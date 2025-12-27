Fallece Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B

El abuelo de los niños desaparecidos viajó de inmediato a Indonesia en cuanto se conoció el accidente de la embarcación en las costas de Padar. La familia, integrada por ocho miembros, había planeado una travesía por la isla de Komodo después de pasar varios días en Bali, cuando ocurrió el siniestro. El Ministerio de Exteriores español, según reportó Europa Press, confirmó que cuatro integrantes de la familia, compuesta por un adulto y tres menores originarios de la Comunidad Valenciana y con edades comprendidas entre 9 y 12 años, permanecen desaparecidos tras el naufragio. Las autoridades de Indonesia prosiguen con las operaciones de búsqueda y rescate sin resultados positivos hasta el momento.

Según la información recogida por Europa Press, el accidente tuvo lugar durante la noche del viernes, cerca de la turística isla de Padar, situada en las proximidades de Labuan Bajo, en el este de Bali. En total, once personas se encontraban a bordo del barco turístico identificado como 'KM Putri Sakinah', que se hundió alrededor de las 20:30, hora local, lo que equivale a las 14:30 en la España peninsular. Entre los pasajeros figuraban miembros de la familia española y un grupo de tripulantes, además de un guía. El equipo de búsqueda y rescate desplegado en Labuan Bajo rescató a siete personas, incluidas la esposa y una de las hijas del hombre desaparecido, así como cuatro tripulantes y el guía.

El Consulado español en Yakarta se activó tras la emergencia para dar atención a las supervivientes, que según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores se encuentran “fuera de peligro”. Personal diplomático se desplazó a la ciudad indonesia y un representante de la embajada llegó a Labuan Bajo para coordinar la atención a las afectadas y contactar a sus familiares en España. Desde el Gobierno español se indicó que el contacto con las autoridades indonesias es continuado y que estas han comunicado que la fase de rescate podría prolongarse entre tres y cuatro días.

La información reportada por Europa Press también señala que el abuelo de los menores, Enrique Ortuño, explicó en declaraciones a la Cadena Ser que dos de los hijos de la pareja no viajaron a Indonesia por su corta edad. Ortuño detalló que la madre y la hija pequeña fueron rescatadas y que el resto de los desaparecidos son el padre y tres niños. Agradeció públicamente la labor y el seguimiento de las autoridades para mantener informada a la familia, aunque reconoció que le trasladaron la baja probabilidad de hallar con vida a los restantes miembros.

Fuentes portuarias de la región, citadas por Europa Press, atribuyeron el naufragio a las condiciones marítimas adversas. El director de la autoridad portuaria, Stephanus Risdiyanto, explicó que las olas alcanzaron tres metros, lo que dificultó los primeros intentos de rescate tras la emergencia. Añadió que la tarea de los equipos de emergencia se vio seriamente obstaculizada por el fuerte oleaje.

La isla de Padar, centro de la tragedia, quedó clausurada al turismo durante la jornada del sábado debido a las condiciones climáticas, según reseñó Europa Press. El navío siniestrado, 'KM Putri Sakinah', sufrió una avería del motor que precedió al hundimiento, informaron medios locales citados por esa agencia.

El impacto del suceso se extendió también al deporte español. El Valencia CF comunicó por medio de su cuenta de la red social ‘X’ el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y de tres de sus hijos en el accidente, manifestando su “profunda consternación” ante los hechos. En el mismo mensaje, el club trasladó su apoyo y condolencias a los familiares, amigos, profesionales y a toda la Academia VCF.

Europa Press informó que, aunque parte de la familia pudo ser rescatada, la incertidumbre persiste mientras persisten las labores de localización. Mientras tanto, un familiar viajó hacia Indonesia para acompañar a los supervivientes y para colaborar con las gestiones necesarias tras el naufragio. Las autoridades españolas siguen las operaciones de cerca gracias al despliegue de sus servicios diplomáticos y a la colaboración con las instituciones indonesias.