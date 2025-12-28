Al menos un muerto en nuevos episodios de violencia durante nuevas protestas de la minoría alauí en Siria

Las protestas impulsadas por la comunidad alauí en Siria han tenido lugar en medio de un clima de tensión posterior al atentado ocurrido el pasado viernes contra una mezquita en Homs, de mayoría alauí, donde murieron al menos ocho personas y unas veinte más resultaron heridas. Este ataque fue reivindicado por un grupo extremista suní identificado como Ansar al Sunna, el cual hasta ahora era poco conocido. Tras este episodio, la situación en el país escaló, llevando a nuevos disturbios en diversas ciudades. Según informó la agencia SANA y otros medios como Syria TV y el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, durante las manifestaciones en Latakia este domingo, murió al menos un integrante de las fuerzas de seguridad, y se registró un número indeterminado de heridos. El contexto de las protestas incluye, además, el reclamo de la comunidad alauí por una estructura federal en el gobierno sirio, ante la percepción de discriminación bajo las actuales autoridades.

De acuerdo con la agencia siria SANA, la víctima fatal era parte de los cuerpos de seguridad y, según sus reportes, los responsables pertenecerían a facciones vinculadas a los remanentes del "régimen extinto" de Bashar al Assad, presidente depuesto que abandonó Damasco en diciembre de 2024 tras los avances de fuerzas yihadistas y rebeldes. SANA sostuvo que la violencia está relacionada con intentos de desestabilización por sectores leales a Assad. Sin embargo, fuentes citadas por Syria TV señalaron que el número de personas fallecidas podría ser mayor, mencionando la posible muerte de otras dos personas y al menos 48 heridos en las ciudades de Latakia y Tartús.

El medio Syria TV también recogió informes sobre operativos de las fuerzas de seguridad en localidades como Jablé, Banias y Homs, donde se han realizado incursiones policiales en respuesta a la oleada de protestas, lo que, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, incrementa las tensiones. Integrantes de este organismo acusaron a las autoridades de exacerbar la situación mediante acciones represivas en varios de los epicentros de movilización.

Las manifestaciones han sido organizadas bajo el liderazgo del jeque Ghazal Ghazal, quien encabeza el Consejo Islámico Supremo Alauí de Siria. Durante 2024, Ghazal se consolidó como una figura central para la minoría alauí y, según detalló SANA, fue él quien gestionó el llamamiento a protestar este domingo, continuando con una serie de movilizaciones que buscan denunciar la discriminación que enfrentan los alauíes desde la caída del antiguo régimen. Voceros del colectivo han afirmado reiteradamente que la nueva estructura de poder los marginaliza debido a sus vínculos religiosos con el expresidente Assad.

El traslado de la protesta a distintas ciudades refuerza la magnitud de la movilización y refleja el malestar persistente entre los miembros de la minoría. El medio SANA indicó que la convocatoria fue amplia y reunió a cientos de participantes, especialmente en Latakia, área con significativa presencia alauí. Syria TV subrayó la continuidad de las movilizaciones en otras zonas del país, acentuando el carácter nacional de las demandas federalistas.

Los líderes comunitarios argumentan que se enfrentan a una exclusión sistemática bajo el nuevo gobierno, resultado directo de su vínculo confesional con la administración anterior. El Council Islámico Supremo Alauí ha reclamado de manera pública la implementación de una estructura federal que garantice representación a las minorías, postura que ha encontrado eco tras el atentado contra la mezquita en Homs. Este hecho, según reportó Syria TV, intensificó los sentimientos de inseguridad y urgencia por reformas estructurales dentro del país.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos proporcionó datos distintos a los ofrecidos por SANA respecto al saldo de víctimas, informando que dos personas habrían fallecido durante las protestas del domingo y responsabilizando a las fuerzas de seguridad de contribuir al deterioro del ambiente social con incursiones e intervenciones en los focos de manifestaciones. Por otra parte, Syria TV consignó que, hasta el momento, el número exacto de heridos no se define con claridad y podría variar conforme surja nueva información.

El ambiente en Siria se conserva tenso tras el despliegue de violencia del viernes y el incremento en las demostraciones de la comunidad alauí. Los líderes de la protesta exigen garantías de seguridad y equidad en la representación política y social en los nuevos esquemas de poder. En este contexto, tanto la cifra de víctimas como el desarrollo de las protestas se mantiene en evolución, según remarcaron el medio SANA, Syria TV y el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.