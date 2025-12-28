Los equipos de rescate reanudan la búsqueda de los cuatro españoles desaparecidos en un naufragio

Entre los restos recuperados durante el segundo día de las operaciones de búsqueda frente a la isla de Padar, en Indonesia, se reconocieron secciones pertenecientes al casco del barco siniestrado y una bombona de gas, hallados a cerca de cinco millas náuticas de donde tuvo lugar el hundimiento. Según informó la agencia local de búsqueda y rescate, estos restos refuerzan los esfuerzos por localizar a los cuatro ciudadanos españoles que permanecen desaparecidos tras el naufragio de la embarcación turística KM Putri Sakinah. La embarcación se dirigía desde la isla de Komodo hacia Padar, en las aguas de Labuan Bajo, en la provincia indonesia de Nusa Tenggara Oriental.

El medio detalló que las labores de rescate reiniciaron a pesar de que las condiciones meteorológicas y las fuertes corrientes complican la labor de los equipos en la zona. Entre las personas desaparecidas se encuentra Fernando Martín, entrenador de 44 años del Valencia CF Femenino, y sus tres hijos, cuyos nombres no se difundieron, aunque trascendió que tienen entre 9 y 12 años. El Valencia CF confirmó la identidad de Martín y transmitió un mensaje de solidaridad a su familia y allegados. Su esposa y una hija menor, también pasajeras en el barco, fueron rescatadas junto a otros sobrevivientes y se encuentran fuera de peligro, respaldadas por personal del consulado español en Yakarta.

De acuerdo con las autoridades indonesias citadas por diversos medios, siete personas lograron ser rescatadas de entre los ocupantes del KM Putri Sakinah, entre ellos la madre y la hermana del entrenador, así como miembros de la tripulación, incluido el capitán y un guía turístico local. La familia española realizaba un viaje de vacaciones por Indonesia, destino frecuentado cada vez más por turistas europeos y que registra un importante auge de visitantes en la región de Labuan Bajo. Esta zona es reconocida por su proximidad al Parque Nacional de Komodo, espacio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y conocido por sus dragones y sus paisajes insulares.

La agencia meteorológica de Indonesia (BMKG) indicó que las causas del naufragio podrían relacionarse con intensos oleajes derivados del mal tiempo, provocado por la formación de un sistema climático el pasado día de Navidad en el sur del país. Según detalló el jefe de la oficina de búsqueda y rescate de Maumere, Fathur Rahman, se sospecha que el motor del barco perdió potencia antes de ser alcanzado por el fuerte oleaje, situación que facilitó el hundimiento. Fathur describió que la búsqueda se ha visto ralentizada por las intensas lluvias y olas de hasta 1,5 metros de altura, aunque aseguró la continuidad del operativo a pesar de los desafíos meteorológicos.

El medio consignó que los accidentes con barcos turísticos en el archipiélago indonesio resultan recurrentes, especialmente durante la temporada de monzones, cuando el clima suele cambiar de manera repentina. El rápido incremento del turismo marítimo en esta región ha despertado preocupación acerca de la supervisión y la seguridad de las embarcaciones que operan con turistas, un aspecto señalado por instituciones locales como un factor de riesgo persistente.

Desde el Ministerio de Exteriores español, fuentes oficiales informaron que mantienen comunicación directa con las autoridades indonesias, y que el consulado de España en Yakarta coordina labores de asistencia y apoyo tanto a las dos españolas supervivientes como a sus familiares. Personal diplomático ha sido desplazado hasta Labuan Bajo para colaborar en las tareas de atención y facilitar el enlace con los servicios de rescate y los allegados de los afectados.

El suceso se suma a una serie de accidentes marítimos registrados en Indonesia en los últimos años. Estos episodios han puesto en evidencia la vulnerabilidad de muchas embarcaciones turísticas ante las condiciones extremas en aguas del sudeste asiático, especialmente durante periodos de inestabilidad climática como los provocados por los monzones.

Mientras se mantiene la búsqueda de los desaparecidos, las operaciones en mar abierto concentran recursos logísticos y humanos con la esperanza de nuevos hallazgos, aunque las condiciones naturales siguen siendo un desafío significativo para los rescatistas, como viene registrando la agencia de búsqueda y rescate de Maumere y han corroborado fuentes en terreno.