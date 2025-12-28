Emergencias emite un aviso especial de alerta hidrológica por aumento del caudal en el río Segura

Las previsiones meteorológicas apuntan a la posibilidad de que, en menos de doce horas, algunas áreas reciban acumulados de hasta 180 litros por metro cuadrado. Según publicó el Centro de Coordinación de Emergencias, este pronóstico implica riesgos superiores para municipios cercanos al cauce del río Segura y otras zonas propensas a inundaciones en la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia.

De acuerdo con la información facilitada por el Centro de Coordinación de Emergencias y recogida por distintos medios, se ha extendido un aviso especial de alerta hidrológica para advertir sobre el incremento del caudal en el río Segura, que podría provocar episodios graves de inundación. Esta alerta requiere a las autoridades municipales que incrementen la vigilancia y adopten medidas para restringir el acceso a las riberas y áreas próximas a los cauces. El comunicado enfatiza la necesidad de prestar atención constante a la evolución de los niveles de agua y de informar de manera rápida en caso de detectar cualquier riesgo.

El seguimiento de la situación está en manos de la Confederación Hidrográfica del Segura y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, según detalló el Centro de Coordinación de Emergencias. Ambas entidades están analizando en tiempo real el comportamiento del caudal, con el objetivo de alertar a las poblaciones y a los operadores de seguridad ante cualquier incremento significativo que pudiera derivar en situaciones de peligro.

La consellera de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, liderará a partir de las 12:30 horas una reunión de coordinación en el Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana. Tal como consignó la fuente oficial, este encuentro tiene como finalidad ultimarse la coordinación de operativos y la respuesta ante las lluvias torrenciales previstas, así como coordinar las acciones entre los diferentes organismos implicados.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, instó a la población a mantener la “máxima precaución, especialmente en zonas inundables, así como seguir la información a través de canales oficiales”. Bernabé hizo hincapié, especialmente mediante sus redes sociales, en estar atentos al desarrollo de la situación en la comarca de la Vega Baja y en el sur de la provincia de Valencia, dos de las áreas identificadas con mayor potencial de riesgo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), según consignó el Centro de Coordinación de Emergencias, informó que se esperan acumulaciones de lluvia “muy importantes” en cortos periodos de tiempo. Además, Aemet advirtió que existe la posibilidad de “impactos graves por inundaciones y crecidas de cauces”, alertando sobre la capacidad de las tormentas de provocar alteraciones bruscas en barrancos y ramblas, como los que atraviesan la Vega Baja y áreas limítrofes entre Alicante y Murcia.

Durante la jornada, Aemet registró precipitaciones de intensidad torrencial en diversas zonas próximas a la provincia de Alicante y a la Región de Murcia. Estas lluvias han producido aumentos significativos de caudales en ramblas y barrancos. En la localidad de Desamparados, en el municipio de Orihuela, el acumulado ascendió a 29,2 litros por metro cuadrado durante uno de los episodios de mayor intensidad.

Las tormentas han tenido un desplazamiento variable a lo largo de la mañana. A las nueve, Aemet detectó la formación de un nuevo frente tormentoso al norte de la comarca de la Safor, próximo a Xeraco, que después se desplazó hacia el noroeste. Este fenómeno está afectando actualmente a localidades de la comarca de la Ribera, como Alzira, Algemesí, l’Alcúdia y Carlet. Estas poblaciones se mantienen bajo monitoreo debido a la evolución del meteorológico y la posibilidad de que se repitan episodios de precipitaciones intensas en diferentes puntos de la provincia.

Tal como informó el medio, las autoridades han reforzado la presencia de equipos de emergencia y han activado operativos especiales coordinados tanto por la Generalitat Valenciana como por el gobierno autonómico murciano. El despliegue incluye la vigilancia activa de presas, embalses y zonas con historial de inundaciones, en previsión de que el aumento del caudal pueda sobrepasar los límites de contención habituales.

Los dispositivos de emergencia han recordado a la ciudadanía que el acceso a las riberas y zonas próximas a cauces permanece restringido y que se debe atender exclusivamente a las indicaciones emitidas por los canales oficiales. En caso de incidencias, los residentes pueden contactar con los servicios de emergencia a través de los números habilitados por las autoridades regionales.

El fenómeno de lluvias torrenciales y la consiguiente crecida del río Segura afectan de forma directa a numerosos municipios. Los responsables locales han emitido bandos advirtiendo sobre las restricciones y recomendando evitar desplazamientos innecesarios en áreas proclives al desbordamiento de cauces, así como colaborar con los servicios de protección civil.

De acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Segura, el seguimiento de los puntos críticos se realiza con equipos en campo y con el apoyo de sistemas de radar y medición a distancia. Esta labor, según publicó el Centro de Coordinación de Emergencias, resulta esencial en contextos donde se prevé que las lluvias superen umbrales históricos en periodos cortos de tiempo.

Los diferentes organismos implicados han subrayado la importancia de la coordinación tanto a nivel autonómico como estatal, con la finalidad de ofrecer una respuesta rápida ante posibles incidencias, reducir riesgos y salvaguardar integridad de los residentes de las zonas más vulnerables al episodio de lluvias intensas y crecientes.