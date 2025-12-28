El líder de los hutíes avisa a Israel que cualquier despliegue en Somalilandia será un "objetivo militar"

Abdulmalik al Huti, líder de la insurgencia hutí en Yemen, señaló durante un discurso —difundido por la agencia de noticias vinculada al movimiento Ansaralá— que una eventual presencia militar israelí en Somalilandia representaría una agresión directa contra Yemen y Somalia, así como un peligro para la estabilidad regional. Al Huti advirtió que cualquier posición israelí establecida en el territorio separatista somalí será considerada un objetivo militar legítimo para las fuerzas bajo su mando. Esta declaración surge poco después del anuncio del reconocimiento de la independencia de Somalilandia por parte del gobierno de Israel, lo que ha intensificado las tensiones en la región. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la advertencia de al Huti incrementa las preocupaciones sobre una posible escalada militar en torno al mar Rojo.

Según reportó Europa Press, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comunicó el viernes la decisión de reconocer formalmente la independencia de Somalilandia, región que proclamó su separación de Somalia en 1991 y busca el reconocimiento internacional desde entonces. Este anuncio consolidó una nueva etapa en la política exterior israelí y fue interpretado por expertos del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional en Israel como una maniobra estratégica para aproximar posiciones militares a zonas de interés en el este africano y la península arábiga, especialmente frente a la insurgencia hutí que opera en Yemen y controla amplias áreas del noroeste del país.

El despliegue potencial de fuerzas israelíes en Somalilandia, a menos de 500 kilómetros del territorio controlado por los hutíes, representa una alteración del equilibrio geopolítico en un área marcada por el conflicto y la competencia de influencias. Europa Press detalló que, hasta ahora, las operaciones israelíes contra posiciones hutíes requerían que aviones y proyectiles atravesaran espacio aéreo de Jordania y Arabia Saudí o recorrieran a lo largo el mar Rojo, lo cual implicaba mayores limitaciones logísticas y riesgos de escalada. La eventual presencia militar israelí en Somalilandia podría reducir sustancialmente esas distancias y facilitar una proyección de fuerza en un entorno estratégicamente sensible.

Durante su intervención, al Huti afirmó que sus fuerzas responderían a “cualquier presencia israelí en Somalilandia como un objetivo militar legítimo para nuestras Fuerzas Armadas, ya que constituye una agresión contra Somalia y Yemen, y una amenaza para la seguridad de la región”. El líder hutí remarcó: "Nunca permitiremos que una parte de Somalia se convierta en una base para el enemigo sionista, a costa de la independencia y la soberanía de Somalia, la seguridad de su pueblo y la seguridad de la región y el mar Rojo", de acuerdo con las declaraciones transmitidas por el propio movimiento yemení y recogidas por Europa Press.

Expertos israelíes consultados por el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional subrayaron que el reconocimiento de Somalilandia puede leerse como un intento de establecer puentes con un territorio cuya ubicación resulta estratégica para el mar Rojo, una vía de paso clave para el comercio mundial y escenario reciente de múltiples incidentes de seguridad. Según Europa Press, este movimiento podría desencadenar reacciones de otros actores regionales, especialmente ante la implicación directa de Israel en el cuerno de África y las repercusiones para la soberanía de Somalia.

El contexto de enfrentamiento entre Israel y los hutíes se relaciona con los ataques llevados a cabo por el grupo yemení contra intereses israelíes, tanto en el mar Rojo como en el interior de Israel, en la actual fase del conflicto. Hasta el momento, las respuestas israelíes consistieron fundamentalmente en ataques aéreos que debieron superar diversas barreras logísticas, incluyendo el cruce de espacios aéreos de países que no mantienen relaciones diplomáticas plenas con Tel Aviv. La facilidad que aportaría la cercanía de Somalilandia podría modificar el tipo e intensidad de las futuras operaciones, según expuso Europa Press.

La independencia de Somalilandia, proclamada hace más de tres décadas pero no reconocida ampliamente por la comunidad internacional, juega en este contexto un papel relevante al atraer la atención de potencias y actores involucrados en la seguridad del mar Rojo. El acto de reconocimiento por parte de Israel constituye un avance diplomático que, según consignó Europa Press, se produce en un entorno caracterizado por la fragilidad institucional y las rivalidades internas en Somalia, así como por la presencia de actores armados no estatales en la región.

Las advertencias de al Huti y la respuesta israelí se inscriben en una serie de movimientos y declaraciones que han intensificado la vigilancia internacional sobre Somalilandia y el cuerno de África en los últimos días. La agencia Europa Press indicó que la comunidad internacional sigue de cerca estos desarrollos, observando posibles repercusiones en la estabilidad de Somalia y en la dinámica de seguridad del mar Rojo, ante el riesgo de una ampliación del teatro de operaciones militares en la región.