la hoja de ruta planteada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y recogida por OCP, la modernización de las infraestructuras básicas busca responder tanto a las necesidades logísticas presentes como a los retos emergentes. El objetivo es sostener el lugar del sistema portuario español entre los nodos logísticos más relevantes del Mediterráneo occidental y evitar la pérdida de cuota frente a enclaves internacionales que han acelerado su propia transformación.

La estrategia contempla, según sostiene Ocean Capital Partners, una transición hacia modelos de gestión integrados y digitalizados, en los que la intermodalidad, la conectividad, la eficiencia energética y la relación puerto-ciudad configuran los parámetros fundamentales del crecimiento futuro. La dimensión financiera de este proceso destaca la relevancia de los 1.617 millones de euros previstos para el año 2026, que formarán la base de un ciclo inversor que se extenderá hasta 2029.

El análisis de OCP reitera la urgencia de este período para definir el puerto español del futuro. Ante la competencia global y la creciente sofisticación de los flujos logísticos, los puertos del país encaran una etapa decisiva, en la que la modernización acelerada será clave para sostener la competitividad, garantizar la sostenibilidad y asegurar una presencia relevante en el sistema portuario internacional.