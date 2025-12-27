Los separatistas suryemeníes tienden la mano a Arabia Saudí pero avisan que no se retirarán del este del país

Mohammed Abdul Malik al Zubaidi, comandante del Consejo de Transición del Sur (CTS) para la gobernación de Hadramut, rechazó que las fuerzas separatistas se retiren de las provincias orientales de Yemen y justificó su presencia argumentando que acudieron tras peticiones de la población local. El dirigente subrayó que tras su despliegue "la seguridad está completamente establecida, la situación es muy tranquila y normal, no hay problemas ni violaciones, la seguridad está establecida y nuestras fuerzas están presentes sobre el terreno". Según una entrevista a Sky News Arabia citada por South24 y retomada por el medio original, el comandante declaró que el control sobre estas zonas permite cortar rutas de suministro a los rebeldes hutíes y frenar operaciones de contrabando de armas, insistiendo en que la incursión de sus fuerzas "beneficia a todos" y asegurando: "No nos vamos a retirar de Hadramut, porque precisamente acudimos allí en respuesta a las súplicas de la gente".

De acuerdo con la información publicada, el Consejo de Transición del Sur ha manifestado disposición a flexibilizar su postura frente a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, principales actores regionales en el conflicto yemení, al tiempo que mantiene su control sobre importantes zonas del antiguo Yemen del Sur. Esta posición llegó poco después de un ataque aéreo ejecutado por fuerzas saudíes en la gobernación de Hadramut que provocó la muerte de dos efectivos de seguridad del CTS. La tensión entre los separatistas yemeníes y las fuerzas patrocinadas por Riad creció desde principios de mes, tras el avance militar del CTS hacia el este con el objetivo declarado de responder a demandas locales y apoyar al gobierno yemení en su lucha contra la insurgencia hutí, según reportó South24.

El presidente del CTS, Aidarus al Zubaidi, se reunió el pasado sábado con los altos cargos del movimiento y agradeció los esfuerzos de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos para avanzar en la resolución de diferencias y una eventual convergencia de intereses. En una declaración facilitada por South24 y recogida por el medio original, el líder separatista expresó: "Reafirmamos la apertura del Consejo a cualquier acuerdo que garantice la protección del Sur, su integridad territorial y estabilidad, y satisfaga las aspiraciones de su pueblo". El CTS, que ejerce como brazo político del movimiento independentista sureño, controla actualmente gran parte del antiguo Yemen del Sur, reivindicación histórica de la organización.

El medio original detalló que desde el inicio de la incursión separatista a las provincias orientales, Hadramut y Al Mahra han estado bajo el control del CTS, sin señales de retirada a pesar de los llamados internacionales y los incidentes armados recientes. Según declaró Mohammed Abdul Malik al Zubaidi, el despliegue permitió a las fuerzas separatistas interceptar rutas logísticas críticas para el enemigo común con Arabia Saudí y los Emiratos: los rebeldes hutíes que dominan la capital Saná y amplias zonas del norte. En palabras del propio comandante: "Nuestras fuerzas del sur se van a quedar allí porque la expansión del Consejo de Transición a la zona ha frustrado las operaciones de contrabando de armas hacia los hutíes".

Mientras tanto, el movimiento hutí, conocido también como Ansaralá y cercano a la República Islámica de Irán, ha mantenido una postura de discreción respecto a estos acontecimientos. Sin embargo, según consignó el medio original, el miembro del buró político hutí Mohamed al Farrah deslizó fuertes acusaciones contra Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos por medio de su cuenta en X, señalando que ambos países actúan impulsando "agendas extranjeras que amenazan la soberanía yemení y allanan el camino para la influencia israelí". Al Farrah sumó que la intervención saudí "nunca fue en nombre de la unidad o la soberanía de Yemen, sino más bien una intervención regida por intereses y hegemonía, y la búsqueda del control sobre Hadramut y Al Mahra, y tratándolos como territorios subordinados y no como parte integral de un estado yemení independiente con su propio poder de toma de decisiones".

Tal como informó el medio original, la prolongación de las tensiones en las gobernaciones orientales del país llevó al enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, a reiterar este sábado los pedidos a todas las partes para que eviten actuaciones que puedan agravar la situación. Grundberg insistió en la necesidad de moderación, diálogo y distensión, según un comunicado recogido por el medio original, donde señala que mantiene contactos tanto con los actores yemeníes como con representantes regionales para impulsar una solución política integral al conflicto. El representante de Naciones Unidas indicó además que prioriza la coordinación con todas las partes relevantes, con el objetivo de respaldar la desescalada de enfrentamientos y fomentar negociaciones inclusivas que aborden las causas profundas del conflicto en Yemen.

El Consejo de Transición del Sur, respaldado históricamente por Emiratos Árabes Unidos, mantiene su pretensión de lograr mayor autonomía o independencia en las regiones meridionales, tras años de desencuentro con el gobierno internacionalmente reconocido de Yemen y con la insurgencia hutí. Según publicó el medio original, este movimiento ha justificado su avance reciente en el este como un paso para salvaguardar la seguridad y responder a exigencias de la población local, aun cuando la presencia armada sirve también para ejercer presión sobre sus interlocutores regionales.

Diversas fuentes citadas en el informe señalan que la escalada ha llevado a un frágil equilibrio de poderes en el sur y el este yemení, con una multiplicidad de intereses involucrados y la presencia simultánea de fuerzas leales al gobierno, separatistas patrocinados por potencias regionales y la amenaza persistente de la insurgencia hutí. La situación plantea desafíos para los esfuerzos internacionales orientados a una resolución política y a la estabilización del país tras años de conflicto armado, encallando en una compleja red de alianzas y rivalidades donde el control territorial mantiene un papel clave en las negociaciones futuras.

Según detalló el medio original, la coyuntura actual revive las demandas históricas de autonomía por parte de actores del sur y amplifica la competencia entre las potencias regionales, mientras la población civil experimenta las consecuencias de los continuos cambios de control y la persistencia de la inseguridad. El despliegue de fuerzas del CTS en Hadramut y Al Mahra constituye el último episodio en una serie de maniobras destinadas tanto a consolidar posiciones estratégicas como a condicionar las rondas de diálogo en un contexto donde la solución política se muestra cada vez más compleja.