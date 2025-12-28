El Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen agradece a Arabia Saudí su apoyo en el sur del país

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Yemen destacó que Arabia Saudí ha mostrado interés en las demandas históricas del sur del país desde el inicio de la reciente crisis, expresando que “la causa del Sur no será olvidada ni marginada y seguirá siendo un elemento central en cualquier solución política integral”. Según publicó la agencia Europa Press, el Gobierno yemení reconoció el papel de Arabia Saudí como mediador en el conflicto con el Consejo de Transición del Sur (CTS), una organización política que lidera el movimiento separatista en el sur y que recientemente tomó el control de territorios en las provincias de Al Mahra y Hadramut.

Europa Press detalló que el conflicto se agravó después de que el CTS bombardeara la región, ataque que causó la muerte de al menos dos agentes de seguridad y dejó doce heridos. En respuesta, las autoridades saudíes solicitaron a los grupos armados separatistas que se retiren de las posiciones adquiridas en el este de Yemen desde principios del mes en curso. El Gobierno yemení estimó que esta exigencia representa una medida orientada a frenar la escalada de violencia y restablecer la paz social al interior de las gobernaciones afectadas.

En su declaración oficial, el Ministerio yemení manifestó que “valora altamente el papel fundamental del Reino y los importantes esfuerzos y sacrificios que ha realizado en apoyo de la legitimidad, la restauración del Estado y la preservación de la unidad, la seguridad y la estabilidad de Yemen”. De acuerdo con Europa Press, la posición de Yemen también reconoció la mediación saudí y la de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en los esfuerzos por reducir la tensión con el CTS, así como la búsqueda de una solución pacífica que contemple las aspiraciones sociales y políticas de la población del sur.

La disputa territorial se enmarca en una situación compleja. El CTS, tras expresar reiterados desacuerdos con las autoridades centrales por lo que consideran promesas incumplidas, ocupa una parte significativa del antiguo Yemen del Sur. La agrupación separatista reclama una mayor autonomía e intenta consolidar su presencia en áreas estratégicas al este del país. Según informó Europa Press, la presencia del CTS en la región responde tanto a intereses históricos como a la percepción de insatisfacción ante los compromisos del Gobierno yemení en el contexto de la lucha contra la insurgencia hutí, que mantiene el control de la capital nacional.

El Gobierno yemení ha tratado de conciliar la defensa de la integridad territorial con la apertura al diálogo sobre las demandas específicas de las regiones del sur. En esa línea, la mediación liderada por Arabia Saudí busca crear condiciones para el entendimiento y la reducción de las hostilidades, considerando la ofensiva del CTS en el este como una acción que “no contribuye a la esencia ni al futuro” de sus propias reivindicaciones, de acuerdo con declaraciones atribuidas al príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, consignadas por Europa Press.

El proceso de mediación también involucra a Emiratos Árabes Unidos, país que, junto con Arabia Saudí, desempeña un rol influyente en el escenario político y de seguridad de Yemen. En el comunicado oficial del Ministerio de Exteriores yemení, reproducido por Europa Press, se enfatizó la relevancia de estos esfuerzos conjuntos para “[fortalecer] el progreso hacia una paz que satisfaga las aspiraciones del pueblo yemení”.

El Gobierno yemení sostiene que Arabia Saudí ha asumido importantes riesgos y ha realizado sacrificios notables para garantizar la seguridad y la estabilidad del país. Según el comunicado citado por Europa Press, la contribución saudí ha sido fundamental para apoyar la legitimidad y el restablecimiento de las instituciones del Estado frente a los desafíos representados tanto por el CTS como por la insurgencia hutí.

Mientras tanto, las tensiones persisten en las provincias donde el CTS sigue presente, lo que mantiene el equilibrio político en un estado delicado. Conforme a la información reportada por Europa Press, la negociación abierta entre las partes busca evitar que nuevas acciones militares agraven el conflicto y respalden un proceso de diálogo nacional que incluya las preocupaciones sociales, políticas y territoriales tanto del gobierno central como de las facciones separatistas.