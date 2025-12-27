Aumentan a alrededor de 670 los migrantes rescatados en las últimas horas cerca de Creta (Grecia)

La mayoría de las personas rescatadas por las autoridades griegas, según reportó ERT, se encontraban a bordo de un barco pesquero cerca de la isla de Gavdos, al sur de Creta, al momento de ser auxiliadas. La jornada se vio marcada por un considerable incremento en las operaciones de rescate frente a las costas de Creta, donde la Guardia Costera de Grecia, en coordinación con Frontex, intervino para asistir a cientos de migrantes. De acuerdo con lo informado por ERT, el número total de personas rescatadas en las últimas horas asciende a aproximadamente 670, en un contexto de creciente flujo migratorio hacia el continente europeo por esta ruta, incentivado en parte por las difíciles condiciones climáticas actuales.

Las autoridades griegas realizaron al menos tres operaciones de salvamento navegando en aguas próximas a Creta. Según consignó la televisión pública griega ERT, estos operativos permitieron trasladar a tierra firme a 209 migrantes, quienes fueron localizados en diferentes embarcaciones expuestas a las adversidades del mar. Estas operaciones se suman a las realizadas el viernes, durante las cuales la Guardia Costera de Grecia rescató a 460 personas más, incluidas mujeres y menores de edad, en múltiples incidentes en aguas ubicadas también cerca de Creta.

El medio ERT detalló que muchas de las personas socorridas se encontraban a bordo de un único barco pesquero que navegaba al sur de Gavdos. Ante la precariedad de la embarcación y la gran cantidad de ocupantes, los equipos de rescate llevaron adelante una operación que permitió la evacuación segura de los migrantes, trasladándolos posteriormente a puerto para recibir atención y seguir con los correspondientes procedimientos migratorios.

La situación se enmarca en un repunte de las llegadas de personas migrantes a Europa a través de la ruta del Mediterráneo oriental, especialmente notorio en las últimas semanas. El medio ERT destacó que las condiciones climáticas adversas han complicado tanto la travesía como las labores de rescate, generando un escenario de alto riesgo para las personas migrantes y desafiante para los equipos encargados de su protección.

Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que cerca de 2.170 personas han muerto o desaparecido en lo que va de 2023 en las distintas rutas migratorias del Mediterráneo. Estas cifras revelan la persistencia de la emergencia humanitaria y el elevado nivel de peligro al que se enfrentan quienes intentan cruzar hacia Europa, muchas veces utilizando embarcaciones no aptas para largas distancias ni para transportar grandes grupos de personas.

La Guardia Costera de Grecia y Frontex han trabajado de manera coordinada para responder al aumento del flujo migratorio y a los incidentes asociados. El despliegue de recursos y la realización de operaciones sucesivas buscan mitigar el riesgo de tragedias en el mar y atender a quienes buscan llegar a territorio europeo, en ocasiones tras extensos viajes y bajo condiciones severas.

Según publicó la televisión pública griega ERT, la presencia de menores de edad y mujeres entre las personas rescatadas resalta la vulnerabilidad de los grupos que intentan estas travesías. Tras las operaciones de rescate, las autoridades han priorizado tanto la atención sanitaria inmediata como la coordinación con entidades encargadas de los procesos de acogida y tránsito, siguiendo los protocolos establecidos para estos casos.

La isla de Creta se ha convertido en una de las principales rutas alternativas empleadas por los migrantes en el intento de alcanzar Europa, una tendencia que las autoridades relacionan con el monitoreo reforzado y las barreras existentes en otras vías de acceso tradicionales al continente. ERT detalló que los incidentes recientes forman parte de una dinámica marcada por el uso de embarcaciones pesqueras para el transporte irregular de personas, evidenciando las prácticas empleadas por las redes dedicadas al tráfico de migrantes.

La gravedad del fenómeno también ha llevado a incrementar la vigilancia tanto nacional como por parte de las fuerzas europeas. Según lo consignado por ERT y la OIM, los operativos de las últimas jornadas se enmarcan en una estrategia de reacción rápida y asistencia humanitaria ante un flujo migratorio que no muestra signos de disminución y, por el contrario, refleja los retos persistentes en la gestión de la migración en la región.

La problemática humanitaria en el Mediterráneo central y oriental continúa siendo objeto de preocupación internacional. Las muertes y desapariciones registradas por la OIM evidencian la magnitud de los riesgos que asumen quienes emprenden estas travesías. Según declaró la OIM, la cifra de víctimas hasta la fecha ilustra la urgente necesidad de reforzar tanto las acciones de rescate como las políticas de protección y ayuda, en un contexto donde el cruce marítimo sigue representando una opción desesperada para miles de personas cada año.