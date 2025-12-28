Hacienda recauda 7.364 millones de euros más hasta noviembre por subidas de impuestos introducidas este año

El último informe mensual sobre ingresos tributarios destaca que prácticamente la mitad de los fondos adicionales recaudados por el Estado se relaciona directamente con modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades, alcanzando los 3.050 millones de euros. A partir de este dato, el Ministerio de Hacienda ha obtenido hasta noviembre un total de 7.364 millones de euros adicionales debido a distintas subidas y cambios fiscales implementados este año, según consignó Europa Press con datos de la Intervención General de la Administración del Estado.

Entre las reformas adoptadas figura la reintroducción del tipo general del 21% en el IVA de la electricidad, dejando atrás el tipo reducido del 10% que se aplicaba hasta finales de 2024, una medida adoptada originalmente tras el incremento global de los precios energéticos derivado de la guerra de Ucrania. Junto a este ajuste, la actualización de los tipos de IVA aplicados a alimentos básicos fue otra de las acciones clave. Productos como aceite de oliva, pan, leche, huevos y queso retomaron el 4% tras haber contado el año anterior con una reducción al 2%. Otro grupo de productos, en especial aquellos como aceites de semillas y pastas, vieron cómo el IVA aumentó al 10%, después de que se aplicara una rebaja temporal al 7,5%, precisó Europa Press.

En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, el incremento de la recaudación se debe principalmente a dos factores: la obligación de revertir pérdidas por deterioro y las restricciones a la compensación de bases imponibles negativas. El desglose presentado en el informe muestra que, de los 3.050 millones de euros adicionales, 2.309 millones corresponden al impacto de limitar la consolidación de solo el 50% de las pérdidas acumuladas por grupos empresariales. Además, la disminución de los límites para compensar bases imponibles negativas de grandes empresas, con cifras de negocio superiores a 20 millones de euros, dejó un saldo positivo neto de 1.696 millones de euros, tras bajar esos límites del 70% al 50% o al 25%. Según los datos recopilados por Europa Press, esa restricción, vigente desde 2016, fue anulada por una sentencia al inicio de 2024 y se reincorporó en 2025.

El informe también señala un ingreso extra de 36 millones de euros relacionado con el tercer pago fraccionado de 2024 del Impuesto sobre Sociedades. Este movimiento se vincula a la prórroga del plazo de ingreso de impuestos, del 20 de diciembre al 5 de febrero de 2025, para sociedades domiciliadas en la provincia de Valencia y en otros municipios afectados, derivada de los efectos de la dana.

Respecto al IVA, la recaudación creció en 2.102 millones de euros netos, asociándose el aumento principalmente a la recuperación de los tipos impositivos habituales en productos alimentarios, con un impacto de 1.936 millones, y en productos energéticos, con 513 millones adicionales, de acuerdo con la información publicada por Europa Press.

Dentro de los Impuestos Especiales, el balance también es positivo, sumando 806 millones de euros. La mayor porción corresponde al restablecimiento del tipo original del 5,113% en el Impuesto especial sobre la electricidad, con una aportación de 436 millones de euros. La subida de los tipos en el Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco generó ingresos extra por 344 millones. Como innovación en la fiscalidad de 2025, desde abril se ha comenzado a aplicar un nuevo tributo a los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos vinculados al tabaco, añadiendo 26 millones a la recaudación.

El nuevo Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones de determinadas Entidades Financieras, que sustituyó al gravamen temporal sobre entidades de crédito, reportó también ingresos de 1.423 millones de euros. Además, la recuperación total del tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, vigente desde el 1 de julio de 2024, generó 807 millones de euros adicionales según los detalles consignados por Europa Press.

Otros ingresos asociados a la normativa fiscal incluyen aproximadamente 550 millones de euros por cambios relevantes en la declaración del IRPF de 2024, así como cerca de 600 millones provenientes de medidas adoptadas tras la dana, con efectos en la provincia de Valencia y en otros municipios a nivel estatal.

De acuerdo con el informe, ciertos impactos negativos han restado al alza general de ingresos tributarios. Las devoluciones extraordinarias ligadas a sentencias desfavorables para la Hacienda Pública supusieron una caída de 407 millones de euros en la recaudación. En el caso del IRPF, el saldo es negativo en 834 millones de euros, donde el principal determinante fue la sentencia favorable a los pensionistas que realizaron aportaciones a Mutualidades Laborales, provocando una merma de 1.976 millones de euros durante la campaña de 2024. Además, la desaparición del pago por parte de las principales operadoras de 265 millones de euros en concepto de tasa por la reserva del dominio público radioeléctrico obedeció a una demanda para reducir este gravamen, especificó Europa Press.

Europa Press reportó que, en términos globales, la recaudación tributaria entre enero y noviembre ascendió a 301.355 millones de euros, un 10% más que en el mismo período del año anterior. Esta cifra ya supera los 294.734 millones alcanzados en todo el año 2024. Con estos datos, la Agencia Tributaria prevé que España marque un nuevo récord de ingresos fiscales al cierre de 2025.