Entre los fallecidos en los recientes bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza se encuentran cuatro personas cuyos cuerpos llegaron a hospitales del enclave en las últimas 48 horas, según el balance más reciente del Ministerio de Salud de Gaza. De acuerdo con la información consignada por el citado ministerio, bajo administración de Hamás, esas muertes elevan el total de víctimas mortales reportadas tras el último alto el fuego declarado el 10 de octubre a 414 personas.

El Ministerio de Salud detalló, según reportó la agencia, que desde el jueves los centros hospitalarios de Gaza recibieron los cuerpos sin vida de 29 personas. De esa cifra, 25 corresponden a víctimas de bombardeos israelíes previos, cuyos restos fueron recuperados recientemente por los servicios de rescate, mientras que los otros cuatro se relacionan directamente con ataques efectuados por Israel durante las últimas 48 horas. En ese mismo periodo, ocho heridos ingresaron en hospitales como consecuencia de esos bombardeos, informó el Ministerio y publicó la agencia de noticias.

Desde el alto el fuego anunciado el 10 de octubre, el Ministerio de Salud, bajo control de Hamás, denuncia que los ataques israelíes han causado 414 muertes y han dejado 1.142 personas heridas, reportó el medio. Además, los servicios de rescate han logrado localizar y recuperar hasta la fecha los cuerpos de 679 personas que permanecían desaparecidas tras los ataques, según el balance oficial citado ampliamente en la comunicación.

Expandiendo la perspectiva histórica, el Ministerio de Salud cifró en 71.266 el total de fallecidos desde que comenzó la guerra en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023. En el mismo espacio temporal, el ente sanitario calcula que la cifra de heridos asciende a 171.219, según consignó el medio tras el balance del ministerio responsable bajo el control del movimiento Hamás.

En el recuento realizado por el Ministerio de Salud, cada actualización incorpora tanto los cuerpos ingresados por nuevas víctimas como aquellos hallados entre los escombros de ataques anteriores, detalló la fuente original. Los servicios de rescate mantienen sus labores en distintas zonas del enclave para localizar personas desaparecidas y entregar los restos a los hospitales, donde se realiza la identificación y notificación a los familiares, según reportes difundidos.

El Ministerio reiteró su denuncias sobre la situación de emergencia humanitaria y sanitaria que enfrentan los hospitales del enclave, señalando que las capacidades para atender a los nuevos heridos y gestionar los fallecidos se ven limitadas por la infraestructura dañada y la escasez de recursos, de acuerdo con la información recopilada en los balances diarios y publicada por la agencia.

Las cifras presentadas por el Ministerio de Salud de Gaza son las únicas disponibles sobre la evolución de víctimas desde el inicio de la escalada militar y después del último alto el fuego, siendo citadas por diversos organismos y recogidas en los reportes oficiales, según detalló el medio en sus informaciones recientes. Estas estadísticas incluyen tanto los datos procedentes de hospitales como registros de los cuerpos recuperados por los servicios de emergencia en el terreno.