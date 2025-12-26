Zelenski dice que se reunirá con Trump probablemente el domingo en Florida

El borrador del plan de paz, desarrollado entre Kiev y Washington para el conflicto en Ucrania, se encuentra completado en un 90 %, según detalló el presidente Volodímir Zelenski. El jefe de Estado confirmó que la reunión con el expresidente estadounidense Donald Trump se prevé para el domingo en Florida, y será el escenario en el que se discutirán los aspectos pendientes, incluidas cuestiones relativas a las concesiones territoriales. Tal como informó la agencia EFE, la cita también busca avanzar en garantías de seguridad y en acuerdos económicos fundamentales para Ucrania.

Durante una rueda de prensa en Kiev, Zelenski indicó que el orden del día que abordarán las delegaciones de ambos países es amplio y contempla la culminación del plan conjunto de 20 puntos destinado a poner fin a la guerra. Según declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform y citadas por EFE, Zelenski expresó: “Tenemos un orden del día amplio. Será el fin de semana. Creo que será el domingo, en Florida, tendremos una reunión con el presidente Trump”.

El mandatario ucraniano señaló que el principal objetivo es asegurar que todo el plan esté listo al cien por ciento antes de las celebraciones de fin de año, lo que permitiría avanzar significativamente en los esfuerzos diplomáticos para terminar con el conflicto. EFE detalló que el borrador incluye un acuerdo de no agresión y garantías de seguridad bilaterales por parte de Washington, aspectos que aún requieren de negociación y ajustes, especialmente sobre las demandas de Moscú como las concesiones territoriales y la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, actualmente bajo control ruso.

Según informó el medio Kyiv Post, fuentes diplomáticas anticiparon que la reunión tendría lugar el domingo 28 de diciembre en la residencia de Trump, Mar-a-Lago, en Florida. Estas fuentes confirmaron que las fechas y el lugar ya habían sido definidos, aunque el encuentro sigue supeditado a la agenda de ambos dirigentes. Por su parte, Zelenski indicó a través de su canal en Telegram que espera que se logre avanzar “mucho” antes del Año Nuevo, considerando la urgencia de definir pasos claros hacia la resolución del conflicto.

En las jornadas previas al anuncio de la reunión, el presidente de Ucrania mantuvo una conversación telefónica con emisarios de la Casa Blanca, entre ellos Steve Witkoff y Jared Kushner. Durante este intercambio, abordaron nuevas propuestas para destrabar la situación bélica, incluyendo nuevas formas y formatos para las conversaciones y el diseño de una hoja de ruta que permita alcanzar un entendimiento sostenido entre las partes, de acuerdo con la información proporcionada por EFE.

Zelenski anticipó que las próximas semanas podrían caracterizarse por una intensa actividad diplomática, dado que permanecen varios temas “delicados” en la agenda. El mandatario señaló que, junto con la parte estadounidense, confían en que podrán despejar los obstáculos restantes mediante trabajo conjunto. Este periodo de conversaciones intensivas, puntualizó, podría resultar decisivo en la evolución del proceso de paz.

La presentación pública, esta semana, del plan de 20 puntos elaborado de manera conjunta marcó un nuevo paso en la coordinación entre Kiev y Washington. Entre los elementos centrales se encuentran el pacto de no agresión, la definición de garantías de seguridad y la negociación de temas territoriales y relativos a infraestructuras estratégicas, como la planta nuclear de Zaporiyia. Sin embargo, algunas de estas cuestiones todavía suscitan diferencias y continúan al centro del debate.

El posible avance en la elaboración y firma de estos acuerdos depende de la disposición de ambas partes a resolver las diferencias centrales. El medio EFE afirmó que el equipo ucraniano valora el acompañamiento estadounidense y busca cristalizar alianzas económicas y de defensa que otorguen estabilidad a largo plazo. La cita programada en Florida representa, de acuerdo con las fuentes citadas, una oportunidad para delinear compromisos concretos y definir los próximos pasos en el camino hacia el cese de hostilidades.

Zelenski considera que la coordinación con Estados Unidos es clave para contrarrestar las exigencias de Moscú y asegurar la salvaguarda de intereses ucranianos durante las negociaciones. EFE subrayó que el encuentro con Trump abordará no solo la agenda de paz y seguridad, sino también aspectos económicos vitales para la recuperación y el futuro desarrollo de Ucrania. La reunión, según estimaciones oficiales, podría tener consecuencias directas en el calendario y la intensidad de las gestiones diplomáticas que se desplieguen a corto plazo.

La comunidad internacional sigue de cerca las negociaciones y aguarda los resultados de este proceso de diálogo bilateral, que busca poner fin a un conflicto que ha tenido repercusiones para la seguridad regional y mundial. Según consignó EFE, la expectativa es que antes de que concluya el año se cierre un acuerdo preliminar, lo que añadiría una nueva etapa al proceso de paz en Ucrania.