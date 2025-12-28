El Ejército culpa a las RSF de la muerte de dos militares chadianos en un ataque con dron en la frontera

Las autoridades chadianas informaron sobre la muerte de dos de sus soldados y un herido en un ataque aéreo utilizando un dron durante la madrugada del jueves, en un campamento militar localizado en la zona de Tiné, en la provincia de Uadi Fira, justo en la frontera que separa Chad de Sudán. El Estado Mayor chadiano describió lo ocurrido como una incursión y señaló tanto al Ejército como a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) sudanesas como responsables potenciales, aludiendo a las partes beligerantes involucradas en el conflicto de Sudán. Ante este escenario, las autoridades militares de Chad anunciaron su intención de responder ante la agresión.

Según publicó Europa Press, las Fuerzas Armadas de Sudán se manifestaron pocas horas después del ataque y atribuyeron la responsabilidad directa a la milicia paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, conocida también como Janjaweed. En el comunicado divulgado por un portavoz castrense, las autoridades sudanesas lamentaron el fallecimiento de los militares chadianos y calificaron a las RSF de ejecutar acciones hostiles transfronterizas que, aseguran, buscan alterar la estabilidad regional.

El Ejército sudanés fundamentó su acusación en lo que definió como el uso repetido de aviones no tripulados por parte de la milicia RSF en ataques de este tipo, aludiendo a un patrón de hostilidades a través de estos medios tecnológicos. "Las Fuerzas Armadas de Sudán han seguido con profunda preocupación el ataque dirigido contra la guarnición de Tiné, en la República de Chad, llevado a cabo por un avión no tripulado perteneciente a la milicia terrorista (Fuerzas) de Apoyo Rápido (Janjaweed), que ha causado la muerte de dos soldados de las Fuerzas Armadas de Chad", señaló el citado portavoz en el texto recogido por Europa Press.

En la misma nota, agregó el Ejército sudanés que expresan "plena solidaridad con los hermanos de Chad" y anticipan sumar sus esfuerzos con las autoridades chadianas para contrarrestar las amenazas a la seguridad y estabilidad de ambos países. Desde Sudán aseguraron que la zona de Tiné permanece "bajo pleno control" de sus fuerzas, informando que todas las instituciones civiles y de seguridad del Estado funcionan con normalidad y que no se detectaron actividades hostiles emanadas de esta región hacia los países vecinos.

La proximidad geográfica de Tiné con la provincia sudanesa de Darfur Norte, y en particular con Karnoi, ciudad que experimentó enfrentamientos recientes entre el Ejército sudanés y la milicia RSF, genera preocupación, ya que refuerza el riesgo de que la violencia del conflicto interno en Sudán traspase fronteras e involucre a países colindantes. El medio Europa Press detalló que la zona ha sido especialmente sensible por la frecuencia de movimientos armados y por la incidencia de combates recientes.

Las Fuerzas Armadas de Sudán enfatizaron la necesidad de "activar mecanismos de coordinación y cooperación conjunta" entre ambos Estados, mediante fuerzas binacionales y comités de seguridad fronteriza, con el objetivo de fortalecer el control sobre los pasos limítrofes y así evitar que grupos armados, en particular las RSF, se aprovechen de la situación. El comunicado militar subrayó la disposición de Sudán de trabajar en conjunto con Chad y otros países del entorno para alcanzar mejoras en la seguridad regional y reafirmó su respeto por la vecindad y la soberanía estatal.

De acuerdo con Europa Press, el Ejército de Chad hasta el momento no identificó un autor específico, aunque remarcó la participación de las facciones armadas sudanesas como posibles ejecutores del ataque. La comunicación oficial chadiana insistió en el carácter de incursión militar que tuvo el incidente y reiteró la postura firme de responder frente a cualquier agresión en su territorio.

El contexto fronterizo entre Chad y la región de Darfur Norte en Sudán continúa mostrando una alta volatilidad, con frecuentes denuncias de incidentes armados, traspasos de milicias y actuaciones de grupos que desafían los controles estatales. En las últimas horas, Karnoi, localidad próxima a Tiné, se convirtió en escenario de ataques entre fuerzas regulares sudanesas y la milicia RSF, según consignó Europa Press en su cobertura de los hechos.

La reacción de las autoridades sudanesas incluyó la aclaración de que, tras labores de supervisión y control, no se registró actividad hostil desde sus posiciones ubicadas en la zona fronteriza, por lo que descartan que el ataque haya sido perpetrado por su propio contingente militar. Destacaron además la permanencia de la cooperación oficial con el Estado chadiano, amparándose en principios de buena vecindad y colaboración regional frente a amenazas comunes.

En su declaración pública, las Fuerzas Armadas de Sudán exhortaron a continuar fortaleciendo la labor conjunta entre los organismos de seguridad de ambos países, remarcando que la estabilidad a lo largo de la frontera requiere esfuerzos sostenidos y acciones compartidas. Según difundió Europa Press, el documento militar concluyó reafirmando los compromisos de Sudán con respecto a la preservación de la paz y el orden en la zona limítrofe y en el conjunto de la región afectada.