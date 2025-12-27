Arabia Saudí exige a los separatistas del sur que se retiren del este del país

El ministro de Defensa de Arabia Saudí, Jalid bin Salmán, explicó que los acontecimientos de diciembre de 2025 en las gobernaciones de Hadramaut y Al Mahra causaron fragmentación interna frente a los hutíes, responsables del control de la capital yemení desde hace diez años. Según informó Europa Press, el ministro responsabilizó a las fuerzas del Consejo de Transición del Sur (CTS) por los enfrentamientos en el este de Yemen, que consideró dañinos para la causa del sur y favorables para el enemigo común.

El medio Europa Press detalló que el ministro bin Salmán pidió a los separatistas sureños abandonar inmediatamente las posiciones que ocupan desde principios de mes en las provincias orientales de Al Mahra y Hadramut. Las tensiones aumentaron notablemente después de un bombardeo en Hadramut, atribuido al Ejército saudí, donde murieron dos efectivos de seguridad y resultaron heridos doce integrantes de las fuerzas independentistas. Bin Salmán comunicó que estas acciones “desperdician los sacrificios realizados” por los combatientes yemeníes y saudíes, y “perjudican la justa causa del sur”.

Europa Press reportó que el CTS, insatisfecho con las contrapartidas recibidas por colaborar en el conflicto contra los hutíes, consolidó el control de zonas significativas que pertenecían al antiguo Yemen del Sur, en línea con sus aspiraciones históricas de autonomía. Esta campaña militar representa, según el medio, una de las escaladas más importantes en los últimos diez años de guerra civil. Dicha ofensiva motivó la reacción pública de Arabia Saudí, país que respaldó tradicionalmente al gobierno internacionalmente reconocido de Yemen.

El ministro bin Salmán, según recogió Europa Press, manifestó que las aspiraciones separatistas del sur “constituyen una cuestión política legítima que no puede ser ignorada”. Sin embargo, recalcó que deben resolverse “mediante el consenso y el cumplimiento de los compromisos”, y no por medio de “aventuras que solo benefician al enemigo común”. El titular de Defensa saudí insistió en que la causa del sur “no será olvidada ni marginada en ninguna solución política integral”, comprometiéndose a que estará presente en cualquier futuro acuerdo para Yemen.

Europa Press indicó que Arabia Saudí exigió al CTS retirar pacíficamente a sus efectivos de los campamentos militares establecidos en Al Mahra y Hadramut, y entregarlos al control de las fuerzas gubernamentales yemeníes. Bin Salmán hizo este llamado público en su cuenta de X, instando a los líderes separatistas a priorizar “el raciocinio y el interés público”. Sostuvo que la confianza mutua y el consenso nacional constituyen la única vía para que la cuestión sureña pueda avanzar políticamente.

Según publicó Europa Press, la reciente ofensiva de los separatistas en el este de Yemen alteró la correlación de fuerzas en la guerra civil, creando divisiones entre los aliados locales de Arabia Saudí frente a los hutíes, que se mantienen en la capital desde el inicio del conflicto armado. Las acciones militares en Al Mahra y Hadramut provocaron consecuencias directas, incluida la muerte y lesiones de efectivos de seguridad, elevando la preocupación regional por una posible consolidación del poder de los hutíes frente al debilitamiento de las filas gubernamentales.

El medio Europa Press subrayó que Arabia Saudí, al considerar intolerable la actuación del CTS en el este, urgió el regreso a la unidad de acción en el campo antihadí, reiterando su disposición a tratar la cuestión surista como parte de cualquier acuerdo político que contemple a todas las partes yemmeníes. Bin Salmán apeló al liderazgo del CTS para evitar estrategias que puedan profundizar las brechas internas y debilitar la resistencia contra los hutíes, principales adversarios del gobierno respaldado por Riad.

Europa Press detalló así mismo que la escalada militar viene motivada, en parte, por el descontento del CTS respecto a los compromisos asumidos por sus aliados. Desde que fortaleció su control en zonas del antiguo Yemen del Sur, el CTS incrementó sus demandas por mayor autonomía y reconocimiento territorial, lo que complica la búsqueda de una solución política en un conflicto de más de una década.

De acuerdo con información recopilada por Europa Press, los bombardeos y enfrentamientos recientes afectaron la situación humanitaria y la estabilidad en el este de Yemen, agravando la crisis y dificultando los esfuerzos diplomáticos para un alto el fuego nacional.