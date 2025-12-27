Zelenski denuncia la instalación de antenas en edificios residenciales bielorrusos para "guiar" drones rusos

Volodimir Zelenski anunció la intención de Ucrania de coordinar acciones con sus aliados ante lo que describió como una amenaza seria derivada de la colaboración de Bielorrusia con Rusia, puntualizando que comunicará a sus socios internacionales la información recabada sobre la instalación de equipos utilizados para operar drones en zonas residenciales del país vecino. El mandatario atribuyó este fenómeno al Gobierno de Alexander Lukashenko, a quien instó a cesar en una conducta que, en sus palabras, “es arriesgada para Bielorrusia” y pone en juego la seguridad de toda la región, según informó la agencia Europa Press.

Europa Press detalló que Zelenski expuso entre sus principales preocupaciones la utilización de edificios residenciales bielorrusos como plataforma para la instalación de antenas que permitirían guiar drones kamikaze de tipo Shahed, empleados por el Ejército ruso para atacar posiciones en Ucrania. Según el presidente ucraniano, esta estrategia buscaría eludir la capacidad de las fuerzas ucranianas para interceptar vehículos aéreos no tripulados, ya que los equipos estarían emplazados específicamente para “evadir las posiciones defensivas de nuestros interceptores cruzando a la vecina Bielorrusia”. Zelenski calificó de “absoluto desprecio por la vida humana” el hecho de que las antenas se instalen, de acuerdo con sus palabras, “literalmente” sobre “tejados de edificios de apartamentos comunes de cinco plantas”.

La denuncia pública lanzada desde la cuenta oficial de Zelenski en la red X (antes Twitter) recoge además el antecedente de la identificación de ese mismo equipamiento militar en la frontera que comparte Rusia con Bielorrusia, lo que, en opinión del Gobierno ucraniano, evidencia una colaboración concreta para facilitar operaciones ofensivas rusas dentro del territorio ucraniano. El medio cita a Zelenski resaltando que “lamentablemente, Bielorrusia está cediendo su soberanía a las ambiciones agresivas de Rusia”, en referencia al papel facilitador que atribuye a Minsk en la estrategia militar de Moscú.

La preocupación de las autoridades ucranianas se ve amplificada por el reciente anuncio del presidente bielorruso Alexander Lukashenko sobre el despliegue de misiles hipersónicos rusos de tipo Oreshnik en el país. Según recordó Europa Press, Lukashenko manifestó que desplegará una decena de estos misiles, capaces de portar cabezas nucleares, y aseguró que si el Gobierno ruso requiere el traslado de más unidades, procederá a permitirlo: “si los rusos quieren desplegar más, desplegaremos más”, afirmó Lukashenko, citado por el medio. Para Ucrania, la presencia en el país vecino de este armamento, junto con los equipos de soporte para drones, constituye una amenaza de escala global y, en palabras del propio Zelenski, “sienta un peligroso precedente”.

En respuesta a estos reportes, las autoridades ucranianas han indicado la necesidad de elaborar medidas conjuntas de disuasión y defensa junto a los aliados de Kiev, consolidando la postura de que cualquier proliferación de capacidades ofensivas cerca de sus fronteras implica un riesgo directo tanto para la estabilidad local como para la seguridad europea. Europa Press consignó que Zelenski ordenó a las fuerzas ucranianas estar preparadas y listas para responder cualquier eventualidad derivada del despliegue de misiles o de operaciones con drones originadas desde el territorio bielorruso.

El contexto de estas acusaciones incluye la continuidad de ataques sobre ciudades ucranianas, tema que también recoge Europa Press al informar que al menos dos personas murieron y ocho resultaron heridas, entre ellas un bebé, durante un nuevo ataque atribuible a fuerzas rusas en la provincia de Járkov este viernes. Este hecho se suma a la creciente tensión militar en la zona y a la preocupación de Kiev por la articulación entre Minsk y Moscú, según el relato divulgado por el mencionado medio.

De acuerdo con la información publicada, la presencia de material militar ruso en territorio bielorruso y la disposición de equipos de apoyo técnico en edificios residenciales forman parte de una tendencia señalada como peligrosa por el Gobierno ucraniano. Zelenski enfatizó durante sus comunicados la urgencia de frenar este tipo de “juegos” por parte del Gobierno de Bielorrusia y reiteró que la comunidad internacional debe concentrarse en la prevención de una escalada mayor del conflicto, especialmente en la frontera oriental europea.