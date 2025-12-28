Agencias

Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego que viajaba a bordo de un palangrero con base en Vigo

Autoridades intensifican la búsqueda de un jefe de máquinas originario de O Morrazo, desaparecido mientras trabajaba en el pesquero Viking Bay, cuya base está en España, según informaron fuentes oficiales y medios locales confirmados por Europa Press

Las autoridades han notificado a la familia de un jefe de máquinas originario de la comarca de O Morrazo, en Pontevedra, sobre su desaparición mientras se encontraba a bordo del buque ‘Viking Bay’ en aguas de Nueva Zelanda. Según informaciones proporcionadas por el diario Faro de Vigo y confirmadas por Europa Press, se han desplegado operativos de búsqueda para tratar de encontrar al marino gallego, quien cumplía funciones técnicas en el citado pesquero con base operativa en Vigo.

De acuerdo con el reporte de Faro de Vigo, el marinero desaparecido trabajaba en el ‘Viking Bay’, un palangrero que, conforme a los registros del Ministerio de Pesca, figura con alta definitiva desde 2001 y mide 43,50 metros de eslora. La embarcación desarrolla habitualmente su actividad en aguas internacionales y su base está localizada en España.

Fuentes oficiales citadas por Europa Press detallaron que la desaparición ocurrió en circunstancias que todavía no fueron precisadas al público, aunque se mantienen las labores de rastreo marítimo y seguimiento de la tripulación a bordo. Diversos efectivos de emergencia y rescate colaboran en la zona donde se reportó la última ubicación conocida del jefe de máquinas gallego.

La noticia generó especial atención en la comarca de O Morrazo, dada la relevancia de la actividad pesquera en el área y los vínculos de la tripulación con la comunidad local en Galicia. Según indicaron portavoces consultados por el Faro de Vigo, la tripulación y familiares permanecen a la espera de novedades, mientras las tareas de búsqueda continúan conforme a los protocolos internacionales que rigen para desapariciones en alta mar.

El Ministerio de Pesca español mantiene contacto permanente con las autoridades neozelandesas encargadas del operativo y actualiza a la familia sobre cualquier avance en el rastreo. A su vez, Europa Press dio cuenta de que ya se han activado los consulados y las oficinas de atención al marinero en el exterior para brindar apoyo y orientación a los allegados del desaparecido.

El ‘Viking Bay’ es un palangrero español especializado en la pesca de especies de alto valor comercial. El buque desempeña campañas de pesca reguladas por los marcos normativos internacionales y suele operar en diversas zonas del hemisferio sur, lo que implica amplios desplazamientos de personal técnico y marinos procedentes de Galicia y otros puertos pesqueros de España.

La desaparición de uno de sus jefes de máquinas ha motivado la movilización de recursos tanto de las autoridades marítimas neozelandesas como españolas, de acuerdo con lo señalado por Europa Press. Hasta el momento, se desconocen las causas exactas del suceso y las investigaciones permanecen abiertas.

