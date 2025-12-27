Dos militares chadianos muertos y uno herido por un ataque con dron en la frontera con Sudán

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Chad, general Abakar Abdelkerim Daoud, responsabilizó a las facciones en conflicto en Sudán de una incursión aérea que resultó en la muerte de dos soldados chadianos y en heridas a uno más en una base ubicada en el área fronteriza de Tiné, provincia de Uadi Fira. La acción, considerada deliberada y en violación del derecho internacional, fue denunciada públicamente por altos mandos militares del país, quienes subrayaron la gravedad de la situación y advirtieron que responderán ante futuras agresiones de este tipo. Según informó Europa Press, el ataque se perpetró durante la madrugada del jueves 25, alrededor de las 02:00, cuando un dron no tripulado bombardeó el campamento militar en la línea divisoria entre Chad y la provincia sudanesa de Darfur Norte.

El Estado Mayor chadiano, según detalló Europa Press, calificó el incidente como una agresión injustificada y una violación a la integridad territorial del país. Sin atribuir el ataque de manera específica, las autoridades señalaron a las "partes beligerantes" sudanesas, es decir, el Ejército regular de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), cuerpo paramilitar involucrado en los recientes enfrentamientos en la región de Darfur. La localidad de Tiné, donde ocurrió la incursión, se sitúa cerca del poblado sudanés de Karnoi, epicentro de recientes enfrentamientos armados.

El comunicado oficial, firmado por el portavoz militar general Issakha Acheikh Chanane y compartido por Europa Press, destacó la postura de Chad frente a estos incidentes transfronterizos. "Estas Fuerzas Armadas Nacionales de Chad se reservan el derecho de responder con firmeza y vigor, en legítima defensa, a cualquier nueva violación del territorio nacional", señala el mensaje, el cual invoca el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Este artículo reconoce el derecho de los Estados a defenderse frente a ataques armados hasta que el Consejo de Seguridad tome medidas para mantener la paz y la seguridad internacionales.

El general Daoud manifestó que esta acción constituye un acto hostil claro, señalando el carácter intencional del ataque y solicitando a los grupos enfrentados en Sudán que respeten de manera estricta la soberanía chadiana. Según publicó Europa Press, el comandante militar pidió que se eviten nuevas incursiones desde el país vecino y que cesen las hostilidades próximas a la frontera común para prevenir una escalada del conflicto en el que Chad se ve envuelto indirectamente.

La provincia de Uadi Fira se encuentra en el noreste chadiano y limita directamente con Darfur Norte, una de las zonas más inestables de Sudán debido a la persistente violencia entre fuerzas gubernamentales y grupos armados. Europa Press reportó que la situación en Karnoi, cercana al lugar del ataque, ha sido especialmente tensa debido a enfrentamientos recientes, aumentando el riesgo de que las hostilidades traspasen la frontera. Las autoridades chadianas han reforzado en repetidas ocasiones su postura respecto a la protección de su territorio y la defensa de sus efectivos desplegados en la zona fronteriza.

Chad, que comparte más de 1.300 kilómetros de frontera con Sudán, suele verse afectado por los vaivenes del conflicto interno sudanés, con episodios de violencia, desplazamientos forzados y amenazas a la seguridad regional. El Ejército de Chad reitera a través de sus comunicados que no tolerará nuevos incidentes que comprometan la integridad nacional o pongan en peligro a sus militares y población fronteriza. Según consignó Europa Press, las autoridades locales han permanecido en alerta ante la posibilidad de nuevas incursiones o cualquier tipo de acción hostil proveniente del vecino país, considerando la volatilidad de la situación en Darfur.

El comunicado militar recalcó que cualquier acción futura recibirá una respuesta proporcional y ajustada a lo dispuesto en el marco legal internacional. Chad llamó a los actores del conflicto en Sudán a evitar cualquier acto que pueda interpretarse como una extensión de la guerra civil sudanesa hacia su territorio, subrayando la necesidad de respetar las fronteras internacionales y mantener la estabilidad regional.