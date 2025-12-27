Agencias

Carmen Borrego... ¿escribirá sus memorias el año que viene?

Carmen Borrego vivía este viernes un momento de lo más tenso en 'Vamos a ver' cuando sus compañeros le gastaban una broma haciéndole creer que Paola Olmedo iba a hacer un documental hablando de su vida y de su experiencia al lado de las Campos. Una noticia que le hacía estallar en la reunión previa al programa y que luego emitieron sin que ella lo supiera.

En plató, Carmen se negó a hablar de la supuesta noticia, pero en la reunión previa se enfadaba y advertía a Paola de tomar medidas legales dependiendo de lo que contase públicamente... aunque también reconocía que ella nunca hablaría de la abuela de su nieto.

Una broma que no le sentó nada bien a la colaboradora de televisión, sobre todo al ver que sus compañeros le habían grabado sin su consentimiento y lo emitían en directo, viéndose su verdadera reacción a la falsa noticia.

Tras este mal trago, Borrego abandonaba las instalaciones de Mediaset y aseguraba que "es una broma de compañeros que no tiene importancia, además se ha visto que digo lo mismo delante que detrás" y que "no estoy enfadada, ha sido una broma de los compañeros, a mí no me gusta que me graben sin que lo sepa, como a nadie, pero ha sido una broma".

Además, negaba que Carlo Costanzia padre cenase con ellos en Nochebuena: "Carlo padre no ha estado en la cena, ha estado Alejandra con su chico, pero hemos estado con mi familia" y en cuanto a cómo fue la velada, confesaba que "fenomenal, como una familia más, estupenda".

Entre bromas después de su enfado, la hija de María Teresa Campos desvelaba que "a lo mejor" se plantea escribir sus memorias el año que viene, pero "solo se podrán hacer las mías, no compito con nadie".

Por último, la colaboradora de televisión explicaba que le pide al 2026 estar como hasta ahora: "Aunque sea igual que el 25 me conformo, que ha sido un año estupendo, familiar, de salud para todos, y virgencita que me quede como estoy".

