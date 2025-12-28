Las bonitas palabras de Luis Miguel Seguí sobre su exmujer, Antonia San Juan

Durante un encuentro organizado a beneficio de la Fundación Theodora, el actor Luis Miguel Seguí compartió con la prensa que su exesposa Antonia San Juan está por concluir el tratamiento oncológico que inició hace unos meses. La noticia de la recuperación de la actriz ha generado alivio entre quienes han seguido su proceso, según consignó la fuente original.

De acuerdo con la información publicada, Antonia San Juan había anunciado públicamente que padecía cáncer y desde entonces ha utilizado sus redes sociales para compartir avances y reflexiones sobre la evolución de su estado de salud. El medio detalló que la intérprete ha mantenido una actitud de transparencia y normalidad durante el proceso, lo que ha favorecido una amplia recepción de mensajes de apoyo por parte de colegas y figuras reconocidas en el mundo del espectáculo.

Luis Miguel Seguí hizo estas declaraciones durante el partido benéfico que reunió a celebridades y artistas. En sus palabras, expresó satisfacción por los avances positivos en el tratamiento de San Juan y señaló: “Es estupendo que Antonia vaya a terminar con el tratamiento y que todo haya ido bien”. Según apuntó el medio, Seguí confirmó que mantuvo contacto directo con Antonia durante este periodo, por lo que tenía conocimiento anticipado de la buena evolución de su exmujer.

El actor también subrayó el ánimo favorable que ha mostrado la actriz ante la pausa en su actividad profesional, asegurando según lo publicado que, “le ha venido bien un pequeño descanso y todo, la veo mejor que nunca, es genial”. Según las declaraciones recogidas, Seguí puso en valor la capacidad de San Juan para adaptar sus rutinas evitando considerar la enfermedad como un obstáculo definitivo en su vida.

Según informaron, Seguí reflexionó acerca de las enseñanzas que pueden surgir luego de atravesar experiencias difíciles. Manifestó que la mejor decisión de San Juan fue “no cerrar tu vida, continuar con lo mismo y no pensar que va a ser algo negativo, que va a ser un obstáculo” y añadió que situaciones como estas “te enseñan, te dan lecciones y sales más fortalecido de estas cosas”.

La cobertura subraya cómo la actitud expuesta por la actriz no solo ha impactado en su entorno personal, sino también ha servido de referencia para quienes atraviesan momentos similares, tal como evidencian los numerosos comentarios de apoyo recibidos por San Juan en redes sociales. El medio enfatizó la visibilidad que la intérprete ha otorgado al proceso, al compartir las distintas etapas y emociones experimentadas durante el tratamiento.

En este contexto, la participación de figuras del espectáculo en actividades solidarias, como la organizada por Richy Castellanos, contribuye a generar momentos de encuentro entre colegas y permite visibilizar causas sociales y sanitarias, como las que atiende la Fundación Theodora. Según informó la fuente, la cita deportiva brindó la oportunidad para que Seguí expresara en público su reconocimiento hacia la resiliencia y el optimismo de Antonia San Juan, elementos que, en palabras del actor, favorecieron su recuperación y bienestar en medio de la adversidad.